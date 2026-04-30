Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

तब्बल 3 किमी धावत राहिली विनाब्रेक एसटी बस; चालकाला बस कंट्रोल करता येईना मग थेट धडकच…

बस पारोळ्याहून निघाल्यानंतर एरंडोलजवळील धारागीर गावाजवळ पोहोचण्यापूर्वीच बसच्या मागील भागातून मोठा खडखडाट आवाज येऊ लागला होता. काही वेळातच चालकाच्या लक्षात आले की, बसचे ब्रेक निकामी झाले.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:12 AM
तब्बल 3 किमी धावत राहिली विनाब्रेक एसटी बस; चालक-वाहक गंभीर, तर 30 प्रवाशांना किरकोळ दुखापत

तब्बल 3 किमी धावत राहिली विनाब्रेक एसटी बस; चालक-वाहक गंभीर, तर 30 प्रवाशांना किरकोळ दुखापत (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

जळगाव : धुळ्याहून भुसावळकडे जाणाऱ्या एसटी बसचे ब्रेक निकामी झाल्यामुळे ती सुमारे ३ किलोमीटरपर्यंत अनियंत्रित अवस्थेत रस्त्यावर धावत होती. या दरम्यान बसमधील ५० ते ६० प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला होता. सुदैवाने, बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुरक्षा कठड्याला धडकून थांबली, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. या अपघातात सुमारे ३० ते ३५ प्रवासी जखमी झाले आहेत.

प्रवाशांनुसार, बस पारोळ्याहून निघाल्यानंतर एरंडोलजवळील धारागीर गावाजवळ पोहोचण्यापूर्वीच बसच्या मागील भागातून मोठा खडखडाट आवाज येऊ लागला होता. काही वेळातच चालकाच्या लक्षात आले की, बसचे ब्रेक निकामी झाले असून, वाहनावरील नियंत्रण सुटले आहे. त्यानंतर ही बस कधी रस्त्यावर तर कधी रस्त्याच्या खाली उतरत सुमारे ३ किलोमीटरपर्यंत धावत राहिली. या काळात प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आणि जीव वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकच टाहो फोडला. तसेच घटनास्थळी गोंधळ घातला.

दरम्यान, बस अनियंत्रित असताना तिची काही चाकेही निखळली होती. अखेर बस रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुरक्षा कठड्याला जाऊन धडकली, ज्यामुळे तिचा वेग थांबला. ही धडक इतकी जोरदार होती की, बस चालक आणि वाहक (कंडक्टर) गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना तातडीने उपचारासाठी धुळ्याला पाठवण्यात आले.

बसच्या दुरुस्तीबाबत प्रश्न

बहुतांश प्रवाशांना अंतर्गत दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या तांत्रिक बिघाडाबाबत एसटी महामंडळाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. दरम्यान, प्रवाशांनी एसटी बसच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

‘आपली बस, आपली सेवा’ १ मे पासून एसटीचे नवे अभियान

महाराष्ट्राच्या जनजीवनाशी नाळ जोडलेली लालपरी आता नव्या उमेदीनं, नव्या शिस्तीनं आणि नव्या संवेदनशीलतेनं प्रवासाला सज्ज होत आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने “आपली बस आपली सेवा” या व्यापक अभियानाच्या माध्यमातून प्रवासी सेवेला एक नवी दिशा देण्याचा संकल्प केला आहे. या उपक्रमाची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी केली आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळाच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.

Web Title: St bus runs for a full 3 kilometers without brakes incident in jalgaon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 08:10 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM