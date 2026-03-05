Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nitish Kumar : बिहारच्या राजकारणात भूकंप! नीतीश कुमार दिल्लीला गेल्यानंतर कोण सांभाळणार मुख्यमंत्रिपदाची धुरा?

नीतीश कुमार हे मुख्यमंत्री पद सोडून राज्यसभेच्या मार्गावर असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे बिहारचे पुढचे मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये रंगली आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 01:06 PM
नितीश कुमार राज्यसभेमध्ये गेल्यानंतर बिहारचे नवे मुख्यमंत्री कोण होणार यावरुन चर्चा रंगली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • नीतीश कुमार राज्यसभेमध्ये जाण्याची शक्यता
  • बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार?
  • घराणेशाहीमुळे निशांत कुमारांना संधी मिळणार?
Next CM of Bihar : बिहार : बिहारच्या राजकारणामध्ये मोठा भूकंप झाला आहे. काहीच महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये नीतीश कुमार आणि भाजपच्या युतीला घवघवीत यश मिळाले. यानंतर नीतीश कुमार यांनी विक्रमी दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र यानंतर आता नीतीश कुमार (Nitish Kumar) यांना दिल्लीचे वेध लागले असल्याचे दिसून आले आहे. नीतीश कुमार हे लवकरच राज्यसभा खासदार होणार असल्याचे त्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये (Bihar Politics) चर्चांना उधाण आले आहे. नीतीश कुमार यांच्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्रिपद कोण सांभाळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे.

राज्यसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या असून यामुळे वेगवेगळी राजकीय समीकरणे समोर आली आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून बिहारच्या राजकाऱणामध्ये किंगमेकर ठरल्यानंतर आता, नितीश कुमार यांचे अनेक वर्षांचे संसदीय कामकाजाचे स्वप्न लवकरच पुर्ण होणार असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता बिहारमध्ये नवीन चेहऱ्याला संधी मिळणार की अनुभवी व्यक्ती पद सांभाळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर बिहारच्या राजकारणामध्ये घराणेशाही असल्यामुळे नीतीश कुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांना संधी दिली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

हे देखील वाचा : नितीश कुमार मुख्यमंत्रिपद सोडणार? बिहारच्या राजकारणात काय आहे गेम चेंजर प्लॅन!

सम्राट चौधरी

जर नितीश कुमार मुख्यमंत्रीपद सोडले तर सम्राट चौधरी हे सर्वात प्रबळ दावेदार मानले जातात. ८९ आमदारांसह भाजप हा एनडीएमधील सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि सम्राट चौधरी यांच्याकडे अर्थ, आरोग्य, नगरविकास आणि गृहखाते अशी महत्त्वाची खाती आहेत. ते भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते देखील आहेत आणि पक्ष संघटनेत त्यांची मजबूत पकड आहे.

विजय सिन्हा

विजय सिन्हा हे देखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत, परंतु भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून ते सम्राट चौधरी यांच्यापेक्षा थोडे मागे मानले जातात. ते तेजस्वी यादव यांच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत आणि त्यांच्या आक्रमक शैलीमुळे राजकीय वर्तुळामध्ये लोकप्रियता मिळवली आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्याची आणि माफियांवर कठोर कारवाई करण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे.

हे देखील वाचा : नितीश कुमार यांचा मुलगा निशांतची राजकारणात एन्ट्री; JDUमध्ये मोठी खांदेपालट होणार?

निशांत कुमार

निशांत कुमार यांची अवघ्या काही दिवसांपूर्वी सक्रीय राजकारणामध्ये एन्ट्री झाली आहे. मात्र तरीही घराणेशाहीमुळे त्यांचे नाव चर्चेत आहे. मात्र अनुभव कमी असल्यामुळे मुख्यमंत्री नाही तर ते उपमुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. त्यांना राजकारणात नवीन मानले जाते आणि अद्याप त्यांचा मतदारांचा आधार नाही. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी त्यांचे वडील नितीश कुमार यांना जाहीरपणे पाठिंबा दिला आणि त्यांना एनडीएचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून प्रोजेक्ट केले होते.

Web Title: Who will be new chief minister of bihar after nitish kumar in rajya sabha bihar political news

Published On: Mar 05, 2026 | 01:06 PM

Mar 05, 2026 | 01:06 PM
