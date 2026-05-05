Vijay TVK Govt: अभिनेता विजय यांचा मुख्यमंत्रीपदाकडे कूच! राज्यपालांकडे केला सत्तास्थापनेचा दावा; पाहा पुढील गणित काय?

Vijay TVK Govt: तामिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय यांच्या TVK पक्षाने १०८ जागा जिंकून सरकार स्थापनेचा दावा केला आहे. बहुमतासाठी १० जागांची गरज असून राज्यपालांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 06:05 PM
अभिनेता विजय यांचा मुख्यमंत्रीपदाकडे कूच! (Photo Credit- X)

Vijay TVK Govt News: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत ‘तामिळगा वेट्री कझगम’ (TVK) हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर, पक्षाचे अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय यांनी मंगळवारी राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा औपचारिक दावा केला. त्यांनी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांना पत्र लिहून, त्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे आणि विधानसभेच्या सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्याची विनंती केली आहे. ‘लोक भवन’ला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात विजय यांनी नमूद केले आहे की, २३४ सदस्यांच्या विधानसभेत १०८ जागा जिंकल्यामुळे, त्यांच्या पक्षाला ‘सर्वात मोठा पक्ष’ म्हणून जनतेचा स्पष्ट जनादेश मिळाला आहे. या स्थितीच्या आधारे, राज्यात पुढील सरकार स्थापन करण्यासाठी ‘तामिळगा वेट्री कझगम’ला निमंत्रित करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

‘सर्वात मोठा पक्ष’ म्हणून जनतेचा कौल

आपल्या संदेशात विजय म्हणाले, “आम्ही १०८ आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष आहोत आणि आम्हाला सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला आमचे बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली जावी, अशी आम्ही विनंती करतो.” बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांनी आणखी काही कालावधीची मागणी केली असून, १५ दिवसांच्या आत आपण आपले बहुमत सिद्ध करू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

बहुमतासाठी १० जागांची ओढताण

तामिळनाडू विधानसभेत बहुमताचा आकडा ११८ इतका आहे; त्यामुळे ‘तामिळगा वेट्री कझगम’ला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी १० जागांची कमतरता भासत आहे. या परिस्थितीमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत, हा पक्ष लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राजभवनातील हालचाली आणि घटनात्मक प्रक्रिया

राजभवनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल लवकरच विजय यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करू शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना ७ ते १५ दिवसांचा कालावधी दिला जाऊ शकतो. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास, अशा प्रसंगी अवलंबली जाणारी ही एक प्रमाणित घटनात्मक प्रक्रिया आहे.

नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक

दरम्यान, पक्षातर्फे अंतर्गत तयारी सुरू आहे. आज नंतरच्या सत्रात, पनायूर येथील पक्ष कार्यालयात ‘तामिळगा वेट्री कझगम’च्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक होणार असून, या बैठकीत विजय यांची विधीमंडळ पक्षनेतेपदी रीतसर निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापनेपूर्वी पूर्ण कराव्या लागणाऱ्या कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे मानले जात आहे. या घडामोडी तामिळनाडूच्या राजकारणातील एका महत्त्वपूर्ण वळणाचे निदर्शक आहेत. ‘तामिझगा वेट्री कझगम’चा झालेला हा वेगवान उदय राज्याच्या पारंपरिक राजकीय परिदृश्यात बदल घडवून आणणारा ठरला असून, आगामी काळात होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण चर्चांसाठी त्याने पार्श्वभूमी तयार केली आहे.

Published On: May 05, 2026 | 06:04 PM

Share Market Today: ट्रम्प-शी जिनपिंग बैठकीचा बाजारावर परिणाम? या स्टॉक्सवर ठेवा तुमची नजर

May 15, 2026 | 08:19 AM
May 15, 2026 | 08:15 AM
May 15, 2026 | 08:03 AM
May 15, 2026 | 07:58 AM
May 15, 2026 | 07:52 AM
May 15, 2026 | 07:30 AM
May 15, 2026 | 07:15 AM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 08:01 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM