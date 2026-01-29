Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

गुन्हेगारांमध्ये धाक नाही उरला ! तिकीट चेकरच्या मानेवर चाकू ठेवून दिली गेली धमकी

स्थानकाच्या पूर्व भागात प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८ वरील तात्पुरत्या तिकीट काऊंटरजवळ तिकीट तपासणी अधिकाऱ्याच्या मानेवर चाकू ठेवून धमकी दिल्याची घटना घडली.

Updated On: Jan 29, 2026 | 01:47 PM
गुन्हेगारांमध्ये धाक नाही उरला ! तिकीट चेकरच्या मानेवर चाकू ठेवून दिली गेली धमकी

गुन्हेगारांमध्ये धाक नाही उरला ! तिकीट चेकरच्या मानेवर चाकू ठेवून दिली गेली धमकी

Follow Us:
Follow Us:

नागपूर : नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरातील गुन्हेगारांची हिंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्थानकाच्या पूर्व भागात प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८ वरील तात्पुरत्या तिकीट काऊंटरजवळ तिकीट तपासणी अधिकाऱ्याच्या मानेवर चाकू ठेवून धमकी दिल्याची घटना घडली.

तिकीट तपासणी अधिकारी टी. सी. मिश्रा हे बुकिंग कार्यालयाजवळ कर्तव्यावर होते. ते गर्दी नियंत्रणाचे काम करतात. ‘रेल वन’ अॅपचा प्रचार करत होते. दुचाकीवरून (एमएच-४५ एसी-२८८४) ओरडत वेगाने दुचाकी चालवू लागला. मिश्रा यांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित तरुण एटीएमच्या मागील बाजूने दुचाकी नेऊ लागला. मिश्रा यांनी चालान जारी करण्यास सुरुवात केली. त्यावर तरुण जवळ आला, वाद घालू लागला आणि शिवीगाळ केली. मिश्रा काही प्रतिक्रिया देण्याआधीच तरुणाने चाकू काढून मानेवर ठेवत चालान काढल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली.

दरम्यान, मिश्रा यांनी धाडस दाखवत ‘मारायचे असेल तर मारून टाका’ असे ठणकावून सांगितले. त्यानंतर आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला. या प्रकारामुळे सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा गंभीर प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घटनेनंतर मिश्रा हे सहकाऱ्यांसह तातडीने रेल्वे पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. मात्र, ‘लेखी तक्रार द्या, चौकशी करून आवश्यक असल्यास एफआयआर नोंदवू,’ असे उत्तर पोलिसांकडून देण्यात आले.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

बातमी लिहेपर्यंत कोणताही एफआयआर दाखल केलेला नव्हता. या घटनेनंतर सेंट्रल रेल्वे मजदूर काँग्रेस (एमआरकेएस) संघटनेने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे.

ट्रेनमधून उतरताना प्राध्यापकावर हल्ला

मुंबई येथील मालाड स्टेंशनवर क्षुल्लक कारणावरून चार दिवसांपूर्वी प्राध्यापकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपी ओंकार शिंदे याला अटक करण्यात आली. ट्रेनमधून उतरताना ओंकार शिंदे याने धारदार शस्त्राने भोसकून जीव घेतला. यात मृत्यू झालेल्या प्रवाशी प्राध्यापकाचा नाव अलोक सिंग असे आहे. आता या प्रकरणातील आरोपीने हत्येमागचे कारण सांगितले आहे.

हेदेखील वाचा : Mumbai Crime: महिलांसमोर ढकललं, अपमान झाला, मालाड स्टेशनवरील प्राध्यापक हत्येमागचं कारण आरोपीने उघड केलं

Web Title: Ticket checker was threatened with a knife held to his neck incident in nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…
1

Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Crime News: अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने पर्यटकाला केली मारहाण; गुन्हा दाखल
3

Crime News: अपघातानंतर दुचाकीस्वाराने पर्यटकाला केली मारहाण; गुन्हा दाखल

Alibaug Crime : आधी सोन्याचे दागिने लंपास केले आणि मग….; अंगावर काटा आणणारा हत्येचा थरार
4

Alibaug Crime : आधी सोन्याचे दागिने लंपास केले आणि मग….; अंगावर काटा आणणारा हत्येचा थरार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बहुमत असूनही भाजपला धक्का! काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मोठी खेळी; जतमध्ये नेमकं काय घडलं?

बहुमत असूनही भाजपला धक्का! काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मोठी खेळी; जतमध्ये नेमकं काय घडलं?

Jan 29, 2026 | 03:30 PM
कुरकुरीत आणि चटकदार… घरी बनवा मार्केट स्टाईल ‘मसाला शेंगदाणा’, 10 मिनिटांची रेसिपी

कुरकुरीत आणि चटकदार… घरी बनवा मार्केट स्टाईल ‘मसाला शेंगदाणा’, 10 मिनिटांची रेसिपी

Jan 29, 2026 | 03:30 PM
WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

WPL 2026 ची गुणतालिका मनोरंजक! जाणून घ्या तुमचा आवडता संघ कसा करणार प्लेऑफमध्ये प्रवेश, जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Jan 29, 2026 | 03:29 PM
आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन

आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन

Jan 29, 2026 | 03:26 PM
प्रशासनावर मजबूत पकड अन्…; अजित पवारांच्या निधनानंतर निलम गोऱ्हेंची प्रतिक्रीया

प्रशासनावर मजबूत पकड अन्…; अजित पवारांच्या निधनानंतर निलम गोऱ्हेंची प्रतिक्रीया

Jan 29, 2026 | 03:15 PM
Marathi Serial : ऐश्वर्याच्या खूनाच्या आरोपात माया जानकीला अडकवणार ? घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत नवा ट्विस्ट

Marathi Serial : ऐश्वर्याच्या खूनाच्या आरोपात माया जानकीला अडकवणार ? घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत नवा ट्विस्ट

Jan 29, 2026 | 03:07 PM
Union Budget Red Bag History:  बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Union Budget Red Bag History:  बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Jan 29, 2026 | 03:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM