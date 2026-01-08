Maharashtra Politics: अंबरनाथमध्ये रात्रीस खेळ चाले..! अखेर ‘त्या’ 12 नगरसेवकांचा भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश

अंबरनाथमध्ये आता एक नवीन राजकीय खेळ सुरू झाला आहे. अंबरनाथमध्ये भाजपसोबतच्या युतीमुळे काँग्रेसने १२ निवडून आलेल्या नगरसेवकांना निलंबित केले. काँग्रेस नगरसेवकांच्या निलंबनानंतर अंबरनाथच्या राजकारणाला एक नवीन वळण मिळाले आहे. आताच्या घडामोडीनुसार निलंबित 12 नगरसेवकांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केल्याची माहिती समोर आली. याचा फायदा भाजपला पूर्वीप्रमाणेच झाला होता. अंबरनाथमध्ये एकनाथ शिंदे यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी भाजप-काँग्रेस युती करण्यात आली होती. आता असे चित्र समोर येत आहे की केवळ शिंदे सत्तेबाहेर राहणार नाहीत तर अंबरनाथही काँग्रेसमुक्त राहील. भाजपसोबत युती केली म्हणून काँग्रेसने निलंबित केले होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश करण्यात आला.
भाजप आणि काँग्रेसचे नेते सतत एकमेकांवर टीका करतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या विचारसरणीमुळे ते कधीही एकत्र आले नाहीत, मग ते राज्य असो वा राष्ट्रीय पातळीवर. मात्र देशात जे साध्य होऊ शकले नाही ते अंबरनाथमध्ये घडले. अंबरनाथ नगरपरिषदेत भाजपने शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. शिंदेंच्या शिवसेनेला सत्तेवरून हटवण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेसने हातमिळवणी केली.
शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ५९ सदस्यीय अंबरनाथ नगरपालिकेत २७ नगरसेवक आहेत. भाजपकडे १४ नगरसेवक, राष्ट्रवादीकडे ४ आणि काँग्रेसकडे १२ नगरसेवक आहेत. तथापि, १४ नगरसेवकांसह भाजपकडे एकूण ३१ नगरसेवक आहेत, तर काँग्रेसकडे १२, राष्ट्रवादीकडे ४ आणि एका अपक्ष नगरसेवकाची संख्या आहे. शिंदे यांची शिवसेना २७ नगरसेवकांसह मागे आहे. भाजपच्या तेजश्री करुंजळे पाटील यांनी महापौरपदासाठी थेट निवडणूक जिंकली. आता, शिंदे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेसला भाजपने पाठिंबा दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत भाजप आणि काँग्रेस एकत्र सत्तेत आल्यानंतर, बुधवारी रात्री भाजपने अंबरनाथमध्ये एक मोठी खेळी केली. भाजपने सर्व १२ काँग्रेस नगरसेवकांना पक्षात सामावून घेतले. काँग्रेसने भाजपशी हातमिळवणी केल्याबद्दल स्वतःच्या १२ नगरसेवकांना निलंबित केले होते. भाजपने त्या सर्वांना पक्षात सामावून घेऊन एक मोठी खेळी केली.
अंबरनाथ काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी दावा केला की भाजपने पहिला युतीचा प्रस्ताव काँग्रेसला पाठवला होता. त्यांनी असेही म्हटले की ते भाजपसोबत नाही तर अंबरनाथ विकास आघाडीसोबत आहेत. तथापि, पाटील यांनी हा निर्णय घेताना पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयाला अंधारात ठेवले. यामुळे पाटील यांच्यावर कारवाई झाली आणि १२ नगरसेवकांचे निलंबन करण्यात आले. आता, चित्र असे आहे की काँग्रेस निलंबित नगरसेवकांना पाठिंबा देऊनही भाजप आपले काम पूर्ण करू शकेल.