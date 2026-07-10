Parag Agrawal Ai Startup: देशातील लाखो विद्यार्थी दरवर्षी आयआयटीमध्ये (IIT) प्रवेश मिळवण्याचे स्वप्न पाहतात. त्यांच्यासाठी जेईई (JEE) परीक्षा उत्तीर्ण होणे हीच आयुष्यातील सर्वात मोठी यशस्विता मानली जाते. परंतु, आयआयटी बॉम्बेचे माजी विद्यार्थी पराग अग्रवाल यांची कहाणी सांगते की, खरा प्रवास कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतरच सुरू होतो. त्यांनी जेईई परीक्षेत उत्कृष्ट रँक मिळवली, आयआयटी बॉम्बेमधून शिक्षण पूर्ण केले, अमेरिकेत संशोधन केले, ट्विटर (आताचे X) चे सीईओ पद भूषवले आणि अचानक नोकरी गमावल्यानंतरही हार न मानता स्वतःची एआय (AI) कंपनी सुरू केली. आज त्यांच्या या स्टार्टअपचे व्हॅल्यूएशन तब्बल २ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
पराग अग्रवाल हे सुरुवातीपासूनच अभ्यासात अत्यंत हुशार होते. त्यांनी ज्वाइंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन (JEE) मध्ये ऑल इंडिया रँक (AIR) ७७ मिळवली होती. या कामगिरीच्या जोरावर त्यांना आयआयटी बॉम्बेमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग शाखेत प्रवेश मिळाला. आयआयटी बॉम्बेमधून बीटेक पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेची वाट धरली आणि स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पीएचडी पदवी संपादन केली.
स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकत असतानाच पराग अग्रवाल यांनी अनेक मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये रिसर्च इंटर्न म्हणून काम केले. त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट, याहू आणि एटी अँड टी लॅब्स (AT&T Labs) यांसारख्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कॉम्प्युटिंग सिस्टम्स आणि नवीन तंत्रज्ञानावर संशोधन केले. येथूनच त्यांची तांत्रिक समज अधिक मजबूत झाली, ज्याने त्यांच्या भविष्यातील करिअरचा भक्कम पाया रचला.
यानंतर २०११ मध्ये पराग अग्रवाल यांनी ट्विटरमध्ये एक ‘डिस्टिंग्विश्ड सॉफ्टवेअर इंजिनिअर’ म्हणून काम सुरू केले. त्या काळात ट्विटर हे आजच्याइतके मोठे प्लॅटफॉर्म नव्हते आणि कंपनीत एक हजारापेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत होते. सोशल मीडियाच्या जगात ट्विटर आपली ओळख निर्माण करत होते. पराग यांनी सातत्याने घेतलेल्या परिश्रमांमुळे ते कंपनीच्या सर्वात विश्वासू इंजिनिअरिंग लीडर्सपैकी एक बनले.
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पराग अग्रवाल यांची तांत्रिक क्षमता आणि नेतृत्वगुण पाहून कंपनीने २०१७ मध्ये त्यांची चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर (CTO) म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर अवघ्या चार वर्षांत, म्हणजेच नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ट्विटरने त्यांना आपले चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर (CEO) घोषित केले. या नियुक्तीसोबतच ते जगातील सर्वात मोठ्या टेक कंपन्यांपैकी एका कंपनीचे सर्वात तरुण सीईओ बनले.
ट्विटरचे सीईओ बनल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच पराग अग्रवाल यांच्या करिअरला एक वेगळे वळण मिळाले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जगातील प्रसिद्ध उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी ट्विटरचे अधिग्रहण पूर्ण केले. कंपनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी सर्वात आधी वरिष्ठ व्यवस्थापनात मोठे बदल केले आणि पराग अग्रवाल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवले. हा निर्णय जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आणि अनेकांना वाटले की आता पराग यांच्या करिअरची गती मंदावेल.
ट्विटर सोडल्यानंतर पराग अग्रवाल यांनी दुसऱ्या कोणत्याही कंपनीत नोकरी शोधण्याऐवजी स्वतःचा एक नवा प्रवास सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी २०२३ मध्ये ‘पॅरेलल वेब सिस्टम्स’ (Parallel Web Systems) नावाच्या एका आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) स्टार्टअपची स्थापना केली. ही कंपनी एआय ॲप्लिकेशन्स आणि मोठ्या कॉम्प्युटिंग सिस्टम्ससाठी आवश्यक असणारे तांत्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्याचे काम करत आहे. भविष्यातील एआयची वाढती गरज पाहता हे क्षेत्र जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक मानले जात आहे.
पराग अग्रवाल यांच्या या कंपनीने अत्यंत कमी कालावधीत गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन केला. सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या फंडिंग रिपोर्ट्सनुसार, अवघ्या दोन वर्षांत या कंपनीचे व्हॅल्यूएशन सुमारे २ अब्ज डॉलर म्हणजेच १६ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. यासह हा स्टार्टअप सिलिकॉन व्हॅलीतील वेगाने उदयास येणाऱ्या एआय स्टार्टअप्सच्या यादीत सामील झाला आहे.
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पराग अग्रवाल यांची कहाणी केवळ आयआयटी किंवा ट्विटरपुरती मर्यादित नाही. ही कहाणी त्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी शिकवण आहे जे मानतात की एखादी परीक्षा किंवा एखादी नोकरीच त्यांचे भविष्य ठरवू शकते. आधी आयआयटी बॉम्बेमध्ये प्रवेश, नंतर स्टॅनफोर्डमध्ये संशोधन, इंजिनिअर म्हणून करिअरची सुरुवात, सीटीओ आणि मग सीईओ पद, आणि नोकरी गेल्यानंतर पुन्हा शून्यातून नवी सुरुवात, हा त्यांचा संपूर्ण प्रवास थक्क करणारा आहे. त्यांची ही जीवनयात्रा सांगते की सातत्याने शिकत राहणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि कठीण काळातही पुढे जाण्याचे धैर्य दाखवणे हेच खऱ्या यशाचे लक्षण आहे.पराग अग्रवाल यांची कहाणी हाच संदेश देते की, जेईई सारख्या परीक्षा केवळ यशाचा एक दरवाजा उघडतात; परंतु करिअरमध्ये किती दूर जायचे आहे हे तुमची मेहनत, शिकण्याची इच्छा आणि कठीण प्रसंगात स्वतःला सावरण्याची क्षमताच ठरवत असते.