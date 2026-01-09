Thane Election: शिंदे यांचे जवळचे सहकारी 7 वर्षात मालामाल! ठाण्यातील ‘या’ उमेदवारांची एकूण आकडा वाचून बसेल आश्चर्याचा धक्का!

Thane Election News Marathi: महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीतील स्पर्धा अतिशय रंजक सुरु आहे. उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताच त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील उघड झाला आहे. ठाणे महानगरपालिका (Thane Election) निवडणुकीत लढणाऱ्या उमेदवारांमध्ये करोडपतींची संख्या जास्त आहे. या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक संख्या शिंदे सेना आणि भाजपचे आहे. गेल्या ८-९ वर्षात त्यांच्या मालमत्तेत ५-१० पट किंवा त्याहून अधिक वाढ झाली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघातील किसन नगर भागातील उमेदवार योगेश जानकर यांनी २०१७ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांची एकूण मालमत्ता अंदाजे ₹१.८ कोटी (१०.८ दशलक्ष रुपये) असल्याचे जाहीर केले होते. यावेळी, ही मालमत्ता अंदाजे ₹५९.७१ कोटी (५९.७१ दशलक्ष रुपये) इतकी वाढली आहे. माजी महापौर आणि शिंदे सेनेच्या उमेदवार मीनाक्षी शिंदे यांची एकूण जंगम आणि स्थावर मालमत्ता गेल्या वेळी अंदाजे ₹४.३ दशलक्ष (४.३ दशलक्ष रुपये) होती आणि आता ती ₹५.१५ कोटी (५.१५ दशलक्ष रुपये) इतकी वाढली आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ आणि माजी नगरसेवक प्रकाश शिंदे यांच्या संपत्तीत जवळपास २० पट वाढ झाली आहे. त्यांची एकूण मालमत्ता, जी गेल्या वेळी ₹२.१६ कोटी (२.१६ दशलक्ष रुपये) होती, ती आता ₹२१.५३ कोटी (२.५३ दशलक्ष रुपये) इतकी झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) मधून शिंदे सेनेत सामील झालेले हनुमंत जगदाळे यांची संपत्ती ₹४६.३९ कोटी (४.३९ दशलक्ष रुपये) वरून ₹६३.४४ कोटी (६.४४ दशलक्ष रुपये) झाली आहे. पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणारे राजेंद्र फाटक यांची मालमत्ता ₹५.३८ कोटी (५.३८ दशलक्ष रुपये) आहे. माजी नगरसेविका उषा भोईर यांची मालमत्ता ₹१२.१९ कोटींवरून ₹२९.५३ कोटी आणि संजय भोईर यांची मालमत्ता ₹१२.१९ कोटींवरून ₹२९.५३ कोटी झाली आहे.
सपना भोईर पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. त्यांची मालमत्ता ₹१४.६८ कोटी आहे. माजी नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांची मालमत्ता ₹१.२५ लाखांवरून ₹१.७३ कोटी झाली आहे. इतर उमेदवारांमध्ये, राबोडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस (आंध्र प्रदेश) चे उमेदवार माजी नगरसेवक नजीब मुल्ला यांची मालमत्ता ₹८५.७९ कोटी आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण मालमत्ता ₹७८.८८ कोटी होती. उद्धव सेनेचे नेते आणि माजी खासदार राजन विचारे यांच्या पत्नी नंदिनी विचारे यांची २०१७ मध्ये एकूण मालमत्ता ₹५.८७ कोटी होती, जी आता वाढून ₹४१.८७ कोटी झाली आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे जवळचे सहकारी आणि माजी नगरसेवक राम रेपाळे यांची एकूण मालमत्ता १ कोटी ८४ लाखांवरून ७ कोटी ९७ लाखांवर, विकास रेपाळे यांची मालमत्ता १ कोटी २० लाखांवरून ५ कोटी ६३ लाखांवर, राष्ट्रवादी (सपा) मधून शिंदे सेनेत सामील झालेले माजी नगरसेवक अमित सरैया यांची मालमत्ता ४ कोटी ७ लाखांवरून २६ कोटी २२ लाखांवर आणि माजी नगरसेविका कांचन चिंदरकर यांची मालमत्ता ३ कोटी ५३ लाखांवरून ७ कोटी १६ लाखांवर गेली आहे.
माजी नगरसेवक संजय पांडे यांचा मुलगा सिद्धार्थ पांडे हा शिंदे सेनेचा उमेदवार आहे. त्यांची संपत्ती ९ कोटी ४९ लाख ५०,३२२ रुपये आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पत्नी परिशा सरनाईक पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत. परिशा यांची एकूण मालमत्ता, जी पूर्वी ३८ कोटी ७३ लाख होती, ती आता ३८१ कोटी ८८ लाख झाली आहे.