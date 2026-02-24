Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

हा चित्रपट थेट OTT वर प्रदर्शित होईल असे सांगण्यात आले. पण आता एका अहवालात म्हटले आहे की तो थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 12:44 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ YRF स्पाय युनिव्हर्सच्या बहुप्रतिक्षित ‘अल्फा’ या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची घोषणा २०२४ मध्ये झाली होती. आणि तो २०२५ मध्ये प्रदर्शित होणार होता. पण तो पुढे ढकलण्यात आला. आणि तो थेट OTT वर प्रदर्शित होईल असे सांगण्यात आले. पण आता एका अहवालात म्हटले आहे की तो थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. निर्मात्यांनी नेटफ्लिक्सचा कोट्यवधी रुपयांचा करार नाकारला आहे.

‘व्हेरिटी इंडिया’च्या अहवालानुसार, यश राज फिल्म्सने नेटफ्लिक्ससोबत २१५ कोटी रुपयांचा स्ट्रीमिंग करार केला होता. ज्याअंतर्गत हा चित्रपट थेट OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार होता. परंतु निर्मिती कंपनीने ही ऑफर नाकारली आणि सांगितले की ते फक्त थिएटरमध्ये प्रदर्शित करतील.

“अल्फा” चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल याची पुष्टी YRF च्या प्रवक्त्याने केली. त्यांनी चित्रपट OTT प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रदर्शित होण्याच्या वृत्तांना अफवा म्हणून फेटाळून लावले आणि ते चुकीचे चित्रण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, YRF त्यांचे चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करत नाही.


कंपनीच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही अल्फा हा एक अतिशय खास चित्रपट बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यात देशातील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक असलेली आलिया भट्ट मुख्य भूमिकेत आहे. सर्वात प्रतिभावान अभिनेत्रींपैकी एक असलेली शर्वरी देखील दिसणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही एक उत्तम चित्रपट बनवला आहे आणि प्रेक्षकांचे पूर्णपणे मनोरंजन केले जाईल. इतर अॅक्शन चित्रपटांप्रमाणेच त्यांना हा चित्रपटही आवडेल.”

या चित्रपटाबाबत आणखी एक अपडेट अलीकडेच समोर आली आहे. आलिया भट्ट आणि बॉबी देओल यांच्यात वाद झाल्याचे वृत्त आहे. अभिनेत्री काही सर्जनशील सल्ला देत होती, जे अभिनेत्याला आवडले नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. हा चित्रपट सध्या १७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. सलमान खानचा “बॅटल ऑफ गलवान” देखील त्याच तारखेला प्रदर्शित होत आहे.

Feb 24, 2026 | 12:44 PM

