रस्त्यांवर जीव वाचवण्याची मोहीम; KIMS Hospitals, ठाणे आणि Thane Traffic Police यांचे CPR प्रशिक्षण अभियान

रस्ते अपघातांमध्ये जखमींचे प्राण वाचवण्यासाठी KIMS Hospitals ठाणे आणि Thane Traffic Police यांच्या संयुक्त विद्यमाने हृदय-पुनर्जीवन (CPR) प्रशिक्षण अभियान राबवण्यात येत आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 06:37 PM
ठाणे : शहरात सातत्याने वाढणाऱ्या रस्ते अपघात आणि मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर, 300 हून अधिक रस्त्यांवर कार्यरत कर्मचारी—ज्यात घरपोच सेवा करणारे, वाहतूक स्वयंसेवक आणि वाहतूक नियामक यांचा समावेश आहे, यांना ठाणे वाहतूक पोलीस यांनी किम्स हॉस्पिटल, ठाणे यांच्या सहकार्याने हृदय-पुनर्जीवन (सीपीआर) आणि प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण दिले आहे. या उपक्रमामुळे ठाण्याच्या आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेला मोठी बळकटी मिळाली आहे. या प्रशिक्षणामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या ‘सुवर्ण तासां’मध्ये, तज्ज्ञ वैद्यकीय मदत येईपर्यंत जलद स्थितीचे मूल्यांकन आणि तात्काळ उपचार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

ठाणे शहरात रस्ते अपघातांचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे. केवळ 2024 मध्येच ठाणे वाहतूक पोलीस यांनी 922 रस्ते अपघातांची नोंद केली असून, त्यात 215 जणांचा मृत्यू झाला आणि 840 जण गंभीर जखमी झाले.

या उपक्रमांतर्गत 100 घरपोच सेवा कर्मचारी, 100 वाहतूक स्वयंसेवक आणि 100 वाहतूक नियामक यांना संरचित व प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले. शहरातील गजबजलेल्या रस्त्यांवर सतत उपस्थिती असल्यामुळे, अपघातस्थळी सर्वप्रथम पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या या व्यक्तींना सक्षम बनवणे हा या प्रशिक्षणाचा उद्देश आहे.

“घरपोच सेवा करणारे आणि वाहतूक स्वयंसेवक हे आपत्कालीन परिस्थितीत सर्वप्रथम संपर्कात येतात. ते रस्त्यावर जीव वाचवण्यासाठी मोठी मदत करू शकतात,” असे डॉ अंकित बियानी, आपत्कालीन वैद्यक विभागप्रमुख, किम्स हॉस्पिटल, ठाणे यांनी सांगितले.

“आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर केलेली मदत ही जीवन आणि मृत्यू यातील फरक ठरवू शकते. रस्त्यावर आधीपासून उपस्थित असलेल्या व्यक्तींना प्रशिक्षण देऊन, आपण समाजात अधिक सक्षम आणि जलद प्रतिसाद देणारे जाळे निर्माण करत आहोत,” असे सौरभ गुप्ता, प्रादेशिक संचालक, किम्स हॉस्पिटल, ठाणे यांनी सांगितले.

यावर पुढे बोलताना डॉ अंकित बियानी, म्हणाले, “लवकर ओळख आणि त्वरित कृती केल्यास उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले होतात. आपत्कालीन प्रशिक्षणासोबत हे एकत्रित केल्याने रस्ते सुरक्षित ठेवणाऱ्यांसाठी सर्वांगीण काळजी अधिक मजबूत होते.”

या उपक्रमाला पाठिंबा देताना पंकज नवनाथ शिरसाठ , उप पोलीस आयुक्त, ठाणे वाहतूक पोलीस म्हणाले: “आमचे वाहतूक स्वयंसेवक आणि रस्ता सुरक्षा पथक हे सहसा अपघात प्रथम पाहणारे आणि प्रतिसाद देणारे असतात. त्यांना हृदय-पुनर्जीवन आणि प्राथमिक उपचारांचे प्रशिक्षण दिल्याने ते अधिक वेगाने आणि जबाबदारीने कार्य करू शकतात, ज्यामुळे अखेरीस जीव वाचतात.”

ठाण्यात रस्ते अपघातांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर जखमा यांचा मानवी परिणाम अजूनही मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर, वाहतूक नियामक आणि किम्स हॉस्पिटल, ठाणे यांच्या सहकार्याने राबवलेला हा उपक्रम म्हणजे समुदाय-आधारित आपत्कालीन तयारीकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. वैद्यकीय पथके येण्यापूर्वीच प्राथमिक प्रतिसाद देणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक कौशल्ये देऊन, आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची क्षमता अधिक सक्षम करण्यात आली आहे.

Published On: May 05, 2026 | 06:37 PM

