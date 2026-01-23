Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तासगाव–कवठेमहांकाळच्या शाश्वत विकासाचा ‘वचननामा’ प्रसिद्ध; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा जाहीर

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा अधिकृत जाहीरनामा (वचननामा) आज आमदार रोहित पाटील यांच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आला.

Updated On: Jan 23, 2026 | 03:02 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • निवडणुकीसाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची जोरदार तयारी
  • तासगाव–कवठेमहांकाळच्या शाश्वत विकासाचा ‘वचननामा’ प्रसिद्ध
  • पत्रकार परिषदेत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची घोषणा
तासगाव : आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वसंत पंचमीच्या मंगलदिनी तासगाव व कवठेमहांकाळ तालुक्यांच्या सर्वांगीण व शाश्वत विकासाचा ध्यास घेणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा अधिकृत जाहीरनामा (वचननामा) आज आमदार रोहित पाटील यांच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आला. तासगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली.

 

यावेळी उमेदवार, पक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस, छत्रपती शहाजीराजे व जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांना अभिवादन करून जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. या वचननाम्यात कृषी व जलसिंचन, पाणीपुरवठा व वीज, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, महिला व बालविकास, शिक्षण व आरोग्य, युवक कल्याण तसेच समाजकल्याण व सामाजिक न्याय या प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शाश्वत जलसिंचन योजना, आधुनिक कृषी सुविधा, प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी, अविरत वीजपुरवठा, दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सेवा, युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्रांची उभारणी आदी बाबींचा यात समावेश आहे.

यावेळी बोलताना रोहित पाटील म्हणाले, या जाहीरनाम्यात केवळ आश्वासने नसून ठोस आणि शाश्वत विकासाचा आराखडा आहे. सत्ता आल्यास तासगाव व कवठेमहांकाळ पंचायत समित्या जिल्हा परिषद शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून वगळण्याचा ठराव पारित करणाऱ्या महाराष्ट्रातील पहिल्या पंचायत समित्या असतील. हा माझा शब्द आहे.

यावेळी, सांगली जिल्हा बँकेचे संचालक सुरेश पाटील, अविनाश पाटील, तासगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाअध्यक्ष विश्वास पाटील, शंकर पाटील, युवराज पाटील, कवठेमहांकाळ तालुक्याचे अध्यक्ष संजय पाटील, हणमंतराव देसाई, महेश पवार, बाळासाहेब पाटील, विलास कोळेकर, आत्माराम पाटील, रामभाऊ थोरात, मोहन पाटील, अभिजीत पाटील, साहेबराव पाटील, पतंग माने, ॲड. गजानन खुजट यांच्यासह बहुसंख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा : भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Published On: Jan 23, 2026 | 03:02 PM

