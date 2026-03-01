Raigad News: मुरुड एसटी आगारात CNG पंपाला नकार! प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप, नेमकं प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

मुंबई महापालिका बजेटमधील ‘आरोग्य डिजिटल क्रांती’वर प्रश्नचिन्ह! जुन्याच योजनांची पुन्हा घोषणा?
एसटी बस सेवेच्या टाईम मॅनेजमेंट जुळवताना अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे. मुरुड आगारात आतापर्यंत ७ नवीन बसगाड्या सोडल्या तर उर्वरित ३० गाड्या सीएनजीवरच धावत असून गॅससाठी अलिबाग गाठावे लागते. त्यामुळे असंख्य प्रवाश्यांना ताटकळत बसावे लागत आहे.
मुरुडसारख्या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळी सीएनजी गॅस पंप तातडीने सुरू करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू पाहत आहे. जिल्हयात माणगाव, श्रीवर्धन सारख्या ठिकाणी गॅस पंप सहजी मंजुर केला जातो आणि मुरुडमध्ये नकार का दिला जात आहे? असा सवाल असंख्य प्रवासी वर्ग विचारत आहेत. ज्या लोकप्रतिनिधीनी गॅस पंप होण्यासाठी आशा दाखविली, मात्र प्रत्यक्षात गॅस पंप होत नसल्याने नाराजी वाढली आहे.
महानगर गॅस कंपनीकडे मुरुड आगारामध्ये सीएनजी गॅस पंपाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. परंतु मुरुडला सीएनजी पंप देताना ३० गाड्यांसाठी पंप देता येत नसल्याचे कारण सांगुन महानगरकडून हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. – डॉ. सुहास चौरे, पेण विभाग नियंत्रक
गॅस भरण्यासाठी फक्त मुरुड आगारातील गाड्या नसून असंख्य खाजगी गाड्या सुद्धा आहेत. याचा महानगर गॅस कंपनीने विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी प्रवासी वर्गांनी केले आहे. तसेच गॅस कंपनीने मुरुड आगाराच्या गाड्यांवर निर्भर न राहता संपूर्ण मुरुड तालुक्यात गॅसवर चालणाऱ्या गाड्यांचा सुद्धा विचार करणे खूप आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
मुरुड आगारात गॅस पंप होण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून खासदार सुनील तटकरे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले होते. मुरुड आगारात गॅस पंप होणार नाही याची अधिकृत माहिती किंवा पत्र आम्हाल प्राप्त झालेले नाही. परंतु पेपरच्या माध्यमातून गॅस कंपनीने जर मुरुड आगाराच्या प्रस्ताव नाकारला असेल तर लवकरच आम्ही खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेऊन सदरचा गॅस पंप सुरू होण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.- आराधना मंगेश दांडेकर, नगराध्यक्षा, मुरुड नगरपरिषद