”बॉलिवूडमधील ९०% लग्न हे बनावट असतात”,’या’ बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीचं वक्तव्य चर्चेत

स्मिता पाटील आणि राज बब्बर यांचा मुलगा प्रतीक नेहमी त्याच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत असतो. प्रतीकच्या जन्मानंतर काही दिवसांतच स्मिता पाटील यांचे निधन झाले . त्याच्या आजी-आजोबांनी त्याचे संगोपन केले आणि त्यानंतर राज बब्बरने त्याच्या पहिल्या पत्नीशी दुसरे लग्न केले. गेल्या काही वर्षांत, प्रतीकने त्याच्या वडिलांसोबतच्या त्याच्या अशांत नात्याबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. त्यांचे नाते सुधारत असल्याचे दिसून आले, परंतु प्रतीकने २०२५ मध्ये प्रिया बॅनर्जीसोबतच्या लग्नात त्याच्या वडिलांना आमंत्रित न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी, त्याच्या सावत्र भावंडांनी काही चिंता व्यक्त केल्या आणि प्रतीकने नंतर प्रतिसाद दिला, परंतु तेव्हापासून, असे दिसते की तो त्याच्या वडिलांपासून अंतर राखत आहे.
अलिकडेच एका मुलाखतीत, प्रतीक आणि त्याची पत्नी प्रिया यांना विचारण्यात आले की राज बब्बर यांना त्यांच्या लग्नाला आमंत्रित न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना कसे ट्रोल करण्यात आले. प्रियाने सांगितले की,” तिला ट्रोलर्सची पर्वा नाही.”
प्रतीक म्हणाला, “लोकांना सत्य माहीत नाही. इंडस्ट्रीमधील काहींना खरे काय आहे ते माहीत आहे. सामान्य लोकांना आणि इंडस्ट्रीतील काहींना ते सत्य माहीत नाही. एक दिवस असा येईल, ज्या दिवशी ते सत्य सर्वांना समजेल. एखाद्या गोष्टीमधून, पुस्तकातून, एखाद्या मुलाखतीतून किंवा चित्रपटातून सर्वांना सत्य समजेल.”
या मुलाखतीत प्रिया म्हणाली, “बॉलिवूडमध्ये ९० टक्के लग्न हे बनावट असतात आणि मला हे माहित आहे कारण मी ते जवळून पाहिले आहे.” प्रतीकने सहमती दर्शवली आणि म्हटले, “ते दृश्यमान आहे.” प्रतीकने नंतर ट्विंकल खन्नाच्या तिच्या टॉक शोमधील शारीरिक फसवणूकीबद्दलच्या विधानाचा संदर्भ देत म्हटले, “जर विवाहित लोक ‘रात गई बात गई, बात गई’ म्हणत असतील तर परिस्थिती काय आहे हे तुम्ही समजू शकता.”
प्रिया पुढे म्हणाली की, ती अशा विचारांच्या वृद्ध कलाकारांवर टीका करते कारण तिला वाटते की भारतीय म्हणून, ही आपली संस्कृती नाही. प्रिया कॅनडामध्ये वाढली आणि ती स्वतःला कॅनेडियन मानते. ती म्हणाली, “जेव्हा मोठे कलाकार असे बोलतात तेव्हा मी त्यांचा न्याय करते. कॅनेडियन म्हणून, मी त्यांचा न्याय करते कारण तुम्ही भारतीय आहात, हे तुमच्या संस्कृतीचा भाग आहे, परंतु जेव्हा तुम्ही अशा लोकांना पाहता जे प्रतिमेसाठी लग्न करतात… लग्न करू नका.” प्रतीक पाटीलने त्याच्या पत्नीच्या विधानाला पाठिंबा दिला आहे.
