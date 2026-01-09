Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Thane Election: शिंदे यांचे जवळचे सहकारी 7 वर्षात मालामाल! ठाण्यातील ‘या’ उमेदवारांची एकूण आकडा वाचून बसेल आश्चर्याचा धक्का!

महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीतील उमेदवारांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर केला आहे. ठाण्यात निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांकडे बरीच संपत्ती आहे. गेल्या वेळेपेक्षा यंदा उत्पन्नही लक्षणीय वाढ झाली.

Updated On: Jan 09, 2026 | 07:03 PM
शिंदे यांचे जवळचे सहकारी 7 वर्षात मालामाल! ठाण्यातील 'या' उमेदवारांची एकूण आकडा वाचून बसेल आश्चर्याचा धक्का!

शिंदे यांचे जवळचे सहकारी 7 वर्षात मालामाल! ठाण्यातील 'या' उमेदवारांची एकूण आकडा वाचून बसेल आश्चर्याचा धक्का!

Follow Us:
Follow Us:

Thane Election News Marathi: महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणुकीतील स्पर्धा अतिशय रंजक सुरु आहे. उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करताच त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील उघड झाला आहे. ठाणे महानगरपालिका (Thane Election) निवडणुकीत लढणाऱ्या उमेदवारांमध्ये करोडपतींची संख्या जास्त आहे. या उमेदवारांमध्ये सर्वाधिक संख्या शिंदे सेना आणि भाजपचे आहे. गेल्या ८-९ वर्षात त्यांच्या मालमत्तेत ५-१० पट किंवा त्याहून अधिक वाढ झाली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघातील किसन नगर भागातील उमेदवार योगेश जानकर यांनी २०१७ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांची एकूण मालमत्ता अंदाजे ₹१.८ कोटी (१०.८ दशलक्ष रुपये) असल्याचे जाहीर केले होते. यावेळी, ही मालमत्ता अंदाजे ₹५९.७१ कोटी (५९.७१ दशलक्ष रुपये) इतकी वाढली आहे. माजी महापौर आणि शिंदे सेनेच्या उमेदवार मीनाक्षी शिंदे यांची एकूण जंगम आणि स्थावर मालमत्ता गेल्या वेळी अंदाजे ₹४.३ दशलक्ष (४.३ दशलक्ष रुपये) होती आणि आता ती ₹५.१५ कोटी (५.१५ दशलक्ष रुपये) इतकी वाढली आहे.

निवडणूक काळातही पुणे शहरात अविरत स्वच्छता; भाजप उमेदवार राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांची माहिती

एकनाथ शिंदे यांच्या भावाच्या संपत्तीतही लक्षणीय वाढ

एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ आणि माजी नगरसेवक प्रकाश शिंदे यांच्या संपत्तीत जवळपास २० पट वाढ झाली आहे. त्यांची एकूण मालमत्ता, जी गेल्या वेळी ₹२.१६ कोटी (२.१६ दशलक्ष रुपये) होती, ती आता ₹२१.५३ कोटी (२.५३ दशलक्ष रुपये) इतकी झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (सपा) मधून शिंदे सेनेत सामील झालेले हनुमंत जगदाळे यांची संपत्ती ₹४६.३९ कोटी (४.३९ दशलक्ष रुपये) वरून ₹६३.४४ कोटी (६.४४ दशलक्ष रुपये) झाली आहे. पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणारे राजेंद्र फाटक यांची मालमत्ता ₹५.३८ कोटी (५.३८ दशलक्ष रुपये) आहे. माजी नगरसेविका उषा भोईर यांची मालमत्ता ₹१२.१९ कोटींवरून ₹२९.५३ कोटी आणि संजय भोईर यांची मालमत्ता ₹१२.१९ कोटींवरून ₹२९.५३ कोटी झाली आहे.

राजन विचारे यांच्या पत्नीची मालमत्ता

सपना भोईर पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत. त्यांची मालमत्ता ₹१४.६८ कोटी आहे. माजी नगरसेवक सिद्धार्थ ओवळेकर यांची मालमत्ता ₹१.२५ लाखांवरून ₹१.७३ कोटी झाली आहे. इतर उमेदवारांमध्ये, राबोडी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस (आंध्र प्रदेश) चे उमेदवार माजी नगरसेवक नजीब मुल्ला यांची मालमत्ता ₹८५.७९ कोटी आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण मालमत्ता ₹७८.८८ कोटी होती. उद्धव सेनेचे नेते आणि माजी खासदार राजन विचारे यांच्या पत्नी नंदिनी विचारे यांची २०१७ मध्ये एकूण मालमत्ता ₹५.८७ कोटी होती, जी आता वाढून ₹४१.८७ कोटी झाली आहे.

शिंदे यांचे जवळचे सहकारी श्रीमंत

एकनाथ शिंदे यांचे जवळचे सहकारी आणि माजी नगरसेवक राम रेपाळे यांची एकूण मालमत्ता १ कोटी ८४ लाखांवरून ७ कोटी ९७ लाखांवर, विकास रेपाळे यांची मालमत्ता १ कोटी २० लाखांवरून ५ कोटी ६३ लाखांवर, राष्ट्रवादी (सपा) मधून शिंदे सेनेत सामील झालेले माजी नगरसेवक अमित सरैया यांची मालमत्ता ४ कोटी ७ लाखांवरून २६ कोटी २२ लाखांवर आणि माजी नगरसेविका कांचन चिंदरकर यांची मालमत्ता ३ कोटी ५३ लाखांवरून ७ कोटी १६ लाखांवर गेली आहे.

प्रताप सरनाईक यांच्या पत्नी परिशा यांची एकूण संपत्ती

माजी नगरसेवक संजय पांडे यांचा मुलगा सिद्धार्थ पांडे हा शिंदे सेनेचा उमेदवार आहे. त्यांची संपत्ती ९ कोटी ४९ लाख ५०,३२२ रुपये आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पत्नी परिशा सरनाईक पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत. परिशा यांची एकूण मालमत्ता, जी पूर्वी ३८ कोटी ७३ लाख होती, ती आता ३८१ कोटी ८८ लाख झाली आहे.

Mumbai Political News: मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! ‘या’ उपविभाग प्रमुखाने हाती घेतले ‘कमळ’

Web Title: Thane mnc candidates corers property eknath shinde close net worth news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!
1

Shiv Sena Party Symbol: खरी शिवसेना कुणाची? बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी शिवसेनेवर होणार अंतिम निर्णय!

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब
2

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार
3

BMC Election 2026:  सत्तावाटपाचे नवे समीकरण; मुंबईच्या बदल्यात नाशिक, एकनाथ शिंदे तडजोड करण्यास तयार

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष
4

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM