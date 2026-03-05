Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी वानखेडेवर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल चिंतेत, नक्की कारण काय?

भारतीय गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल यांनी वानखेडे खेळपट्टीबद्दलचे त्यांचे मूल्यांकन शेअर केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अतिरिक्त उसळी असू शकते. मॉर्केल यांनी दव ही एक मोठी चिंता असल्याचेही सांगितले.

Updated On: Mar 05, 2026 | 12:57 PM
वानखेडेच्या मैदानावर भारत विरूद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये टी20 विश्वचषक 2026 चा सेमीफायनलचा महामुकाबला आज रंगणार आहे. पहिला सेमीफायनलचा सामना काल कोलकताच्या ईडन गार्डन्सच्या मैदानावर पार पडला या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेला न्यूझीलंडने पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. भारताचा संघ आज इंग्लंडविरूद्ध मालिका खेळणार आहे, इंग्लंडने फक्त लीग सामन्यामध्ये एक सामना गमावला होता त्यानंतर सुपर 8 मध्ये संघाने एकही सामना गमावला नाही. 

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-२० विश्वचषक उपांत्य सामन्यासाठी मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम सज्ज आहे. घरच्या परिस्थितीचा फायदा भारताला होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, भारतीय गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल यांनी वानखेडे खेळपट्टीबद्दलचे त्यांचे मूल्यांकन शेअर केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अतिरिक्त उसळी असू शकते. मॉर्केल यांनी दव ही एक मोठी चिंता असल्याचेही सांगितले. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

“दक्षिण आफ्रिकेला थेरपीची गरज…” एका पराभवाने जग बदललं! आफ्रिकन क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या चाहत्याने केले सत्य उघड

वानखेडेवर अनेकदा फलंदाजांकडून मोठे फटके मारले जातात आणि ते फलंदाजीसाठी अनुकूल मैदान मानले जाते. खेळपट्टी आणि दव घटकाबद्दल, मॉर्केल म्हणाला, “मला वाटते दव नेहमीच एक मोठी चिंता राहिली आहे. पण ती अशी गोष्ट आहे जी तुम्ही नियंत्रित करू शकत नाही – तुम्ही टॉस नियंत्रित करू शकत नाही. मला वाटते की वानखेडेवर नेहमीच थोडा अतिरिक्त उसळी असते.” “आमचे गोलंदाज उसळीवर अवलंबून राहू शकतात आणि योग्य रेषेसह त्याचा वापर करू शकतात. मला वाटते की येथे फरक खूपच कमी असेल. हे एक लहान मैदान आहे,” असे भारताचे गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणाले.

मॉर्केल म्हणाले की फलंदाजांना मदत मिळत आहे याचा अर्थ गोलंदाजांसाठी काहीच नाही असा होत नाही. “प्रत्येक चेंडूला आव्हान देण्याची गरज आहे,” तो म्हणाला. “या खेळपट्टीवर, फलंदाजीची ताकद देखील त्याची कमकुवतपणा असू शकते. म्हणून, जास्त बचावात्मक असण्याची गरज नाही. संधी निर्माण होऊ शकतात म्हणून आक्रमक गोलंदाजी करत राहा.” उपांत्य फेरीत, भारताला इंग्लंडविरुद्ध आव्हान मिळेल अशी आशा असेल. कारण इंग्लंडमध्ये कठीण लक्ष्यांचाही यशस्वीपणे पाठलाग करण्याची क्षमता आहे. त्यांनी पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्ध सातत्याने अशी कामगिरी केली आहे.

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्ध भारताचा T20 मध्ये काय रेकॉर्ड आहे? उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी नजर टाका आकडेवारी

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि इंग्लंड हे तिसरे वेळा सेमीफायनलमध्ये आमनेसामने येणार आहेत. यापूर्वी, २०२२ आणि २०२४ मध्ये दोन्ही संघ सेमीफायनलमध्ये आमनेसामने आले होते. योगायोगाने, दोन्ही संघांमधील मागील दोन्ही सेमीफायनल जिंकणाऱ्या संघानेही अंतिम फेरी जिंकली होती. २०२२ मध्ये इंग्लंडने सेमीफायनलमध्ये भारताचा पराभव केला आणि नंतर अंतिम फेरीत पाकिस्तानला हरवून विश्वचषक जिंकला. पुढच्याच विश्वचषकात, भारत आणि इंग्लंड पुन्हा सेमीफायनलमध्ये आमनेसामने आले. त्यानंतर भारताने इंग्लंडला हरवले आणि अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून विश्वचषक जिंकला. यावेळी, भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनलमधील विजेत्याचा विश्वचषक जिंकण्याचा ट्रेंड कायम राहतो का हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.

