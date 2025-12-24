Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bhimashankar Temple : जानेवारीपासून भीमाशंकर बंद होण्याची शक्यता; भाविकांना मार्चपर्यंत दर्शनासाठी पहावी लागणार वाट?

बारा जोत्यिर्लिंगापैकी एक लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले श्रीक्षेत्र भीमाशंकर जानेवारीपासून बंद राहण्याची शक्यता आहे. परिसराच्या विकासासाठी कामे सुरु होणार असून मार्चपर्यंत दर्शनासाठी भाविकांना वाट पाहावी लागणार आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 07:29 PM
Shri Kshetra Bhimashankar temple

Bhimashankar Temple : जानेवारीपासून भीमाशंकर बंद होण्याची शक्यता; भाविकांना मार्चपर्यंत दर्शनासाठी पहावी लागणार वाट? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • श्रीक्षेत्र भीमाशंकर मंदिर बंद राहणार?
  • मंदिर सभामंडपाचे काम ३ महिने राहणार सुरू
  • जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
मंचर, (वा.) श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे भीमाशंकर विकास आराखड्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात विकास कामे प्रस्तावित आहेत. त्याचा भाग म्हणून मंदिर सभामंडपाचे आणि दर्शन बारीच्या पायऱ्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कामादरम्यान कोणतीही दुर्घटना घडू नये, भाविकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर अंदाजे तीन महिने बंद ठेवण्याच्या हालचाली प्रशासन पातळीवर सुरू असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

हे देखील वाचा : नवराष्ट्रच्या बातमीचा इम्पॅक्ट! डहाणूत अवैध सावकारीचा बळी; ५ खाजगी सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल

श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचे तीर्थस्थान आहे. देशभरातून लाखो भाविक दररोज दर्शनासाठी येथे येतात. आगामी काळात नाशिक येथे कुंभमेळा होणार असल्याने २०२६ मध्ये भीमाशंकर येथेही भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता गृहीत धरून मंदिर आणि परिसरात भव्य स्वरूपात विकास कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये दर्शन रांगा, सभामंडप, सुविधा केंद्रे आणि मंदिर परिसराचा समावेश असणार आहे. या विकास कामांचा एक भाग म्हणून मंदिर सभामंडपाचे आणि दर्शन बारीच्या पायऱ्यांचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंदिर काही काळ पूर्णतः बंद ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. अद्याप मंदिर बंद ठेवण्याची अंतिम तारीख जाहीर झालेली नाही. मात्र, येत्या आठवडाभरात विकास कामांची पाहणी करण्यासाठी विशेष समिती भीमाशंकर येथे येणार आहे. त्यानंतर तातडीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

भाविकांनी लवकर दर्श घेण्याचे केले आवाहन

दरम्यान, गुरुवार दि. २५ रोजी ख्रिसमस आणि त्यानंतर नववर्ष सुरू होत असल्याने दर्शनाचा प्लॅन असलेल्या भाविकांनी शक्य असल्यास लवकर दर्शन घेऊन जावे, असेही सूचित केले जात आहे. मंदिर किती कालावधीसाठी बंद राहील. किती तारखेपासून बंद राहणार असल्याचे याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली तरी, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून मंदिर विकास कामांसाठी बंद ठेवण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या घोडेगाव येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, मंदिर बंद ठेवण्याची अधिकृत तारीख जिल्हाधिकारी जाहीर करतील. त्यानंतरच प्रत्यक्ष विकास कामांना सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी दिली आहे.

हे देखील वाचा : रायगड मिलिटरी स्कूलमध्ये जिल्हास्तरीय शालेय पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धा २०२५–२६ यशस्वीरित्या संपन्न

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Shri kshetra bhimashankar temple remain closed for next 3 months

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 07:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी
1

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती
2

देवदूत ठरले RPF जवान! ऑपरेशन जीवन रक्षा आणि मातृशक्ती अंतर्गत वाचवला प्रवाशाचा जीव, धावत्या ट्रेनमध्ये केली सुरक्षित प्रसूती

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल
3

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले
4

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

Jan 23, 2026 | 07:15 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM