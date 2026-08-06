MHADA Lottery Results: म्हाडा सोडतीचा मोठा दिवस! 2,640 सदनिकांचा निकाल घरबसल्या LIVE पाहा

Mumbai MHADA Lottery Results 2026: मुंबईत स्वतःच्या घराची वाट पाहणाऱ्या हजारो नागरिकांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) मुंबई मंडळाच्या 2026 गृहनिर्माण योजनेतील 2,640 घरांची संगणकीय सोडत आज पार पडत आहे. या सोडतीकडे राज्यभरातील अर्जदारांचे लक्ष लागले असून, अनेकांच्या आयुष्यात आज आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या योजनेला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच हजारो लोकांनी नोंदणी केली. अंतिम आकडेवारीनुसार 97 हजारांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैंकी आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर पात्र ठरलेल्या 69 हजारांपेक्षा जास्त अर्जदारांनी अनामत रक्कम भरून सोडतीत आपला सहभाग निश्चित केला.
आजची सोडत मुंबईतील वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा नाट्यगृहात दुपारी आयोजित करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने आणि पारदर्शक प्रणालीद्वारे पार पडणार आहे. प्रत्यक्ष उपस्थित राहता न येणाऱ्या अर्जदारांसाठी थेट प्रक्षेपणाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे घरबसल्या प्रत्येकाला निकाल पाहता येणार आहे.
सोडतीचा निकाल जाहीर होताच अर्जदारांना अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज क्रमांकाच्या मदतीने आपले नाव तपासता येईल. त्यामुळे निकालासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. (MHADA Lottery Results:)
यंदाच्या योजनेत मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या भागांतील सदनिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. दादर, वांद्रे, वडाळा, चेंबूर, पवई, गोरेगाव, विक्रोळी, बोरीवली, गोराई आणि घाटकोपरसारख्या परिसरात घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातील नागरिकांना आपल्या बजेटनुसार घर मिळण्याची संधी आहे.
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या गृहनिर्माण योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांपासून उच्च उत्पन्न गटापर्यंत सर्वांसाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तुलनेने कमी किमतीची घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तर मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी मोठ्या आकाराच्या आणि अधिक सुविधायुक्त सदनिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे. काही घरांची किंमत काही कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत असल्याने विविध आर्थिक स्तरातील नागरिकांना या योजनेत स्थान मिळाले आहे.
मात्र, या घरांपैकी सर्व घरे तातडीने ताब्यात मिळणार नाहीत. उपलब्ध माहितीनुसार, अनेक सदनिका अद्याप बांधकामाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे सोडतीत नाव लागलेल्या काही लाभार्थ्यांना घराचा प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. तरीही मुंबईसारख्या शहरात तुलनेने परवडणाऱ्या दरात घर मिळण्याची संधी असल्यामुळे नागरिकांमध्ये या योजनेबद्दल मोठी उत्सुकता आहे.
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गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील घरांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य कुटुंबासाठी स्वतःचे घर घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे MHADA च्या गृहनिर्माण योजना अनेकांसाठी मोठा आधार ठरत आहेत. विशेषतः पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही योजना आशेचा किरण मानली जाते.
आजची सोडत अनेकांच्या नशिबाचा निर्णय घेणार आहे. ज्यांचे नाव यादीत येईल त्यांच्यासाठी घराचे स्वप्न साकार होण्याची सुरुवात होईल, तर इतर अर्जदार पुढील योजनांची वाट पाहतील. मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे, मुंबईत स्वतःच्या घरासाठी MHADA ची लॉटरी आजही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वात विश्वासार्ह आणि महत्त्वाचा पर्याय मानली जाते.