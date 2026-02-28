Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण 'सक्रिय'; विलास लवंडेंचा निशाणा

अजितदादांच्या घातपाताची सखोल चौकशी व्हावी, गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी त्यांचे पुतणे आमदार रोहित पवार महिनाभरापासून पुरावे गोळा करत पाठपुरावा करत आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:30 PM
सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण 'सक्रिय'; विलास लवंडेंचा निशाणा

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण 'सक्रिय'; विलास लवंडेंचा निशाणा (फोटो - सोशल मीडिया)

मुंबई : अजित पवारांच्या जाण्याचे जराही दुःख नसलेले चार जण केवळ सत्ता आणि पक्ष ताब्यात ठेवण्यासाठी सक्रिय आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते विलास लवंडे यांनी अजित पवार गटावर टीका करताना केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये लवंडे यांनी म्हटले की, पक्ष ताब्यात ठेवण्यासाठी हे चार जण धडपडत असून, दादांच्या कुटुंबीयांचा जाहीरपणे अवमान करत आहेत.

लवंडे यांनी म्हटले की, अजितदादांच्या घातपाताची सखोल चौकशी व्हावी, गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी त्यांचे पुतणे आमदार रोहित पवार महिनाभरापासून पुरावे गोळा करत पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना स्टंट म्हणत कमी लेखले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. हा फरक महाराष्ट्र पाहतोय, असे लवंडे यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

दरम्यान, अजित पवार गटाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. या बैठकीत काही नेत्यांनी कुणालाही सुनेत्रा पवारांच्या जवळ जाऊ दिले नाही. तसेच त्यांची नियोजित पत्रपरिषदही रद्द करण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

हेदेखील वाचा : Sharad Pawar Health Update : “पुढच्या 48 तासांत डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

सत्तेत सहभागी होण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय

महाराष्ट्राच्या व्यापक हितासाठी आणि देशाला गतिमान करण्यासाठी भाजप व मित्रपक्षांच्या एनडीएच्या माध्यमातून राज्यात सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सामूहिकरित्या घेतला असून, ही भूमिका पुढे नेणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केले.

हेदेखील वाचा : Rohit Pawar Meet Raj Thackeray : रोहित पवारांच्या लढ्याला आले बळ! FIR संबंधित राज ठाकरेंनी सुपुर्द केले दोन दाखले

Published On: Feb 28, 2026 | 03:30 PM

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 03:23 PM
Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Feb 28, 2026 | 03:21 PM

