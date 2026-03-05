Bigg Boss Marathi 6:”Im Am Loser…”, राखी सावंतने स्विमिंग पूलमध्ये मारली उडी, बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा! पाहा Promo

बिग बॉसच्या घरात राखी सावंतने वाइल्ड कार्ड एन्ट्री केल्यापासून घरात रोज नवीन ड्रामा पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी राकेश आणि तन्वीचा डान्स पाहून राखीने स्वत:ला त्रास करून घेतला. तिने चक्क तिचे केस कापून घेतले.
राकेश आणि राखीची निव्वळ मैत्री आहे, पण सध्या सगळेजण त्यांना मज्जा म्हणून चिडवताना दिसत आहेत. कालच रूचिताची विशालवरून समजूत काढताना स्वत:बिग बॉसने रूचिताला राखी आणि राकेशच्या नात्याचं उदाहरण दिलं होते.मात्र, राखीच्या बाजने ही केवळ मैत्री आहे का. हे आजच्या भागात कळणार आहे.
कलर्स मराठीने नुकताच एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. जो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. प्रोमोमध्ये पाहायाला मिळत आहे, हर्ट झालेल्या राखीचं सांत्वन करण्यासाठी राकेश तिच्याजवळ जाऊन तिला समजावत असतो.यावेळी ” आपण फक्त मित्र आहेत” या वाक्यावर राकेश सारखा जोर देतो. यानंतर राखी त्याला पुन्हा विचारते,” म्हणजे आता आपण फक्त मित्र आहोत का?” पण राकेश, ”मला दुसऱ्यांना हर्ट करायचे नाहीये” असं म्हणतो आणि तिथून निघून जातो.
या सगळ्यामुळे राखी प्रचंड दुखावते. या दोघांच्या गोड नात्याला ग्रहण लागलं असं कॅप्शन कलर्स मराठीने प्रोमोला दिला आहे.
हा संपूर्ण ड्रामा इथेच थांबत नाही. यानंतर राखी I Am Loser म्हणत रडत रडत स्विमिंग पूलजवळ येते आणि पाण्यात उडी मारते. तिचे ही भयंकर कृती पाहून सगळेजण हैराण होतात. राखीला पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी स्विमिंग पूलच्या दिशेने सदस्य धावतात.
या प्रोमोबद्दल सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा सुरू आहे. अनेक लोकांनी त्यावर भरपूर कमेंट्स केल्या आहेत. काहींनी असे म्हटले आहे की, “हे नातं खोटं आहे”, “हा शो आता बिग बॉसपेक्षा लव्ह स्टोरीसारखा वाटतो”, “शोमध्ये भांडणं कमी आणि प्रेमकथा जास्त दिसते”, “राखी खूप आधीपासूनच असं करत आहे”, आणि “राखी राकेशच्या बाजूने नाटक करत आहे.” अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या आहेत.
