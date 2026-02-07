Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

‘द फॅमिली मॅन’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांच्या निधनाने संपूर्ण मनोरंजनसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:19 PM
मनोरंजनसृष्टीतून दुःखद बातमी समोर येत आहे.ज्येष्ठ नेपाळी चित्रपट अभिनेते सुनील थापा यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी वयाच्या 68 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे.वृत्तानुसार, सुनील थापा यांना बेशुद्ध अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यानंतर काठमांडूच्या थापाथली येथील नॉर्विक रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. ते अनेक बॉलिवूड चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्येही दिसले होते.त्यांच्या निधनाने मनोरंजनसृष्टीत शोककळा पसरली आहे.

रुग्णालयाचे अध्यक्ष राजेंद्र बहादूर सिंग म्हणाले की, त्यांना बेशुद्ध अवस्थेत रुग्णालयात आणण्यात आले. सकाळी ७:४४ वाजता केलेल्या ईसीजीमध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

नेपाळी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज सुनील थापा यांनी अनेक दशकांपासून नेपाळी, बॉलिवूड आणि भोजपुरी चित्रपटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. त्यांनी ३०० हून अधिक नेपाळी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि ‘चिनो’ चित्रपटातील ‘रते कैला’ या प्रतिष्ठित भूमिकेसाठी त्यांना ओळख मिळाली. या भूमिकेने त्यांना इंडस्ट्रीतील सर्वात प्रसिद्ध खलनायकांपैकी एक म्हणून स्थापित केले.

सुनील थापा यांनी अनेक बॉलिवूड चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्येही काम केले आहे. अलिकडेच ते “द फॅमिली मॅन” आणि “मेरी कोम” या बॉलिवूड चित्रपटांमधील कामासाठी ओळखले जातात. त्यांना “मेरी कोम” साठी फिल्मफेअर नामांकन देखील मिळाले. त्यांनी “एक दुजे के लिए” आणि “आज की आवाज” सारख्या बॉलिवूड चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. सुनील थापा यांनी अनेक भोजपुरी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे.

चित्रपटसृष्टीत येण्यापूर्वी, सुनील यांनी १९७० च्या दशकाच्या मध्यात मुंबईत मॉडेल म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. ते खेळांमध्येही सक्रिय होते आणि मुंबईतील क्लबसाठी व्यावसायिक फुटबॉल खेळत असे. त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात, त्यांनी जेएस मासिकासाठी (ज्युनियर स्टेट्समन) फोटो जर्नलिस्ट म्हणूनही काम केले आणि १९७४ मध्ये भूतानच्या राज्याभिषेकाचे वृत्तांकन केले.

