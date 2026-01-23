रेल्वे रुळांवरून पालिकेचा केबल-स्टेड पूल जाणार, ५५% काम पूर्ण; महालक्ष्मी-सात रस्ता..., पाहा नेमका मार्ग

मुंबई महानगरपालिका महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळील केशवराव खाडये मार्गावर केबल-स्टेड उड्डाणपूल बांधत आहे. काम सुरू आहे. वैयक्तिक कामे अंतिम केल्यानंतर, संपूर्ण प्रकल्प ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. केबल-स्टेड पुलासाठी ७८.५ मीटर उंच खांब बांधले जात आहे, ज्याचा ५५% काम पूर्ण झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी खांब, संपर्क रस्ते आणि सर्व सहाय्यक कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आणि उड्डाणपूल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावा.
महालक्ष्मीमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा नवीन पूल बांधला जात आहे. विकास आराखड्यानुसार बांगर यांनी चालू कामाची पाहणी केली. रेल्वे ट्रॅकवर हा महानगरपालिकेचा पहिला केबल-स्टेड पूल आहे. हा पश्चिम रेल्वेला सॅट रोड ते महालक्ष्मी मैदानापर्यंत महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळ जोडतो. हा पूल ८०३ मीटर लांब आणि १७.२ मीटर रुंद आहे. रेल्वेची सीमा २३.०१ मीटर रुंद आहे. उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी महानगरपालिकेने संरेखनात आवश्यक बदल केले आहेत.
केबल-स्टेड पुलाच्या डिझाइनचा खांब हा एक आवश्यक घटक आहे. तो पुलाचे वजन सहन करतो आणि केबल्स त्यातून ओढल्या जातात. हे पुलाच्या डेकला आधार देतात. प्रस्तावित पुलासाठी ७८.५ मीटर उंचीचा तोरण बांधला जात आहे. अभियांत्रिकीच्या दृष्टिकोनातून उंची आणि डिझाइन विशेषतः आव्हानात्मक आहे. तोरणाची रचना प्रगत अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये उच्च दर्जाचे काँक्रीट आणि प्रबलित स्टील घटकांचा समावेश आहे.
तोरणाची स्थिरता आणि ताकद सुनिश्चित करण्यासाठी, वारा, भूकंप, वाहतुकीचा भार आणि दीर्घकालीन वापर यासह सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. बांधकाम सुलभ करण्यासाठी, तोरणापेक्षा उंच असलेली एक विशेष क्रेन बांधकाम ठिकाणी बसवण्यात आली आहे. या क्रेनचा वापर करून तोरण टप्प्याटप्प्याने बांधले जात आहे. वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व पावले उचलली जात आहेत.