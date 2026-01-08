Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Maharashtra Politics: अंबरनाथमध्ये रात्रीस खेळ चाले..! अखेर ‘त्या’ 12 नगरसेवकांचा भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश

अंबरनाथच्या राजकारणात नवीन वळण आल्याच पाहायला मिळत आहे. भाजपसोबत गेलेल्या नगरसेवकांवर काँग्रेसने कारवाई करत निलंबित केलं होत. आता त्या 12 नगरसेवकांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केला.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:49 PM
अंबरनाथमध्ये रात्रीस खेळ चाले..! सकाळी काँग्रेसमधून निलंबित, अखेर 'त्या' 12 नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश

अंबरनाथमध्ये रात्रीस खेळ चाले..! सकाळी काँग्रेसमधून निलंबित, अखेर 'त्या' 12 नगरसेवकांचा भाजपात प्रवेश

  • अंबरनाथमधील काँग्रेसच्या 12 नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश
  • भाजपसोबत युती केली म्हणून काँग्रेसने केले होते निलंबित
  • भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश
Maharashtra Politics News Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक विचित्र खेळ पाहायला मिळाला. काही ठिकाणी भाजप आणि काँग्रेसने युती केली, तर काही ठिकाणी ओबीसींनी भाजपशी हातमिळवणी केली. हे प्रकरण हायकमांडपर्यंत पोहोचताच चित्र स्पष्ट झाले. बुधवारी (7 जानेवारी ) महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे काही घडले जे क्वचितच कोणी अपेक्षित केले असेल. अंबरनाथमध्ये भाजप आणि काँग्रेसने युती केली. यामुळे एकच खळबळ उडाली. मात्र, नंतर युती तुटली. हे प्रकरण देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर काँग्रेसनेही कारवाई केली. त्यानंतर भाजपने एक नवीन खेळ खेळला.

SIR सारख्या योजनांद्वारे दहशत निर्माण, तुम्हाला नैतिक अधिकार नाही; खासदार राऊतांचा महायुतीवर निशाणा

अंबरनाथमध्ये आता एक नवीन राजकीय खेळ सुरू झाला आहे. अंबरनाथमध्ये भाजपसोबतच्या युतीमुळे काँग्रेसने १२ निवडून आलेल्या नगरसेवकांना निलंबित केले. काँग्रेस नगरसेवकांच्या निलंबनानंतर अंबरनाथच्या राजकारणाला एक नवीन वळण मिळाले आहे. आताच्या घडामोडीनुसार निलंबित 12 नगरसेवकांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केल्याची माहिती समोर आली. याचा फायदा भाजपला पूर्वीप्रमाणेच झाला होता. अंबरनाथमध्ये एकनाथ शिंदे यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी भाजप-काँग्रेस युती करण्यात आली होती. आता असे चित्र समोर येत आहे की केवळ शिंदे सत्तेबाहेर राहणार नाहीत तर अंबरनाथही काँग्रेसमुक्त राहील. भाजपसोबत युती केली म्हणून काँग्रेसने निलंबित केले होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश करण्यात आला.

शिंदे यांना हटवण्यासाठी ही युती…

भाजप आणि काँग्रेसचे नेते सतत एकमेकांवर टीका करतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या विचारसरणीमुळे ते कधीही एकत्र आले नाहीत, मग ते राज्य असो वा राष्ट्रीय पातळीवर. मात्र देशात जे साध्य होऊ शकले नाही ते अंबरनाथमध्ये घडले. अंबरनाथ नगरपरिषदेत भाजपने शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. शिंदेंच्या शिवसेनेला सत्तेवरून हटवण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने हातमिळवणी केली.

कोणाचे नगरसेवक किती आहेत?

शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ५९ सदस्यीय अंबरनाथ नगरपालिकेत २७ नगरसेवक आहेत. भाजपकडे १४ नगरसेवक, राष्ट्रवादीकडे ४ आणि काँग्रेसकडे १२ नगरसेवक आहेत. तथापि, १४ नगरसेवकांसह भाजपकडे एकूण ३१ नगरसेवक आहेत, तर काँग्रेसकडे १२, राष्ट्रवादीकडे ४ आणि एका अपक्ष नगरसेवकाची संख्या आहे. शिंदे यांची शिवसेना २७ नगरसेवकांसह मागे आहे. भाजपच्या तेजश्री करुंजळे पाटील यांनी महापौरपदासाठी थेट निवडणूक जिंकली. आता, शिंदे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेसला भाजपने पाठिंबा दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

भाजपने मोठी खेळी केली का?

अंबरनाथ नगरपालिकेत भाजप आणि काँग्रेस एकत्र सत्तेत आल्यानंतर, बुधवारी रात्री भाजपने अंबरनाथमध्ये एक मोठी खेळी केली. भाजपने सर्व १२ काँग्रेस नगरसेवकांना पक्षात सामावून घेतले. काँग्रेसने भाजपशी हातमिळवणी केल्याबद्दल स्वतःच्या १२ नगरसेवकांना निलंबित केले होते. भाजपने त्या सर्वांना पक्षात सामावून घेऊन एक मोठी खेळी केली.

काँग्रेसने काय म्हटले?

अंबरनाथ काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी दावा केला की भाजपने पहिला युतीचा प्रस्ताव काँग्रेसला पाठवला होता. त्यांनी असेही म्हटले की ते भाजपसोबत नाही तर अंबरनाथ विकास आघाडीसोबत आहेत. तथापि, पाटील यांनी हा निर्णय घेताना पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयाला अंधारात ठेवले. यामुळे पाटील यांच्यावर कारवाई झाली आणि १२ नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले. आता, चित्र असे आहे की काँग्रेस निलंबित नगरसेवकांना पाठिंबा देऊनही भाजप आपले काम पूर्ण करू शकेल.

PCMC Politics : वडिलांच्या विरोधात मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात! बंडखोर पुत्रामुळे भाजपला डोकेदुखी

Web Title: Ambarnath political shock congress 12 corporators join bjp after suspension news marathi

Published On: Jan 08, 2026 | 02:49 PM

Topics:  

