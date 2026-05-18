Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात मतदार यादी पुनरीक्षण मोहीम जाहीर केल्यानंतर Shiv Sena ने राज्यभर बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नियुक्ती मोहीम वेगाने सुरू केली आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 06:33 PM
मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज, सव्वा लाख बीएलए नियुक्त

मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज, सव्वा लाख बीएलए नियुक्त

Follow Us:
Follow Us:
  • मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज, सव्वा लाख बीएलए नियुक्त
  • खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची नाशिक दौऱ्यात माहिती
  • जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघांचा घेतला आढावा
  • ३० जूनपूर्वी २८८ मतदार संघात बीएलए नियुक्ती पूर्ण करणार
नाशिक : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या मोहीमेची घोषणा केल्यानंतर शिवसेनेने राज्यभरात बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) नियुक्तीवर भर दिला आहे. राज्यातील सर्वच्या सर्व २८८ मतदार संघात पक्षाकडून बीएलए नियुक्त केले जाणार असून आतापर्यंत १.२५ एजंट्सची नेमणूक झाल्याची माहिती शिवसेना संसदीय पक्षाचे नेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. खासदार डॉ. शिंदे यांनी सोमवारी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि देवळाली या विधानसभा मतदार संघाचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी माहिती दिली. या आढावा बैठकीला मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री उदय सामंत, मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार सुहास कांदे, सचिव भाऊसाहेब चौधरी, माजी खासदार आनंद परांजपे, माजी खासदार उन्मेष पाटील व जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भात पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथजी शिंदे यांच्या आदेशाने राज्यभरात विधानसभानिहाय मतदार संघाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात आज नाशिक जिल्ह्यापासून झाली. नाशिकमधील इगतपुरी आणि देवळाली मतदार संघाचा आढावा घेतला. या दोन्ही मतदार संघात गटनिहाय सुमारे अडीच तास चर्चा झाली. पक्षाची ताकद आणि संघटना, मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त्या झाल्यात की नाहीत, याचा आढावा सर्व मंत्र्यांनी घेतला.

खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले की, राज्यातील १०० विधानसभा, २२ जिल्ह्यांमध्ये जेथे परिषदेच्या निवडणुका आहेत तिथं आपण स्वत: आणि पक्षाचे मंत्री दौरे करतील आणि उर्वरित १५६ मतदार संघ आणि जिल्ह्यांची जबाबदारी मंत्री उदय सामंत आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. ३० जूनपासून घरभेटीचा कार्यक्रम सुरु होणार असून त्यापूर्वी सर्वच २८८ मतदार संघात ‘बीएलए’ नियुक्त होतील, असा विश्वास खासदार डॉ. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिवसेनेकडून आतापर्यंत राज्यात १.२५ लाख ‘बीएलएल’चे नेमणूक करण्यात आली आहे. यापूर्वी विधानसभा निवडणूक, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीपूर्वी पक्षाकडून आढावा बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. यातून कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या, पक्ष बळकटीकरणासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे पक्षाला मोठं यश मिळाले, असे ते म्हणाले.

नाशिक महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांचा १०० पेक्षा कमी मतांनी निसटता पराभव झाला. मात्र जिल्ह्यात पक्ष संघटना मजबूत आहे. एकनाथजी शिंदे यांच्या आदेशानंतर राज्यभरात शिवसेना संपर्कप्रमुख फिल्डवर काम करत आहेत. लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकांच्या निवडणुकात शिवसेनेला चांगलं यश मिळालं. आता उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकात देखील शिवसेना ताकदीनं उतरेल, असे ते म्हणाले.

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

Web Title: Shiv sena bla appointment drive maharashtra voter list revision

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट
1

Shivsena News : “महायुतीत कोणताही वाद नाही”, आनंद परांजपे यांच्या प्रवेशावर उदय सामंतांची भूमिका स्पष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

May 18, 2026 | 07:18 PM
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM