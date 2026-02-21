Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bigg Boss Marathi 6 : दीपाली सय्यदवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचं निधन, नवऱ्यानेही लपवलं सत्य, म्हणाला…

बिग बॉसच्या घरात गेम खेळत असलेली सदस्य दिपाली सय्यदच्या घरी एक दुर्देवी घटना घडली आहे, पण त्याबद्दल तिला माहितच नाही.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:47 PM
बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये अभिनेत्री दिपाली सय्यद सहभागी झाली आहे.बिग बॉसच्या घरात असलं की, कलाकरांना बाहेरच्या जगात काय चाललंय, अशा कोणत्याच गोष्टीचा थांगपत्ता लागत नाही. दिपाली सय्यदने या सीझनमध्ये पहिली स्पर्धक म्हणून ग्रँड प्रीमियरच्या दिवशी दिमाखात एन्ट्री केली होती. बिग बॉसच्या घरात खेळ खेळत असलेली सदस्य दिपाली सय्यदच्या घरी एक दुर्देवी घटना घडली आहे, पण त्याबद्दल तिला माहितच नाही.

अलिकडेच दिपाली सय्यदचे पती बॉबी खान यांनी व त्यांच्या मुलाने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली, या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याच्या निधानाची बातमी सांगितली, म्हणाले, ” मला सांगायचं नव्हतं, पण नुकतंच माझ्या आईचं निधन झालं. माझी आई दिपालीच्या खूप जवळची होती. दिपालीला तिने नेहमी मुलीसारखं मानले. माझी आई तिला म्हणाली होती तू बिग बॉस जिंकून येशील तेव्हा मी येईल. पण आता दिपाली शोमध्ये असतानात हे घडलं. आम्ही अद्याप दिपालीला आईबद्दल काही सांगितलेलं नाही. कारण ती बिग बॉसच्या घरात चांगला गेम खेळते आहे. जे व्हायचं ते झालं आहे. माझी आई कुठेही जायचं असेल तर दिपालीला सोबत घेऊन जायची. दिपाली नेहमी खंबीरपणे माझ्याबरोबर उभी राहिली. मला तिची आठवण येतेय.” असं दिपाली सय्यदचे पती बॉबी खान म्हणाले,.”

दीपाली सय्यदचा मुलगा अलीने भावूक प्रतिक्रिया दिली आहे. अली म्हणाला, “आजी आणि आई सगळं बघायच्या. पप्पा जास्त लक्ष नाही द्यायचे. शेवटपर्यंत आजी पप्पा आणि आईलाच शोधत होती.”

शुभमंगल सावधान! मराठी अभिनेत्री रेवती लेले अडकली लग्नबंधनात, ना अभिनेता ना दिग्दर्शक ‘या’ व्यक्तीशी बांधली लग्नगाठ
मराठी अभिनेत्री दीपाली सय्यद यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल नेहमीच चाहत्यांमध्ये उत्सुकता असते. त्यांच्या पती बॉबी खान हे लोकप्रिय नृत्यदिग्दर्शक असून त्यांनी ३०० हून अधिक मालिकांसाठी नृत्यदिग्दर्शन केले आहे. नृत्यक्षेत्रात मोठं नाव कमावण्याबरोबरच ते यशस्वी उद्योजक देखील आहेत.दीपाली आणि बॉबी यांचा आंतरधर्मीय प्रेमविवाह आहे. एका चित्रपटाच्या सेटवर त्यांची पहिली भेट झाली होती. सुरुवातीला मैत्रीने सुरुवात झालेल्या या नात्याचे पुढे प्रेमात रूपांतर झाले आणि त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.दीपाली सय्यद यांनी अनेकदा आपल्या पतीचे आणि सासरच्या मंडळींचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या मते, त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीत तसेच सामाजिक कार्यात बॉबी खान यांचा मोठा पाठिंबा असतो.


Shakira India Concert 2026: शकीराची १९ वर्षांनंतर भारतात एन्ट्री! ‘या’ शहरांमध्ये होणार धमाकेदार कॉन्सर्ट; चाहत्यांची लागणार लॉटरी

