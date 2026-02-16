Rajpal Yadav Bail : चेक बाऊन्स प्रकरणात अभिनेता राजपाल यादव यांना दिलासा, दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून शिक्षेला अंतरिम स्थगिती

चेक बाऊन्स प्रकरणातील खटल्यात अभिनेता राजपाल यादव यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणातील सुनावणी आज 16 फेब्रुवारी रोजी पार पडली. त्यांच्या जामीन अर्जावर पुन्हा सुनावणी झाली. या दरम्यान, न्यायालयाने राजपाल यादव यांना तक्रारदाराच्या खात्यात १.५ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. अभिनेत्याने आदेशाचे पालन केले आणि दुपारी ३ वाजेपूर्वी रक्कम जमा केली, त्यानंतर त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने त्यांच्यासाठी अनेक अटी देखील ठेवल्या आहेत, ज्यांचे पालन करावे लागेल. खटल्याच्या सुनावणीची पुढील तारीख देखील निश्चित करण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादव यांना चेक बाउन्स प्रकरणात १८ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तक्रारदाराच्या खात्यात १.५ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत आणि न्यायालयाला याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने राजपाल यादव यांना त्यांचा पासपोर्ट परत करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होईल, जिथे त्यांना प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहावे लागेल. त्यांच्या भाचीचे लग्न १९ फेब्रुवारी रोजी शाहजहांपूर येथे होणार आहे.
न्यायालयीन नोंदींनुसार, अभिनेत्याने त्याच्या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अंदाजे ५ कोटींचे कर्ज घेतले होते. चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिस अपयशामुळे, कर्ज वेळेवर फेडता आले नाही, ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या कंपनीला कायदेशीर कारवाई करावी लागली. गेल्या काही वर्षांत, या प्रकरणात अनेक सुनावणी झाल्या, न्यायालयाने वारंवार न्यायालयाला थकबाकीची रक्कम भरण्याचे आणि त्याच्या आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. जेव्हा निर्धारित वेळेत पैसे दिले गेले नाहीत, तेव्हा न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. २०१८ मध्ये, राजपाल यादवला न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा सुनावण्यात आली आणि तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. विनोदी अभिनेता म्हणून त्याची लोकप्रियता पाहता, ही घटना चित्रपट उद्योगासाठी धक्कादायक होती. त्याच प्रकरणात, न्यायालयाने त्याला ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा तिहार तुरुंगात शरण जाण्याचे आदेश दिले.
