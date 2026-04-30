Travel News : 6 ज्योतिर्लिंग आणि शिर्डीच्या साई बाबांचे दर्शन… IRCTC घेऊन आला 12 दिवसांचा टूर पॅकेज

IRCTC Tour Package : तुम्हीही जर आध्यात्मिक शांतीच्या शोधात असाल तर IRCTC चे हे किफायतशीर टूर पॅकेज तुमच्यासाठी एक सुवर्णसंधी ठरु शकते. या एकाच पॅकेजमध्ये तुम्हाला शिर्डीच्या साईबाबांसह ६ ज्योतिर्लिंगांची सफर करता येईल.

Updated On: Apr 30, 2026 | 08:55 AM
6 ज्योतिर्लिंग आणि शिर्डीच्या साई बाबांचे दर्शन... IRCTC घेऊन आला 12 दिवसांचा टूर पॅकेज

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • भाविकांसाठी खास धार्मिक प्रवासाचे एक आकर्षक पॅकेज उपलब्ध.
  • एकाच यात्रेत अनेक महत्त्वाच्या तीर्थस्थळांना भेट देण्याची संधी.
  • प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि नियोजित पद्धतीने करण्यावर भर.
आजच्या वेगवान जीवनात, प्रत्येकजण तणापासून मुक्त होण्यासाठी आध्यात्मिक शांतीच्या शोधात आहे. धार्मिक पर्यटन वेगाने वाढत असून आयआरसीटीसीने (IRCTC) भाविकांसाठी एक खास टूर पॅकेज आणले आहे. यात तुम्हाला एकाच वेळी अनेक धार्मिक स्थळांना भेट देता येते. हा प्रवास तुम्हाला केवळ भारतातील धार्मिक स्थळांशी जोडत नाही तर आध्यात्मिक संतुलन आणि भक्तीचा अनुभव देतो. यात भाविकांना शिव आणि साईबाब यांच्या ज्योतिर्लिंगांना भेट देण्याचा पवित्र लाभ घेता येईल. या प्रवासात भक्त एकाच प्रवासात अनेक प्रमुख ज्योतिर्लिंगांची सफर करु शकतात. चला या टूर पॅकेजविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

IRCTC च्या या नवीन पॅकेजचे नाव ‘शिर्डी साई दर्शनासह ६ ज्योतिर्लिंग दर्शन (EZBG30)’ असे आहे. हे पॅकेज १२ दिवस आणि ११ रात्रींचे आहे. झारसुगुडा जंक्शनपासून या टूरची सुरुवात होईल. ही यात्रा विशेषत: अशा भाविकांसाठी तयार करण्यात आली आहे ज्यांना कमी वेळेत सोयीस्कर पद्धतीने शक्य तितक्या जास्त धार्मिक स्थळांना भेट द्यायची आहे. श

कोणत्या पवित्र स्थळांना भेट दिली जाईल?

  • महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन) – भगवान शिवाचे प्रसिद्ध निवासस्थान.
  • ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग – नर्मदा नदीच्या काठावर वसलेले एक पवित्र स्थान
  • द्वारकाधीश मंदिर – द्वारकेचे मुख्य मंदिर, भगवान कृष्णाचे शहर
  • नागेश्वर ज्योतिर्लिंग – द्वारकेजवळ स्थित शिवाचे पवित्र निवासस्थान
  • सोमनाथ ज्योतिर्लिंग – भारतातील पहिले ज्योतिर्लिंग
  • त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग – गोदावरी नदीच्या उगमस्थानाजवळ स्थित
  • घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग- औरंगाबाद के समीप स्थित
  • शिर्डी साईबाबा मंदिर – साई बाबांची पवित्र समाधी
राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था कशी आहे?

हा प्रवास केवळ मंदिरांना भेट देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर एक खरोखरच आरामदायी अनुभव आहे. आरामदायक रेल्वे प्रवासापासून, भोजन आणि निवासापर्यंत तसेच प्रक्षणीय स्थळे पाहण्यासाठीच्या वाहनापर्यंत सर्वकाही पूर्वनियोजित असेल. यामुळेच या टूर पॅकेजमध्ये तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीशी काळजी करण्याची गरज नाही. तुम्ही आरामात कोणत्याही चिंतेशिवाय तुमच्या या टूरचा आनंद लुटु शकता आणि देवाच्या भक्तीत दंग होऊ शकतात.

किती पैसे लागतील?

या दिव्य पॅकेजची किंमत प्रति व्यक्ती २३,३१५ रुपये पासून सुरु होते. यामुळे सामान्य यात्रेकरुंना हे टूर पॅकेड परवडण्याजोगे ठरते. या किमतीत तुमच्या प्रवासादरम्यानच्या सर्व सोईसुविधांची काळजी राखली जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना वेगळी व्यावस्था करण्याची गरज भासणार नाही.

