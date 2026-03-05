Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Bigg Boss Marathi 6:”Im Am Loser…”, राखी सावंतने स्विमिंग पूलमध्ये मारली उडी, बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा! पाहा Promo

बिग बॉसच्या घरात राखी सावंतचा नवीन ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. राखी स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारते आणि...

Updated On: Mar 05, 2026 | 01:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बिग बॉसच्या घरात राखी सावंतने वाइल्ड कार्ड एन्ट्री केल्यापासून घरात रोज नवीन ड्रामा पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी राकेश आणि तन्वीचा डान्स पाहून राखीने स्वत:ला त्रास करून घेतला. तिने चक्क तिचे केस कापून घेतले.

राकेश आणि राखीची निव्वळ मैत्री आहे, पण सध्या सगळेजण त्यांना मज्जा म्हणून चिडवताना दिसत आहेत. कालच रूचिताची विशालवरून समजूत काढताना स्वत:बिग बॉसने रूचिताला राखी आणि राकेशच्या नात्याचं उदाहरण दिलं होते.मात्र, राखीच्या बाजने ही केवळ मैत्री आहे का. हे आजच्या भागात कळणार आहे.

कलर्स मराठीने नुकताच एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे. जो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. प्रोमोमध्ये पाहायाला मिळत आहे, हर्ट झालेल्या राखीचं सांत्वन करण्यासाठी राकेश तिच्याजवळ जाऊन तिला समजावत असतो.यावेळी ” आपण फक्त मित्र आहेत” या वाक्यावर राकेश सारखा जोर देतो. यानंतर राखी त्याला पुन्हा विचारते,” म्हणजे आता आपण फक्त मित्र आहोत का?” पण राकेश, ”मला दुसऱ्यांना हर्ट करायचे नाहीये” असं म्हणतो आणि तिथून निघून जातो.

या सगळ्यामुळे राखी प्रचंड दुखावते. या दोघांच्या गोड नात्याला ग्रहण लागलं असं कॅप्शन कलर्स मराठीने प्रोमोला दिला आहे.

हा संपूर्ण ड्रामा इथेच थांबत नाही. यानंतर राखी I Am Loser म्हणत रडत रडत स्विमिंग पूलजवळ येते आणि पाण्यात उडी मारते. तिचे ही भयंकर कृती पाहून सगळेजण हैराण होतात. राखीला पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी स्विमिंग पूलच्या दिशेने सदस्य धावतात.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

US-Israel Iran War: ‘माझ्यासोबत, माझी मुलगी देखील…’ युद्धाच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत दुबईत अडकली लारा दत्ता

या प्रोमोबद्दल सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा सुरू आहे. अनेक लोकांनी त्यावर भरपूर कमेंट्स केल्या आहेत. काहींनी असे म्हटले आहे की, “हे नातं खोटं आहे”, “हा शो आता बिग बॉसपेक्षा लव्ह स्टोरीसारखा वाटतो”, “शोमध्ये भांडणं कमी आणि प्रेमकथा जास्त दिसते”, “राखी खूप आधीपासूनच असं करत आहे”, आणि “राखी राकेशच्या बाजूने नाटक करत आहे.” अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोकांनी दिल्या आहेत.

‘जना नायगन’च्या रिलीज डेटबद्दल विजयने सोडले मौन, थेट मुख्यमंत्र्यांना आवाहन; म्हणाला ‘तुम्ही मला गप्प करू शकता पण…’

Web Title: Rakhi sawant jumps into the swimming pool new drama in the bigg boss house watch the promo

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss Marathi 6 : आता Ego वर आलाय प्रश्न? Wild Card उठले पेटून, म्हणाले “स्वतःला Prove करणार”
1

Bigg Boss Marathi 6 : आता Ego वर आलाय प्रश्न? Wild Card उठले पेटून, म्हणाले “स्वतःला Prove करणार”

Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?
2

Bigg Boss Marathi 6: तीन नवीन Wild Card सदस्यांचे षडयंत्र! आता प्राजक्ताला मिळणार नवीन आधार; ‘नवा सिक्रेट ग्रुप’?

“हे अनाथआश्रम नाही..”, राखीने खडे बोल सुनावलं, सदस्यांच्या डोक्यावर बाटल्या फोडत ‘या’ स्पर्धकांना केलं नॉमिनेट, म्हणाली…
3

“हे अनाथआश्रम नाही..”, राखीने खडे बोल सुनावलं, सदस्यांच्या डोक्यावर बाटल्या फोडत ‘या’ स्पर्धकांना केलं नॉमिनेट, म्हणाली…

Bigg Boss Marathi 6: संकेत पाठकची दमदार एंट्री; बिग बॉसच्या घरात येताच दिलं गोड सरप्राईज, सदस्यांसाठी आणले घरी बनवलेले लाडू
4

Bigg Boss Marathi 6: संकेत पाठकची दमदार एंट्री; बिग बॉसच्या घरात येताच दिलं गोड सरप्राईज, सदस्यांसाठी आणले घरी बनवलेले लाडू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6:”Im Am Loser…”, राखी सावंतने स्विमिंग पूलमध्ये मारली उडी, बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा! पाहा Promo

Bigg Boss Marathi 6:”Im Am Loser…”, राखी सावंतने स्विमिंग पूलमध्ये मारली उडी, बिग बॉसच्या घरात नवीन ड्रामा! पाहा Promo

Mar 05, 2026 | 01:06 PM
चक्क ! मोबाईल ॲपद्वारे गर्भलिंग निदान; पुण्यात घडला धक्कादायक प्रकार

चक्क ! मोबाईल ॲपद्वारे गर्भलिंग निदान; पुण्यात घडला धक्कादायक प्रकार

Mar 05, 2026 | 01:01 PM
Astro Tips: कपाळावर ‘U’ आकाराचा टिळक का लावतात? काय आहे यामागील धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या

Astro Tips: कपाळावर ‘U’ आकाराचा टिळक का लावतात? काय आहे यामागील धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या

Mar 05, 2026 | 01:00 PM
गुन्हेगारांवर वचक राहिला नाही का? पुरंदर तालुक्यातील स्थिती; रात्रीच्या वेळी गस्त वाढविण्याची गरज

गुन्हेगारांवर वचक राहिला नाही का? पुरंदर तालुक्यातील स्थिती; रात्रीच्या वेळी गस्त वाढविण्याची गरज

Mar 05, 2026 | 12:58 PM
IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी वानखेडेवर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल चिंतेत, नक्की कारण काय?

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी वानखेडेवर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल चिंतेत, नक्की कारण काय?

Mar 05, 2026 | 12:57 PM
Nanded Crime: नांदेडमध्ये अनैतिक संबंधांच्या संशयातून तरुणाची अमानुष मारहाण; जागीच मृत्यू

Nanded Crime: नांदेडमध्ये अनैतिक संबंधांच्या संशयातून तरुणाची अमानुष मारहाण; जागीच मृत्यू

Mar 05, 2026 | 12:54 PM
‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

‘भारतात होळीसाठी जाऊ नका’ ; परदेशी महिलेच्या त्या व्हिडिओने इंटरनेटवर खळबळ, नेमकं काय प्रकरण?

Mar 05, 2026 | 12:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM