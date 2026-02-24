Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

वाढत्या तापमानाचा आणि बदलत्या हवामानाचा परिणाम आता थेट लहान मुलांच्या आरोग्यावर दिसू लागला आहे. परिसरातील रुग्णालयांमध्ये बालरुग्णांची वाढती संख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. तज्ज्ञांनी पालकांना सतर्कतेचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 12:46 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • उष्णतेची लाट, प्रदूषण आणि अस्वच्छता यामुळे लहान मुलांमध्ये विविध तक्रारी वाढताना दिसत आहेत.
  • शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांत दररोज मोठ्या संख्येने बालरुग्ण उपचारासाठी दाखल होत आहेत.
  • डॉक्टरांनी पालकांना योग्य आहार, स्वच्छता आणि दैनंदिन काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
वातावरणातील झपाट्याने होणारे बदल, वाढती उष्णता आणि अस्वच्छतेमुळे ठरण व पनवेल परिसरात लहान मुलांमध्ये उन्हाळी आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. ताप, सर्दी-खोकला, घसादुखी, पोटदुखी तसेच अशा तक्रारींनी जुलाब-उलट्या बालरुग्णालये गजबजलेली दिसत आहेत. सध्या उन्हाचा तडाखा वाढत असताना मुलांकडून थंड पेये, बर्फाचे गोळे आणि उघड्‌यावरचे खाद्यपदार्थ यांचे सेवन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या पदार्थांमध्ये वापरले जाणारे अस्वच्छ पाणी आणि बर्फ हे आजारांना आमंत्रण देत असल्याचे बालरोग तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. परिणामी, व्हायरल इन्फेक्शन, पचनसंस्थेचे विकार आणि घशाचे त्रास वाढताना दिसत आहेत. औद्योगिकीकरण व प्रदूषणाचा परिणाम उरण व पनवेल परिसरात वाढते.

औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे प्रदूषणातही वाढ झाली आहे. बदलत्या हवामानामुळे तापमानात सातत्याने वाढ होत असून श्वसनविकार, अॅलर्जी आणि तापाच्या रुग्णांमध्ये वाढ नोंदवली जात आहे. काही गावांमध्ये साचलेली घाण आणि वाढता डासांचा प्रादुर्भाव यामुळे मलेरिया व डेंग्यूच्या रुग्णांमध्येही वाढ होत असल्याची माहिती स्थानिक डॉक्टरांनी दिली आहे.

रुग्णालयांमध्ये बालरुग्णांची गर्दी वाढल्याचे चित्र

उरण आणि पनवेल तालुक्यातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांत दररोज मोठ्या संख्येने लहान मुले उपचारासाठी दाखल होत आहेत. विशेषतः पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये जुलाब-उलट्या आणि तापाची लक्षणे अधिक प्रमाणात आढळत आहेत. निर्जलीकरणाचा धोका टाळण्यासाठी तातडीने उपचार घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

डॉक्टरांचा सल्ला काय ?

डॉ. सत्या ठाकरे यांनी सांगितले की, “वातावरणातील बदलांमुळे लहान मुलांना सर्दी, ताप, खोकला आणि जुलाब यांचा त्रास होतो. उन्हाळ्यात मुलांना भरपूर पाणी पाजणे अत्यावश्यक आहे. दुपारच्या कडक उन्हात बाहेर जाणे टाळावे. बाहेरच्या उष्ण वातावरणातून आल्यावर लगेच थंड पाणी किंवा थंड पदार्थ देऊ नयेत. स्वच्छता उघड्यावरचे अन्न टाळणे गरजेचे आहे.”

पालकांनी घ्यायची काळजी

  • मुलांना उकळलेले किंवा शुद्ध पाणीच द्यावे
  • हात धुण्याची सवय लावावी
  • उघड्यावरचे व बर्फाचे पदार्थ टाळावेत
  • डासांपासून संरक्षणासाठी परिसर स्वच्छ ठेवावा
  • ताप, उलट्या-जुलाब वाढल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा
  • वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 24, 2026 | 12:45 PM

