Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत

अलिकडेच एका मुलाखतीत, प्रतीक आणि त्याची पत्नी प्रिया यांनी बॉलिवूडमधील लग्नाबद्दल भाष्य केलं आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 02:53 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

स्मिता पाटील आणि राज बब्बर यांचा मुलगा प्रतीक नेहमी त्याच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत असतो. प्रतीकच्या जन्मानंतर काही दिवसांतच स्मिता पाटील यांचे निधन झाले . त्याच्या आजी-आजोबांनी त्याचे संगोपन केले आणि त्यानंतर राज बब्बरने त्याच्या पहिल्या पत्नीशी दुसरे लग्न केले. गेल्या काही वर्षांत, प्रतीकने त्याच्या वडिलांसोबतच्या त्याच्या अशांत नात्याबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. त्यांचे नाते सुधारत असल्याचे दिसून आले, परंतु प्रतीकने २०२५ मध्ये प्रिया बॅनर्जीसोबतच्या लग्नात त्याच्या वडिलांना आमंत्रित न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी, त्याच्या सावत्र भावंडांनी काही चिंता व्यक्त केल्या आणि प्रतीकने नंतर प्रतिसाद दिला, परंतु तेव्हापासून, असे दिसते की तो त्याच्या वडिलांपासून अंतर राखत आहे.

अलिकडेच एका मुलाखतीत, प्रतीक आणि त्याची पत्नी प्रिया यांना विचारण्यात आले की राज बब्बर यांना त्यांच्या लग्नाला आमंत्रित न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना कसे ट्रोल करण्यात आले. प्रियाने सांगितले की,” तिला ट्रोलर्सची पर्वा नाही.”

प्रतीक म्हणाला, “लोकांना सत्य माहीत नाही. इंडस्ट्रीमधील काहींना खरे काय आहे ते माहीत आहे. सामान्य लोकांना आणि इंडस्ट्रीतील काहींना ते सत्य माहीत नाही. एक दिवस असा येईल, ज्या दिवशी ते सत्य सर्वांना समजेल. एखाद्या गोष्टीमधून, पुस्तकातून, एखाद्या मुलाखतीतून किंवा चित्रपटातून सर्वांना सत्य समजेल.”

या मुलाखतीत प्रिया म्हणाली, “बॉलिवूडमध्ये ९० टक्के लग्न हे बनावट असतात आणि मला हे माहित आहे कारण मी ते जवळून पाहिले आहे.” प्रतीकने सहमती दर्शवली आणि म्हटले, “ते दृश्यमान आहे.” प्रतीकने नंतर ट्विंकल खन्नाच्या तिच्या टॉक शोमधील शारीरिक फसवणूकीबद्दलच्या विधानाचा संदर्भ देत म्हटले, “जर विवाहित लोक ‘रात गई बात गई, बात गई’ म्हणत असतील तर परिस्थिती काय आहे हे तुम्ही समजू शकता.”

“Bhagam Bhag 2” मधून गोविंदा आणि प्रियदर्शन पडले बाहेर; ‘हा’ बॉलीवूड अभिनेता दिसणार मुख्य भूमिकेत
प्रिया पुढे म्हणाली की, ती अशा विचारांच्या वृद्ध कलाकारांवर टीका करते कारण तिला वाटते की भारतीय म्हणून, ही आपली संस्कृती नाही. प्रिया कॅनडामध्ये वाढली आणि ती स्वतःला कॅनेडियन मानते. ती म्हणाली, “जेव्हा मोठे कलाकार असे बोलतात तेव्हा मी त्यांचा न्याय करते. कॅनेडियन म्हणून, मी त्यांचा न्याय करते कारण तुम्ही भारतीय आहात, हे तुमच्या संस्कृतीचा भाग आहे, परंतु जेव्हा तुम्ही अशा लोकांना पाहता जे प्रतिमेसाठी लग्न करतात… लग्न करू नका.” प्रतीक पाटीलने त्याच्या पत्नीच्या विधानाला पाठिंबा दिला आहे.

Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई

Web Title: Recently in an interview prateek and his wife priya commented on marriages in bollywood

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई
1

Mardaani 3 Box Office: ‘मर्दानी ३’ सातव्या दिवशीही घसरला, बुधवारी बॉक्स ऑफिसवर फक्त एवढीच कमाई

Vadh 2 Movie Review: : दमदार अभिनय आणि पलटणारा क्लायमॅक्स, चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला
2

Vadh 2 Movie Review: : दमदार अभिनय आणि पलटणारा क्लायमॅक्स, चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या ‘Do Deewane Seher Mein’चा ट्रेलर आउट
3

व्हॅलेंटाईन वीकसाठी खास! मृणाल–सिद्धांतच्या ‘Do Deewane Seher Mein’चा ट्रेलर आउट

बॉलिवूडच्या ‘या’ अभिनेत्रीची ‘Dhurandhar 2’ मध्ये दमदार एंट्री; अ‍ॅक्शनने भरलेली भूमिका चर्चेत
4

बॉलिवूडच्या ‘या’ अभिनेत्रीची ‘Dhurandhar 2’ मध्ये दमदार एंट्री; अ‍ॅक्शनने भरलेली भूमिका चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

Feb 06, 2026 | 02:54 PM
”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत

”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत

Feb 06, 2026 | 02:53 PM
Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना

Nanded News : निवडणुकीच्या अर्जासाठी घेतला पोटच्या मुलीचा बळी! नांदेडमध्ये धक्कादायक घटना

Feb 06, 2026 | 02:52 PM
India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

Feb 06, 2026 | 02:45 PM
IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

Feb 06, 2026 | 02:40 PM
‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

Feb 06, 2026 | 02:37 PM
अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

Feb 06, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM