Budh Gochar: सूर्याच्या नक्षत्रामध्ये बुध करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांना मिळेल धन आणि सन्मान

13 मे रोजी बुध कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. सूर्याच्या प्रभावामुळे वाढलेला आत्मविश्वास, नेतृत्व, आर्थिक लाभ आणि सन्मानासाठी संधी निर्माण होतील. बुध संक्रमणाचे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

Updated On: Apr 30, 2026 | 09:00 AM
  • सूर्याच्या नक्षत्रामध्ये बुध करणार संक्रमण
  • बुधाच्या संक्रमणाचा फायदा
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुधाचे नक्षत्र संक्रमण महत्त्वपूर्ण मानले जाते, कारण त्याचा थेट परिणाम बुद्धिमत्ता, व्यवसाय, संवाद आणि निर्णयक्षमतेवर होतो. दरम्यान, जेव्हा बुध सूर्याच्या अधिपत्याखालील कृत्तिका नक्षत्रातून संक्रमण करणार आहे, तेव्हा तो आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि स्पष्ट विचारशक्ती वाढवतो. हे संक्रमण व्यवसायात नफा, योग्य निर्णय आणि नवीन संधी आकर्षित करते. संपत्ती आणि आदरासोबतच, तुमचा बोलण्याचा प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि संपर्क जाळे मजबूत होते. याशिवाय, करिअरमध्ये प्रगती, नियोजनात यश आणि मानसिक स्पष्टता देखील प्राप्त होते. पंचांगानुसार, ग्रहांचा अधिपती बुध १३ मे रोजी कृत्तिका नक्षत्रात प्रवेश करणार असून, त्यामुळे या राशींना सर्वाधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

कृत्तिका नक्षत्रातील बुध ग्रहाचे संक्रमण वृषभ राशीसाठी विशेषतः शुभ आहे. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत वेगाने सुधारणा होऊ शकते. गमावलेला निधी परत मिळण्याची शक्यता वाढते. नवीन व्यावसायिक सौद्यांमधून नफा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीचे कौतुक होईल. तुमचे वरिष्ठ प्रभावित होतील. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. तुमचे बोलणे अधिक प्रभावी होईल. लोक तुमचे बोलणे गांभीर्याने ऐकतील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

मिथुन रास

बुध ग्रहाचे कृत्तिका नक्षत्रातील संक्रमण मिथुन राशीसाठी नवीन संधी निर्माण करू शकते. आर्थिक लाभाची दाट शक्यता आहे. उत्पन्नात अचानक वाढ होण्याची शक्यता आहे. नवीन ओळखींमुळे व्यवसायात फायदा होईल. तुमचे संवाद कौशल्य लोकांना प्रभावित करेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी बढती किंवा नवीन भूमिका मिळू शकते. तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमची सामाजिक प्रतिमा मजबूत होईल. तुमची निर्णयक्षमता सुधारेल. तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या योजना लवकरच यशस्वी होतील.

सिंह रास

सूर्याच्या प्रभावाखालील हे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी महत्त्वपूर्ण लाभ घेऊन येऊ शकते. करिअरमध्ये अचानक प्रगती होण्याचे संकेत आहेत. नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात, ज्यामुळे भविष्यात यश मिळेल. पैसे कमावण्याच्या नवीन संधी निर्माण होतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुमची नेतृत्व कौशल्ये अधिक मजबूत होतील. लोक तुमच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवतील. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे यशस्वी होतील.

कन्या रास

बुध ग्रहाची रास असल्याने कन्या राशीसाठी हे संक्रमण अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. आर्थिक बाबी मजबूत होतील. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या योजना यशस्वी होतील. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. आदर आणि मान्यता वाढेल. तुमचे बोलणे अधिक मधुर आणि प्रभावी होईल. नातेसंबंध सुधारतील. भागीदारी फायदेशीर ठरेल. अभ्यासात आणि बौद्धिक कार्यात यश मिळेल. जीवनात संतुलन आणि सकारात्मकता नांदेल.

मकर रास

सूर्याशी संबंधित असलेला हा प्रभाव, मकर राशीच्या लोकांसाठी करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये प्रगती दर्शवतो. तुमची आर्थिक परिस्थिती स्थिर आणि मजबूत होईल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. तुमच्या मेहनतीला कामाच्या ठिकाणी मान्यता मिळेल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळू शकते. तुमचा आदर आणि प्रतिष्ठा वाढेल. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: सूर्याच्या नक्षत्रात बुध संक्रमण म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध हा सूर्य संबंधित नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याचा प्रभाव अधिक तेजस्वी आणि परिणामकारक मानला जातो.

  • Que: या गोचराचा कोणत्या क्षेत्रावर जास्त प्रभाव पडतो?

    Ans: करिअर आणि व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, संवाद आणि बुद्धिमत्ता

  • Que: बुध नक्षत्र संक्रमणाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: बुध नक्षत्र संक्रमणाचा वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: Apr 30, 2026 | 09:00 AM

