शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News : राजवाडा पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची जागा नगरपालिकेकडे; जिल्हा परिषदेत जोरदार राडा! राजू भोसले-राजू शेळके आमनेसामने

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राजवाडा पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची जागा नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावरून मोठा गोंधळ झाला. राजू भोसले आणि राजू शेळके यांच्यात शाब्दिक चकमक रंगल्यानंतर अखेर आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

Satara News : राजवाडा पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची जागा नगरपालिकेकडे; जिल्हा परिषदेत जोरदार राडा! राजू भोसले-राजू शेळके आमनेसामने

Satara News : राजवाडा पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची जागा नगरपालिकेकडे; जिल्हा परिषदेत जोरदार राडा! राजू भोसले-राजू शेळके आमनेसामने

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा दि १० (प्रतिनिधी ) : राजवाडा परिसरातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची जागा सातारा नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी प्रचंड गदारोळ झाला. प्रस्तावाला विरोध करत सदस्य राजू शेळके यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. काही काळ सभागृहाचे वातावरण चांगलेच तापले होते.

चर्चेदरम्यान जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी विरोध करणाऱ्या सदस्यांना थेट लक्ष्य करत, “लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलंय, लोकांसाठी काम करा. विकासकामांमध्ये अडथळे आणू नका,” अशा शब्दांत राजू शेळके यांना खडे बोल सुनावले. या वक्तव्यानंतर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला आणि सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक खडाजंगी रंगली.

Satara News : वाईच्या पश्चिम भागातील उत्खनन प्रकरण तापले; दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

राजवाडा परिसरातील ही जागा नगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यास शहराच्या विकासासाठी महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लागतील, असा सत्ताधारी सदस्यांचा दावा होता. तर विरोधकांनी जागा हस्तांतरणाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रस्तावाला विरोध कायम ठेवला.

गदारोळाच्या वातावरणात अखेर हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे राजवाडा पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची जागा सातारा नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला.

या निर्णयामुळे शहरातील प्रस्तावित विकासकामांना चालना मिळणार का, की हा मुद्दा पुढेही राजकीय संघर्षाचे कारण ठरणार, याकडे आता साताऱ्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Satara: साताऱ्यात महावितरण कार्यालयावर राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल! स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील आक्रमक

Web Title: Satara zilla parishad rajwada veterinary hospital land transfer row

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 06:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News : वाईच्या पश्चिम भागातील उत्खनन प्रकरण तापले; दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
1

Satara News : वाईच्या पश्चिम भागातील उत्खनन प्रकरण तापले; दोषींवर कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

Satara: साताऱ्यात महावितरण कार्यालयावर राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल! स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील आक्रमक
2

Satara: साताऱ्यात महावितरण कार्यालयावर राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल! स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात शशिकांत शिंदे, बाळासाहेब पाटील आक्रमक

जिल्हा अतिवृष्टीच्या संकटात असतानाच सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी गेले सहलीवर; नागरिकांमधून संताप
3

जिल्हा अतिवृष्टीच्या संकटात असतानाच सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी गेले सहलीवर; नागरिकांमधून संताप

वडूजलाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं; खटाव-माण तालुका जनसंघर्ष समितीची मागणी
4

वडूजलाच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय व्हावं; खटाव-माण तालुका जनसंघर्ष समितीची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ai Startup: इलॉन मस्कने Twitter मधून काढले; पराग अग्रवालने कसं उभारलं १६,००० कोटींचं साम्राज्य? जाणून घ्या सविस्तर

Ai Startup: इलॉन मस्कने Twitter मधून काढले; पराग अग्रवालने कसं उभारलं १६,००० कोटींचं साम्राज्य? जाणून घ्या सविस्तर

Jul 10, 2026 | 07:22 PM
Dombivli doctor assault case: ‘एवढं मोठं प्रकरण झालं, रवींद्र चव्हाण होते कुठे?’ डॉक्टर मारहाण प्रकरणावरून राजू पाटलांचा सवाल

Dombivli doctor assault case: ‘एवढं मोठं प्रकरण झालं, रवींद्र चव्हाण होते कुठे?’ डॉक्टर मारहाण प्रकरणावरून राजू पाटलांचा सवाल

Jul 10, 2026 | 07:18 PM
कॉमेडी किंगवर आली अशी वेळ… 2 कोटींचं मानधन घेऊनही कर्जाच्या जाळ्यात! Rajpal Yadav कडे सध्या किती संपत्ती?

कॉमेडी किंगवर आली अशी वेळ… 2 कोटींचं मानधन घेऊनही कर्जाच्या जाळ्यात! Rajpal Yadav कडे सध्या किती संपत्ती?

Jul 10, 2026 | 07:10 PM
रात्रभर झोपूनही सकाळी थकवा जाणवतोय? ‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरतेकडे करू नका दुर्लक्ष

रात्रभर झोपूनही सकाळी थकवा जाणवतोय? ‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरतेकडे करू नका दुर्लक्ष

Jul 10, 2026 | 07:08 PM
Startup Frontier 1.0: मुंबईत भव्य कार्यशाळेचे उद्घाटन; 60 महाविद्यालयांमध्ये प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू

Startup Frontier 1.0: मुंबईत भव्य कार्यशाळेचे उद्घाटन; 60 महाविद्यालयांमध्ये प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू

Jul 10, 2026 | 07:06 PM
Amey Wagh : चांगले प्रोजेक्ट्स आपण नाही निवडत! अमेय वाघचा मोलाचा सल्ला; अभिनेत्याचे यशाचे गुपित उलगडले

Amey Wagh : चांगले प्रोजेक्ट्स आपण नाही निवडत! अमेय वाघचा मोलाचा सल्ला; अभिनेत्याचे यशाचे गुपित उलगडले

Jul 10, 2026 | 07:05 PM
Thane Building Collapse : ठाण्यात पावसाचा कहर! मद्रास चाळीची गॅलरी कोसळली; १० वर्षीय मुलाचा मृत्यू, महिला व बालक जखमी

Thane Building Collapse : ठाण्यात पावसाचा कहर! मद्रास चाळीची गॅलरी कोसळली; १० वर्षीय मुलाचा मृत्यू, महिला व बालक जखमी

Jul 10, 2026 | 07:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा