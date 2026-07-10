शुक्रवार, 10 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

नाशिक रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करा; शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे फडणवीसांचे निर्देश

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक रिंग रोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली. शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत योग्य मोबदला देण्यासह रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

नाशिक रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करा; शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे फडणवीसांचे निर्देश

नाशिक रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करा; शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याचे फडणवीसांचे निर्देश

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नाशिक रिंग रोडचे काम गतीने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
  • भूसंपादनात शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यावर भर
  • रिंग रोड परिसरातील जमिनींच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश
 

मुंबई, दि. 10: नाशिक येथे होऊ घातलेला सिंहस्थ कुंभमेळा दृष्टिपथात ठेवून पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहेत. त्यादृष्टीने नाशिक ‘रिंग रोड’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रस्त्यांसाठीच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवत ‘रिंग रोड’चे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात या संदर्भात आयोजित बैठकीत दिले.

भूसंपादनाचा मोबदला देताना ज्या क्षेत्राचे (झोन) खरेदीखत भूसंपादनापूर्वी सबंधित गावामध्ये असेल, त्या संपूर्ण गावाला त्या क्षेत्राचा भूसंपादनाचा दर लागू करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार देवयानी फरांदे,आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार सरोज अहिरे, आमदार राहुल ढिकले, डॉ. राहुल आहेर उपस्थित होते.

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; ब्लॅक बॉक्सची माहिती मिळाली, फडणवीसांनी दिली तपासाची माहिती

नाशिक ‘रिंग रोड’च्या पूर्णतेसाठी संपूर्ण यंत्रणेने लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश

नाशिक ‘रिंग रोड’च्या पूर्णतेसाठी संपूर्ण यंत्रणेने लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भूसंपादनासदर्भात असलेले सर्व प्रश्न तातडीने निकाली काढावे. जिथे राष्ट्रीय महामार्ग आणि ‘रिंग रोड’चे आरेखन सोबतच येत असेल, अशा ठिकाणी एकच रस्ता ठेवण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार गुणांक देण्यात यावा. त्या गुणांकानुसारच भूसंपादनाचा मोबदला अदा करण्यात यावा. राज्यामध्ये असलेल्या नगरपंचायतींना ‘ अर्बन बॉडी मेकिंग’ समजून त्या पद्धतीने गुणांक देण्यात यावा. ‘ रिंग रोड’च्या जवळील जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार बाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाले आहेत. तक्रारींच्या अनुषंगाने अशा खरेदी विक्री व्यवहार प्रकरणाबाबत शासन गंभीर असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी.

शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी

रिंग रोडचे भूसंपादन करताना ज्या ठिकाणी बागायती जमीन असूनही जिरायती जमिनीचे दर दिले असतील अशा ठिकाणी तातडीने बागायती जमिनीचे दर लागू करावेत त्यानुसारच शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा, अशा प्रकरणात कुठेही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सध्या स्थितीत असलेल्या रस्त्याचा दर्जा वाढ करून त्यामध्ये रुंदी वाढल्यास शेतकऱ्यांना भूसंपादित करून मोबदला द्यावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

‘मिमिक्री आर्टिस्ट असते तर स्टँडअप कॉमेडियनना मार्केटच राहिलं नसतं’; फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला

बैठकीला अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त जलज शर्मा, नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते. नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यासंदर्भातील सादरीकरण केले.

Web Title: Devendra fadnavis nashik ring road farmers land acquisition

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 10, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; ब्लॅक बॉक्सची माहिती मिळाली, फडणवीसांनी दिली तपासाची माहिती
1

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; ब्लॅक बॉक्सची माहिती मिळाली, फडणवीसांनी दिली तपासाची माहिती

Startup Frontier 1.0: मुंबईत भव्य कार्यशाळेचे उद्घाटन; 60 महाविद्यालयांमध्ये प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू
2

Startup Frontier 1.0: मुंबईत भव्य कार्यशाळेचे उद्घाटन; 60 महाविद्यालयांमध्ये प्री-इन्क्युबेशन केंद्रे सुरू

MJPJAY Fraud News: आरोग्य योजनेत तब्बल १६ हजार संशयास्पद शस्त्रक्रिया! मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मोठा निर्णय; चौकशीसाठी SIT गठीत
3

MJPJAY Fraud News: आरोग्य योजनेत तब्बल १६ हजार संशयास्पद शस्त्रक्रिया! मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मोठा निर्णय; चौकशीसाठी SIT गठीत

‘मिमिक्री आर्टिस्ट असते तर स्टँडअप कॉमेडियनना मार्केटच राहिलं नसतं’; फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला
4

‘मिमिक्री आर्टिस्ट असते तर स्टँडअप कॉमेडियनना मार्केटच राहिलं नसतं’; फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोक्सवॅगन टायरॉन 5-सीटर भारतात लॉन्च; किंमत 41.99 लाख रुपयांपासून सुरू

फोक्सवॅगन टायरॉन 5-सीटर भारतात लॉन्च; किंमत 41.99 लाख रुपयांपासून सुरू

Jul 10, 2026 | 08:56 PM
महाराष्ट्रात खळबळ! उपजिल्हाधिकारी अन् १५ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन; महसूलमंत्र्यांची घोषणा, प्रकरण काय?

महाराष्ट्रात खळबळ! उपजिल्हाधिकारी अन् १५ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन; महसूलमंत्र्यांची घोषणा, प्रकरण काय?

Jul 10, 2026 | 08:54 PM
Potato Cheese Balls: संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी परफेक्ट! बनवा क्रिस्पी पोटॅटो चीज बॉल्स; नोट करा सोपी रेसिपी

Potato Cheese Balls: संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी परफेक्ट! बनवा क्रिस्पी पोटॅटो चीज बॉल्स; नोट करा सोपी रेसिपी

Jul 10, 2026 | 08:54 PM
वाई येथील डॉक्टरांचा तहसील कार्यालयावर निषेध मोर्चा; आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी निवेदन

वाई येथील डॉक्टरांचा तहसील कार्यालयावर निषेध मोर्चा; आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी निवेदन

Jul 10, 2026 | 08:50 PM
भारतात BMW च्या इलेक्ट्रिक कारांची वाढती लोकप्रियता;  २०२६ मध्ये BMW ची प्रत्येक चौथी विक्री EV ची

भारतात BMW च्या इलेक्ट्रिक कारांची वाढती लोकप्रियता;  २०२६ मध्ये BMW ची प्रत्येक चौथी विक्री EV ची

Jul 10, 2026 | 08:44 PM
मुंबई-पुणे रेल्वेच्या ३० गाड्या रद्द होताच प्रवाशांच्या मदतीला धावली ‘लालपरी’, उद्यापासून २०० अतिरिक्त बसफेऱ्या सुरू

मुंबई-पुणे रेल्वेच्या ३० गाड्या रद्द होताच प्रवाशांच्या मदतीला धावली ‘लालपरी’, उद्यापासून २०० अतिरिक्त बसफेऱ्या सुरू

Jul 10, 2026 | 08:35 PM
Skin Care Tips: नॅचरल ग्लो हवाय? हजारो रुपयांच्या क्रीम्स विसरा! फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Skin Care Tips: नॅचरल ग्लो हवाय? हजारो रुपयांच्या क्रीम्स विसरा! फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jul 10, 2026 | 08:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा