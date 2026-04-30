National Honesty Day: लेखक M. Hirsh Goldberg यांनी का केली या दिवसाची सुरुवात? वाचा सत्याच्या मार्गावर चालण्याचे फायदे

M. Hirsh Goldberg Honesty Day : आजच्या धकाधकीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात जिथे प्रत्येकजण पुढे जाण्यासाठी शॉर्टकट शोधत असतो, तिथे ‘प्रामाणिकपणा’ हा शब्द केवळ पुस्तकातच उरला आहे का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र, याच प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आणि मानवी मूल्यांची आठवण करून देण्यासाठी दरवर्षी ३० एप्रिल रोजी जगभरात ‘राष्ट्रीय प्रामाणिकपणा दिन’ (National Honesty Day) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला केवळ सत्य बोलण्याची शिकवण देत नाही, तर तो आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा कणा मजबूत करण्याचे काम करतो.
या दिवसाची सुरुवात अमेरिकेतील प्रसिद्ध लेखक आणि सार्वजनिक जनसंपर्क तज्ज्ञ एम. हिर्श गोल्डबर्ग यांनी केली. गोल्डबर्ग यांनी ‘द बुक ऑफ लाईज’ (The Book of Lies) नावाचे पुस्तक लिहिले होते, ज्यामध्ये त्यांनी समाजात खोटेपणा आणि फसवणूक कशी पसरली आहे, याचे विश्लेषण केले होते. ३० एप्रिल हा दिवस निवडण्यामागे एक खास कारण होते. एप्रिल महिन्याची सुरुवात ‘एप्रिल फूल डे’ने (१ एप्रिल) होते, जो दिवस केवळ गंमत म्हणून खोटे बोलण्यासाठी ओळखला जातो. त्यामुळेच या महिन्याचा शेवट ‘सत्य’ आणि ‘प्रामाणिकपणा’ या मूल्याने व्हावा, अशी गोल्डबर्ग यांची धारणा होती.
प्रामाणिकपणा हा केवळ शब्दांपुरता मर्यादित नसून तो आपल्या वागण्यातील पारदर्शकतेशी संबंधित आहे. वैयक्तिक जीवनात जेव्हा आपण प्रामाणिक असतो, तेव्हा नातेसंबंधांमध्ये विश्वासाचा मजबूत पाया तयार होतो. कौटुंबिक जीवनात सत्याला महत्त्व दिल्यास घरामध्ये एक सकारात्मक वातावरण राहते. तसेच, व्यावसायिक जीवनात (Professional Life) प्रामाणिकपणा हा सर्वात मोठा भांडवल मानला जातो. जे लोक आपल्या कामाप्रती आणि क्लायंटप्रती प्रामाणिक असतात, त्यांना दीर्घकालीन यश आणि समाजात मान-सन्मान मिळतो. आत्म-समाधान ही प्रामाणिक जगण्याची सर्वात मोठी भेट आहे.
आजच्या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी विशेष चर्चासत्रे आयोजित केली जातात. लहानपणापासूनच मुलांना सत्याचे महत्त्व कळावे यासाठी थोर पुरुषांच्या प्रामाणिकपणाच्या कथा सांगितल्या जातात. कॉर्पोरेट विश्वातही ‘एथिक्स’ आणि ‘ट्रान्सपरन्सी’वर भर दिला जातो. सत्य बोलणे कधीकधी कठीण असू शकते किंवा त्याचे तात्कालिक परिणाम नकारात्मक वाटू शकतात, पण भविष्यात हेच सत्य तुम्हाला संकटातून बाहेर काढते आणि तुमची एक वेगळी ओळख निर्माण करते.
राष्ट्रीय प्रामाणिकपणा दिन आपल्याला शिकवतो की, खोटेपणाच्या सहायाने मिळवलेले यश हे तात्पुरते असते. मात्र, सत्याच्या पायावर उभी केलेली इमारत कधीच कोसळत नाही. आजच्या या विशेष दिवशी आपण स्वतःशी एक शपथ घेऊया की, किमान आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण पारदर्शक राहू आणि इतरांचा विश्वास संपादन करू.
Ans: हा दिवस दरवर्षी ३० एप्रिल रोजी साजरा केला जातो.
Ans: अमेरिकन लेखक एम. हिर्श गोल्डबर्ग यांनी या दिवसाची सुरुवात केली.
Ans: १ एप्रिलच्या 'एप्रिल फूल डे' (खोटेपणा) नंतर महिन्याचा शेवट सत्याने व्हावा, या उद्देशाने ३० एप्रिलची निवड झाली.