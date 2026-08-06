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Alliance Winner Mini Mathur: अली गोनी-रुही दोसानीला मागे टाकत मिनी माथुर ठरली विजेती; कोण आहे ही स्पर्धक?

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:08 PM IST
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सारांश

Alliance Winner Mini Mathur: 'अलायन्स' रिअॅलिटी शोची विजेती मिनी माथूर ठरली असून तिने अली गोनी आणि रुही दोसानीला मागे टाकत तिने ट्रॉफी पटकावली. जाणून घ्या मिनी माथूरचा प्रवास.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Alliance Winner Mini Mathur: भारतीय टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय सूत्रसंचालक आणि अभिनेत्री मिनी माथूर हिने रिअॅलिटी शो ‘अलायन्स’च्या ग्रँड फिनालेत शानदार कामगिरी करत विजेतेपद पटकावले आहे. सुरुवातीपासूनच प्रबळ दावेदार मानल्या गेलेल्या अली गोनी आणि सोशल मीडिया स्टार रुही दोसानी यांना मागे टाकत मिनीने ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. या विजयामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

मिनी माथूर कोण आहे?

मिनी माथूर ही भारतीय मनोरंजन क्षेत्रातील प्रसिद्ध सूत्रसंचालक, अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. तिने आपल्या करिअरची सुरुवात एमटीव्हीवरील व्हीजे म्हणून केली. तिच्या उत्साही सूत्रसंचालनामुळे ती घराघरात लोकप्रिय झाली. त्यानंतर तिने ‘इंडियन आयडॉल’च्या पहिल्या पर्वाचे सूत्रसंचालन करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

मिनी ही प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शक कबीर खान यांची पत्नी आहे. सूत्रसंचालनासोबतच तिने अभिनय आणि मॉडेलिंग क्षेत्रातही उल्लेखनीय काम केले आहे.

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फिनालेत पलटली बाजी

‘अलायन्स’ हा शो मानसिक डावपेच, युती आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यावर आधारित होता. संपूर्ण स्पर्धेत अली गोनीने आपल्या मजबूत खेळामुळे वर्चस्व राखले, तर रुही दोसानीने सोशल मीडियावरील लोकप्रियता आणि हुशार रणनीतीमुळे सर्वांचे लक्ष वेधले.

मात्र, अंतिम फेरीत मिनी माथूरने शांत डोक्याने खेळ करत प्रतिस्पर्ध्यांच्या रणनीतीचा अचूक अंदाज घेतला. अली आणि रुही आपापल्या समीकरणांमध्ये अडकले असताना मिनीने योग्य वेळी चाल खेळत संपूर्ण खेळाचे चित्र बदलून टाकले.

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अनुभव आणि संयमाची ठरली जिंक

फिनालेतील टास्कदरम्यान इतर स्पर्धक दबावाखाली चुका करत असताना मिनीने संयम, दूरदृष्टी आणि रणनीतीच्या जोरावर उत्कृष्ट खेळ केला. तिच्या खेळीने परीक्षकांसह प्रेक्षकांचीही मने जिंकली.

मिनी माथूरला विजेती घोषित होताच प्रेक्षकांनी तिच्या कामगिरीचे कौतुक केले. या विजयासह तिने अनुभव, संयम आणि योग्य रणनीतीच्या जोरावर कोणतीही स्पर्धा जिंकता येते, हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.

Web Title: Alliance winner mini mathur beats aly goni ruhee dosani

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Published On: Aug 06, 2026 | 02:08 PM

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