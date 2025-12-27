Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Water Pipeline Burst : लाखो लीटर पाणी वाया! ठेकेदाराचा हलगर्जीपणा आणि पालिकेडून नागरिकांची फसवणूक, ठाण्यात चाललंय तरी काय?

ठाणे महानगर गॅसची वाहिनी टाकत असताना ठाण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या जलवाहिनीला भगदाड पाडण्यात आले आहे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे ही जलवाहिनी फुटली होती.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:11 PM
  • ठेकेदाराचा हलर्जीपणा आणि पालिकेडून नागरिकांची फसवणूक
  • ठाण्यात जलवाहिनी फुटल्याने लाखो लिटर पाणी वाया
ठाणे महानगर गॅसची वाहिनी टाकत असताना ठाण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या जलवाहिनीला भगदाड पाडण्यात आले आहे. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे ही जलवाहिनी फुटली होती. ही जलवाहिनी दुरूस्त केल्याचा दावा ठाणे महानगर पालिकेकडून करण्यात आला होता. मात्र, हा दावा करून ठाणे महानगर पालिकेने ठाणेकरांची फसवणूक केली आहे. आताही दररोज 40 दशलक्ष लीटर पाणी गळती होत आहे. या प्रकरणी महानगर गॅसचे कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

1000 मी.मी. व्यासाची पिसे ते टेमघर परिसरातील जुनी सिमेंटची पाइपलाइन भिवंडी बायपास जवळ रांजनोली गाव या भागातील जुन्या सिमेंटच्या 1000 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीजवळून महानगर गॅसची नवीन लाईन टाकण्याचे काम सुरू होते. या कामादरम्यान ड्रिलिंग करत असताना मुख्य जलवाहिनीला भगदाड पडले असून मोठी गळती सुरू झाली होती. ही जलवाहिनी दुरूस्त केल्याचा दावा महानगर पालिकेचे अधिकारी करीत असले तरी हजारो लिटर्स पाणी रोज वाया जात आहे. याबाबत प्रधान यांनी पालिका यंत्रणांचे वाभाडे काढले. या पत्रकार परिषदेस राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर , युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम, ज्ञानेश्वर राजपंखे आदी उपस्थित होते.

MNS leader joins Shiv Sena : मनसेचा विश्वासू शिलेदार आता शिंदेंचा साथीदार; शिंदे यांच्या उपस्थितीत केला शिवसेनेत प्रवेश

यावेळी मनोज प्रधान म्हणाले की, ठाणे महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणारी पिसे येथील एक हजार मी.मी. व्यासाची जलवाहिनी पूर्णपणे दुरुस्त झाल्याचा दावा ठाणे महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला आहे. पण, हा दावा पूर्णतः खोटा आहे. कार्यकारी अभियंता हनुमंत पांडे हे वैयक्तिक फायद्यासाठी ठाणे महापालिकेची दिशाभूल करून महानगर गॅसच्या कंत्राटदाराला पाठीशी घालत आहेत. ते अर्थपूर्ण व्यवहार करून ठाणे महापालिकेचा महसूलही बुडवित आहेत. मात्र, आयुक्त सौरव राव, पाणी खात्याचे प्रमुख विनोद पवार हे पांडे यांच्यावर काहीही कारवाई करीत नाहीत.ही बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे.

दरम्यान, महानगर गॅसच्या ठेकेदाराने एवढी मोठी जलवाहिनी फोडल्यानंतरही ठाणे महानगर पालिकेकडून कारवाई करण्यात येत नाही. यामागे काय कारण आहे, हे थेट आयुक्तांनीच जाहीर करावे; संबधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करावा, संबधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे; अन्यथा, पाणी खात्यातील अधिकाऱ्यांना दालनाबाहेर पडू देणार नाही, असा इशाराही प्रधान यांनी दिला आहे.

या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीचोरी होत आहे. याबाबत आपण पालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. मात्र, ठोस कारवाई झालेली नाही. आजही भूमिगत वाहिन्यांमधून पाणीचोरी होत आहे. आपण पालिका आयुक्तांना जाहीर आव्हान देतो की, त्यांनी माझ्यासोबत घटनास्थळी यावे. मी ही पाणी चोरी त्यांच्यासमोरच उघडकीस आणतो, असेही मनोज प्रधान यांनी सांगितले.

मीरा-भाईंदरमध्ये भाजप–शिवसेना युतीच्या चर्चांना वेग; भाजपाच्या ठोस अटींमुळे राजकीय वातावरण तापले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ठाण्यात नेमकी काय घटना घडली आहे?

    Ans: ठाणे महानगर गॅसची वाहिनी टाकताना ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे ठाण्याला पाणीपुरवठा करणारी 1000 मि.मी. व्यासाची जुनी जलवाहिनी फुटली आहे.

  • Que: किती पाणी वाया जात आहे?

    Ans: दररोज सुमारे 40 दशलक्ष लीटर (MLD) पाणी गळतीमुळे वाया जात असल्याचा आरोप आहे.

  • Que: ठाणे महापालिकेने जलवाहिनी दुरुस्त केल्याचा दावा केला आहे का?

    Ans: होय, ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जलवाहिनी दुरुस्त झाल्याचा दावा केला आहे.

