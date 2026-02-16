सावधान! 8th Pay Commission नावाखाली नवा स्कॅम; WhatsApp वरील ‘या’ लिंकवर क्लिक केल्यास बँक खाते होईल रिकामे

अलीकडेच, “पगार कॅल्क्युलेटर” या नावाने एक नवीन सायबर घोटाळा समोर आला आहे. या घोटाळ्यात, फसवणूक करणारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करतात आणि त्यांना पगार वाढीचे आमिष दाखवतात. आठव्या वेतन आयोगाभोवतीच्या चर्चेत, लोक सहजपणे या सापळ्यात अडकत आहेत. सायबर गुन्हेगार व्हॉट्सअॅपवर संदेश पाठवत आहेत की कर्मचारी विशिष्ट फाइल डाउनलोड करून त्यांच्या नवीन पगाराचा अंदाज घेऊ शकतात. या मेसेजसोबत “पगार कॅल्क्युलेटर” असे नाव असलेली एक .APK फाइल पाठवली जाते जेणेकरून ती विश्वासार्ह वाटेल.
सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर message भेजकर कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर उनकी salary कितनी होगी, यह जानने के लिए एक APK file download करें जैसे ही APK install की जाती है, mobile ka access fraudsters ke paas chala jaata hai#APKScamAlert #PayCommissionScam pic.twitter.com/UO6hSMkMmj — CyberDost I4C (@Cyberdost) February 13, 2026
एखादी व्यक्ती ही .APK फाइल त्यांच्या फोनवर डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करताच, फसवणूक करणारे मोबाईलवर नियंत्रण मिळवतात. हे बनावट अॅप फोनमधून वैयक्तिक माहिती, बँक तपशील आणि अगदी OTP देखील अॅक्सेस करू शकते. त्यानंतर बँक खात्यातून पैसे काढले जातात. सायबर एजन्सींनी स्पष्ट केले आहे की सरकार कधीही व्हॉट्सअॅप किंवा इतर कोणत्याही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे .APK फाइल्स पाठवत नाही. कोणत्याही अज्ञात किंवा असत्यापित स्त्रोतावरून अॅप्स डाउनलोड करणे धोकादायक असू शकते, कारण त्यात लपलेले मालवेअर असू शकते.
पगार, पेन्शन किंवा वेतन आयोगाशी संबंधित माहितीसाठी फक्त सरकारी वेबसाइटवर अवलंबून रहा. https://8cpc.gov.in/ सारख्या अधिकृत पोर्टलवर 8 व्या वेतन आयोगाशी संबंधित अपडेट्स तपासा. कोणत्याही संशयास्पद लिंक किंवा फाइलवर क्लिक करण्यापूर्वी नेहमीच त्याची पडताळणी करा.
जर तुम्हाला असा मेसेज आला तर तो ताबडतोब डिलीट करा आणि तो कोणासोबतही शेअर करू नका. तसेच, तुमच्या मित्रांना आणि ओळखीच्या लोकांना या प्रकारच्या सायबर फसवणुकीबद्दल जागरूक करा. थोडीशी काळजी घेतल्यास तुम्ही मोठ्या आर्थिक नुकसानापासून वाचू शकता.