Pune Mayoral Election 2026: कोण होणार पुण्याचा महापौर? ‘या’ तीन नावांची चर्चा

पुणे महापालिकेच्या महापौर उपमहापौरपदासाठी येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होत असून, मंगळवारी (दि. ३) उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत. महापालिकेत भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने महापौर उपमहापौरपदावर भाजपचाच झेंडा फडकणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे निवडणूक ही केवळ औपचारिकता ठरणार असून, खरा उत्सुकतेचा विषय आहे तो भाजप अनुभवी नगरसेवकांना संधी देणार, की पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर करत नव्या चेहऱ्याला संधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने १६५ पैकी तब्बल ११९ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर व उपमहापौर निवडीबाबत पक्षात हालचालींना वेग आला आहे. महापौरपद हे सर्वसाधारण गटातील महिलेसाठी राखीव असल्याने अनेक नावे चर्चेत आहेत. चौथ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या वर्षा तापकीर, रंजना टिळेकर यांच्यासह तिसऱ्यांदा निवडून आलेल्या मंजुषा नागपूरे, स्मिता वस्ते आणि मानसी देशपांडे यांची नावे आघाडीवर आहेत.
तसेच हडपसरमधून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उज्वला जंगले, मनीषा चोरबोले यांचाही विचार होऊ शकतो. याशिवाय प्रथमच महापालिकेत निवडून आलेल्या दिवंगत माजी मंत्री गिरीश बापट यांच्या स्नुषा स्वरदा बापट यांच्या नावाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. नाराजी दुर करण्यासाठी दहा महिने ! भाजपातील निवडुन आलेल्या नगरसेवकांमध्ये महिलांची संख्या अधिक आहे. तसेच वरीष्ठ नगरसेविका म्हणून चार ते पाच जणींची नावे आघाडीवर आहेत. यातून नाराजी निर्माण होऊ नये यासाठी पहिल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत तीन महिलांना प्रत्येकी दहा महिने महापौरपद देण्याचा ‘फॉर्म्युला’ ऐनवेळी लागू केला जाऊ शकतो, अशी माहिती भाजपच्या सूत्रांकडून मिळत आहे. दुसरीकडे ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
मागील पंचवार्षिक सत्तेत भाजपने आरपीआयला उपमहापौर पद देऊ केले होते. यावेळी देखील निवडणुकीत भाजप आणि आरपीआयची युती होती. त्यामुळे यावेळीही उपमहापौरपद आरपीआयला दिले जाण्याची शक्यता आहे.
भाजपचा राज्यातील मित्र पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवार देणार की नाही, यावरून सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत खल सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसकडून मात्र महापौर व उपमहापौर या दोन्ही पदांसाठी उमेदवार देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.