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Pune News: माऊलींसाठी ‘वरुणराजा’ची विश्रांती! वारकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा; उद्यापासून तापमानात…

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:49 PM IST
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सारांश

रविवारनंतर पुणे शहरातील तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी अतिहलक्या पावसाच्या सरी पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

Pune News: माऊलींसाठी ‘वरुणराजा’ची विश्रांती! वारकऱ्यांना मिळाला मोठा दिलासा; उद्यापासून तापमानात…

पुण्याच्या तापमानात किंचित वाढ होणार (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • पुण्यात पावसाची विश्रांती;
  • गुरुवारपासून पावसाने घेतली उसंत
  • शहरात झाली उकाड्यात वाढ
पुणे: संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या मुक्कामादरम्यान दरवर्षी पावसाची हजेरी लागते. मात्र यंदा पालखी पुण्यात मुक्कामी असताना पावसाने विश्रांती घेतली आहे. गुरुवारपासून गायब झालेला पाऊस शुक्रवारीही (ता.१०) पडला नाही. दुपारच्या सुमारास आकाश ढगाळ झाल्याने पावसाची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र पावसाने हजेरी न लावल्याने पालखी दर्शनासाठी आलेले नागरिक आणि मुक्कामी असलेले वारकरी सुखावले.

दरम्यान, पुणे शहर आणि परिसरात शुक्रवारी कमाल आणि किमान तापमानात वाढ नोंदविण्यात आली. शहराचे कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३.९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. आकाशात ढगाळ वातावरण असतानाही उन्हाचा चटका जाणवत असल्याने नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागला.

हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी (ता.११) शहरातील किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअसच्या आसपास स्थिर राहण्याचा अंदाज असून किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहून हलक्या ते अतिहलक्या स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. रविवारनंतर पुणे शहरातील तापमानात हळूहळू वाढ होण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी अतिहलक्या पावसाच्या सरी पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, हवामान विभागाचा अलर्ट काय?

मागील आठवड्यात पुण्यातसह राज्यभरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली होती. पुणे शहरात पाणीकपात सुरू करण्यात आली आहे. आषाढी वारी निमित 12 जुलैपर्यंत पाणीकपात मागे घेण्यात आली आहे. मात्र खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात मुसळधार पाऊस झाल्याने पाणीसाठा कमालीचा वाढला आहे. खडकवासला धरण भरल्याने त्यातून मुठा नदीत पाण्याचा विसर्ग देखील करण्यात आला होता.

घाटमाथा आणि राज्यात मागील आठवड्यात 4 ते 5 दिवस अत्यंत मुसळधार पावसाचा जोर दिसून आला. आता काहीशा प्रमाणात पावसाने विश्रांती घेतली आहे. मात्र हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Pune News: आषाढी वारीत वारकऱ्यांसाठी आधार हाऊसिंग फायनान्सचा अनोखा उपक्रम; 100 विश्रांती कक्षांची सुविधा

वारकऱ्यांसाठी आधार हाऊसिंग फायनान्सचा अनोखा उपक्रम

दरवर्षी, लाखो वारकरी कडक ऊन आणि मुसळधार पावसाची पर्वा न करता विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी अत्यंत कठीण प्रवास करतात, ज्‍यामधून त्‍यांचा दृढ विश्वास, स्थिरता आणि भक्तीचे दर्शन होते. या यात्रेतील शारीरिक श्रमाची जाणीव ठेवून आधार हाऊसिंग फायनान्सने वारकऱ्यांसाठी १०० विश्रांती कक्ष उपलब्ध करून दिले आहेत, जे यात्रेदरम्यान भाविकांना विश्रांतीची सुविधा देतात, ज्‍यामुळे ते आपली आध्यात्मिक यात्रा पुढे सुरू ठेवण्यापूर्वी काही वेळ आरामात विश्रांती घेऊ शकतील.

 

Web Title: Rain has taken a break in pune city and the humidity has increased dyaneshwar and tukaram maharaj palkhi

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:42 PM

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