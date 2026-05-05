आपल्या संदेशात विजय म्हणाले, “आम्ही १०८ आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष आहोत आणि आम्हाला सरकार स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला आमचे बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली जावी, अशी आम्ही विनंती करतो.” बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांनी आणखी काही कालावधीची मागणी केली असून, १५ दिवसांच्या आत आपण आपले बहुमत सिद्ध करू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
तामिळनाडू विधानसभेत बहुमताचा आकडा ११८ इतका आहे; त्यामुळे ‘तामिळगा वेट्री कझगम’ला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी १० जागांची कमतरता भासत आहे. या परिस्थितीमुळे राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत, हा पक्ष लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Mamata Banerjee: “आम्ही हारलो नाही, लोकशाहीची हत्या झाली!” ममता बॅनर्जींचा राजीनामा देण्यास नकार; निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप
राजभवनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल लवकरच विजय यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करू शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना ७ ते १५ दिवसांचा कालावधी दिला जाऊ शकतो. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास, अशा प्रसंगी अवलंबली जाणारी ही एक प्रमाणित घटनात्मक प्रक्रिया आहे.
दरम्यान, पक्षातर्फे अंतर्गत तयारी सुरू आहे. आज नंतरच्या सत्रात, पनायूर येथील पक्ष कार्यालयात ‘तामिळगा वेट्री कझगम’च्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक होणार असून, या बैठकीत विजय यांची विधीमंडळ पक्षनेतेपदी रीतसर निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. सरकार स्थापनेपूर्वी पूर्ण कराव्या लागणाऱ्या कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे मानले जात आहे. या घडामोडी तामिळनाडूच्या राजकारणातील एका महत्त्वपूर्ण वळणाचे निदर्शक आहेत. ‘तामिझगा वेट्री कझगम’चा झालेला हा वेगवान उदय राज्याच्या पारंपरिक राजकीय परिदृश्यात बदल घडवून आणणारा ठरला असून, आगामी काळात होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण चर्चांसाठी त्याने पार्श्वभूमी तयार केली आहे.
Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live: तामिळनाडूत राजकीय भूकंप! एम. के. स्टॅलिन यांचा बालेकिल्ल्यात पराभव