सावधान! 8th Pay Commission नावाखाली नवा स्कॅम; WhatsApp वरील ‘या’ लिंकवर क्लिक केल्यास बँक खाते होईल रिकामे

गृह मंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा उपक्रम "सायबर दोस्त" ने या नवीन फसवणुकीबद्दल इशारा जारी केला आहे. म्हणून, कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहणे आणि कोणत्याही अज्ञात लिंक्स किंवा फाइल्स टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 05:04 PM
सावधान! 8th Pay Commission नावाखाली नवा स्कॅम (Photo Credit- X)

8th Pay Commission Scam: देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत खूप उत्सुकता आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यांचे पगार किती वाढतील हे सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. तथापि, सायबर फसवणूक करणारे या उत्सुकतेचा फायदा घेत एक नवीन सापळा रचत आहेत. गृह मंत्रालयाच्या सायबर सुरक्षा उपक्रम “सायबर दोस्त” ने या नवीन फसवणुकीबद्दल इशारा जारी केला आहे. म्हणून, कर्मचाऱ्यांनी सतर्क राहणे आणि कोणत्याही अज्ञात लिंक्स किंवा फाइल्स टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

पगार कॅल्क्युलेटरच्या नावाखाली एक नवीन सायबर फसवणूक

अलीकडेच, “पगार कॅल्क्युलेटर” या नावाने एक नवीन सायबर घोटाळा समोर आला आहे. या घोटाळ्यात, फसवणूक करणारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करतात आणि त्यांना पगार वाढीचे आमिष दाखवतात. आठव्या वेतन आयोगाभोवतीच्या चर्चेत, लोक सहजपणे या सापळ्यात अडकत आहेत. सायबर गुन्हेगार व्हॉट्सअॅपवर संदेश पाठवत आहेत की कर्मचारी विशिष्ट फाइल डाउनलोड करून त्यांच्या नवीन पगाराचा अंदाज घेऊ शकतात. या मेसेजसोबत “पगार कॅल्क्युलेटर” असे नाव असलेली एक .APK फाइल पाठवली जाते जेणेकरून ती विश्वासार्ह वाटेल.

APK फाइल इन्स्टॉल होताच फोन होतो हॅक

एखादी व्यक्ती ही .APK फाइल त्यांच्या फोनवर डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करताच, फसवणूक करणारे मोबाईलवर नियंत्रण मिळवतात. हे बनावट अॅप फोनमधून वैयक्तिक माहिती, बँक तपशील आणि अगदी OTP देखील अॅक्सेस करू शकते. त्यानंतर बँक खात्यातून पैसे काढले जातात. सायबर एजन्सींनी स्पष्ट केले आहे की सरकार कधीही व्हॉट्सअॅप किंवा इतर कोणत्याही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे .APK फाइल्स पाठवत नाही. कोणत्याही अज्ञात किंवा असत्यापित स्त्रोतावरून अॅप्स डाउनलोड करणे धोकादायक असू शकते, कारण त्यात लपलेले मालवेअर असू शकते.

फक्त अधिकृत वेबसाइटवरून अचूक माहिती मिळवा

पगार, पेन्शन किंवा वेतन आयोगाशी संबंधित माहितीसाठी फक्त सरकारी वेबसाइटवर अवलंबून रहा. https://8cpc.gov.in/ सारख्या अधिकृत पोर्टलवर 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित अपडेट्स तपासा. कोणत्याही संशयास्पद लिंक किंवा फाइलवर क्लिक करण्यापूर्वी नेहमीच त्याची पडताळणी करा.

असा मेसेज आल्यास काय करावे

जर तुम्हाला असा मेसेज आला तर तो ताबडतोब डिलीट करा आणि तो कोणासोबतही शेअर करू नका. तसेच, तुमच्या मित्रांना आणि ओळखीच्या लोकांना या प्रकारच्या सायबर फसवणुकीबद्दल जागरूक करा. थोडीशी काळजी घेतल्यास तुम्ही मोठ्या आर्थिक नुकसानापासून वाचू शकता.

