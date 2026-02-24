विजय साळसकर उद्यान नागरिकांसाठी खुले! मॉर्निंग वॉकसाठी जागा आणि लहान मुलांसाठी खेळण्याची व्यवस्था

दिंडोशीचे शिवसेना ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा करीत मालाड पूर्व येथील रहेजा कॉम्प्लेक्सजवळ अत्याधुनिक सर्व सोयी-सुविधांनीयुक्त स्व. विजय साळसकर उद्यानाचे सुशोभीकरण करून घेतले आहे. या उद्यानाचे लोकग्राहस्तव लोकार्पण आमदार प्रभू यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्यान खुले झाल्याने परिसरातील रहिवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
दिंडोशी विभागातील वॉर्ड क्रमांक ३६, मालाड पूर्व, रहेजा कॉम्प्लेक्स येथील नागरिकांसाठी असलेल्या स्व. विजय साळसकर उद्यानाची अवस्था अतिशय दयनीय झाली होती. मॉर्निंग वॉकसाठी जागा आणि लहान मुलांसाठी खेळण्याची व्यवस्था नसल्याने स्थानिकांना अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार तथा शिवसेना विभागप्रमुख सुनील प्रभू यांनी उद्यानाच्या नूतनीकरणासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. या उद्यानाच्या नूतनीकरण व सुशोभीकरणचे काम २९ एप्रिल २०२५ पासून सुरू झाले वर्षभराच्या आतच उद्यान वापरासाठी पुन्हा खुले झाले.
या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी माजी नगरसेवक सुधीर गुजर, माजी नगरसेविका रीना सुर्वे, उपविभाग संघटिका रुचिता आरोस्कर, उपशाखा प्रमुख अल्पेश चव्हाण, उपविभाग समन्वयक कृष्णकांत सुर्वे तसेच टाइम्स ऑफ इंडिया रहेजा परिसरातील असंख्य नागरिक उपस्थित होते. विजय साळसकर उद्यानाच्या ४६०० चौरस मीटर जागेवर असलेल्या या मैदानात अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. लहान मुलांसाठी रॉक क्लाइम्बिंग हा गेम, व्यायामाचे साहित्य, लोकांना चालण्यासाठी पथ वे (वॉकिंग ट्रॅक), ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आसन व्यवस्था, व्यूईंग गॅलरी या सोयी सुविधांसोबतच उद्यानात हिरवेगार गवत लावण्यात आले आहे. उद्यानाच्या भिंतींना आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली आहे.