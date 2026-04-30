Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Warm Or Cold Which Water To Drink While Taking The Medicine Will Be Suitable For The Body See The Simple Rule Of Taking Pills

कोमट की थंड? औषध खाताना कोणते पाणी पिणे शरीरासाठी ठरेल योग्य, पहा गोळ्या खाण्याचा सोपा नियम

गोळ्यांचे सेवन कायमच कोमट पाण्यासोबत करावे. थंड किंवा चहा कॉफीसोबत गोळ्या अजिबात खाऊ नये. यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:58 AM
कोमट की थंड? औषध खाताना कोणते पाणी पिणे शरीरासाठी ठरेल योग्य, पहा गोळ्या खाण्याचा सोपा नियम

कोमट की थंड? औषध खाताना कोणते पाणी पिणे शरीरासाठी ठरेल योग्य, पहा गोळ्या खाण्याचा सोपा नियम

Follow Us:
Follow Us:

औषध कशासोबत खावी?
चुकीच्या पद्धतीने औषध खाल्ल्यास शरीराचे होणारे नुकसान?
गोळ्या खाण्याची योग्य पद्धत?

धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येत आहे. कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि शरीरसंबंधित उद्भवणाऱ्या गंभीर समस्यांमुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. आजारी पडल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने शरीरात आजार वाढतो आणि आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे डॉटरांच्या सल्ल्याने औषध उपचार करणे आवश्यक आहे. शरीरात निर्माण झालेली कॅल्शियम आणि इतर विटामिनची कमतरता भरून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या गोळ्या आणून खाल्ल्या जातात. नेहमीच औषध खाणे हे रोजच काम झालं आहे. बऱ्याचदा घरामध्ये असलेल्या गोळ्या घेऊन त्या पाण्यासोबत खाल्ल्या जातात. तर काही लोक दूध, ज्यूस, कॉफी किंवा चहासोबत खाल्ली जातात. पण योग्य पद्धतीने औषध न खाल्ल्यास शरीरावर त्याचे परिणाम होऊ शकतात.(फोटो सौजन्य – istock)

काम- घर आणि ऑफिसच्या धावपळीमुळे हार्मोनल स्ट्रेस वाढला आहे? मग दैनंदिन जीवनातील ‘या’ सवयींमध्ये करा बदल

चुकीच्या पद्धतीने गोळ्या औषधांचे सेवन केल्यामुळे शरीरावर साईड इफेक्स होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच योग्य पद्धतीने गोळ्या औषधांचे सेवन करावे. टॅबलेट्स, कॅप्सूल, सिरप, पावडर, ड्रॉप्स किंवा इंजेक्शन इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकारची औषध घेतली जातात. गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर इंजेक्शनद्वारे औषध उपचार केले जाते. आज आम्ही तुम्हाला औषध घेण्याची योग्य पद्धत आणि औषध घेताना थंड की गरम पाणी प्यावे? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. योग्य पद्धतीने औषध खाल्ल्यास त्याचे परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतात. त्यामुळे गोळ्या तोडू किंवा चावून खाऊ नये.

औषधांचे सेवन कशा पद्धतीने करावे?

कोणत्याही आजारासंबंधित औषधांचे सेवन करताना कायमच कोमट पाणी प्यावे. कोमट पाण्याच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. थंड पाण्यासोबतच औषध घेतल्यास गोळ्या सहज पचन होत नाहीत. गोळ्या पचन होण्यासाठी जास्तीचा वेळ लागतो. तर औषधांचा परिणाम शरीरावर हळूहळू होतो. जास्त गरम पाण्यासोबतच औषधांचे अजिबात सेवन करू नये. त्यामुळे कायमच औषध खाताना कोमट पाणी किंवा नॉर्मल पाणी प्यावे.

झोपल्यानंतर पायांमध्ये सतत गोळे येतात? संधिवात व हाडांचा त्रास वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात जीवनशैलीतील ‘या’ चुका

दूध, ज्यूस, चहा किंवा कॉफीसोबत औषधांचे सेवन अजिबात करू नये. यामुळे शरीराला हानी पोहचण्यासोबतच औषधांचा प्रभाव सुद्धा कमी होऊन जातो. दुधातील कॅल्शिअम औषधांमधील आवश्यक घटक कमी करून टाकतात. त्यामुळे थायरॉइड, कॅल्शिअम कंट्रोल किंवा अँटी-बायोटिक औषध दुधासोबत घेऊ नये. चहा कॉफीमध्ये कॅफिन असते. कॅफिन युक्त पदार्थांसोबतच गोळ्या घेऊ नये. याशिवाय चहा किंवा कॉफीसोबत औषधांचे सेवन केल्यामुळे पोटासंबंधित समस्या किंवा पोटाचे विकार होऊ शकतात. हृदयाचे ठोके वाढून आरोग्य पूर्णपणे बिघडते. त्यामुळे कायमच साध्या पाण्यासोबत औषध घेणे फायदेशीर आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: औषध घेताना कोमट पाणी पिणे चांगले का थंड पाणी?

    Ans: सामान्यतः कोमट किंवा साधे (रूम टेंपरेचर) पाणी पिणे योग्य ठरते. खूप थंड पाणी टाळावे.

  • Que: औषधांसोबत थंड पाणी का टाळावे?

    Ans: थंड पाण्यामुळे काही वेळा औषध विरघळण्यास उशीर होतो आणि त्याचा परिणाम उशिरा दिसू शकतो.

  • Que: औषध घेताना दूध किंवा ज्यूस चालते का?

    Ans: सर्व औषधांसोबत दूध किंवा ज्यूस घेणे योग्य नसते. काही औषधांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: Warm or cold which water to drink while taking the medicine will be suitable for the body see the simple rule of taking pills

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 08:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम
1

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

कुटुंबाचा खंबीर आधार म्हणजे घरातील जेष्ठ मंडळी! अनुभवातून मिळणारे मार्गदर्शन जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ठरेल फायदेशीर
2

कुटुंबाचा खंबीर आधार म्हणजे घरातील जेष्ठ मंडळी! अनुभवातून मिळणारे मार्गदर्शन जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ठरेल फायदेशीर

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन
3

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

कॅफेच्या दुनियेतील नवा ट्रेंड! जांभळ्या रंगाच्या पेयाने वेधले साऱ्यांचे लक्ष, चला तर जाणून उबे लाटे कॉफी पिण्याचे फायदे
4

कॅफेच्या दुनियेतील नवा ट्रेंड! जांभळ्या रंगाच्या पेयाने वेधले साऱ्यांचे लक्ष, चला तर जाणून उबे लाटे कॉफी पिण्याचे फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM