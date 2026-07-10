वाई येथील डॉक्टरांचा तहसील कार्यालयावर निषेध मोर्चा; आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी निवेदन

वाई, दि. १० जुलै : डोंबिवली येथील शास्त्रीनगर महानगरपालिका रुग्णालयातील महिला डॉक्टर व परिचारिका कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यासाठी वाई येथील सर्व वैद्यकीय संघटनांच्या वतीने तहसीलदार व प्रांत अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
या आंदोलनात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA), नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (NIMA), जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, इंडियन डेंटल असोसिएशन, होमिओपॅथी असोसिएशन, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ संघटना, फिजिओथेरपिस्ट असोसिएशन, तसेच सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका व आरोग्य कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
निवेदनात डोंबिवली येथील घटनेतील दोषींवर तात्काळ व कठोर कारवाई करावी, पीडित महिला डॉक्टर व परिचारिकांना न्याय व संरक्षण द्यावे, सर्व शासकीय, महापालिका व खासगी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीव्ही, सुरक्षा रक्षक व तातडीची पोलिस प्रतिसाद यंत्रणा कार्यान्वित करावी, तसेच आरोग्यसेवा संस्थांमधील हिंसाचार रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
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आयएमए महाराष्ट्र राज्याच्या आवाहनानुसार या निषेध आंदोलनादरम्यान डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून शांततामय पद्धतीने निषेध नोंदविला. रुग्णसेवा व आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पूर्ववत सुरू ठेवण्यात आल्या.
या निवेदनावर आयएमए वाई शाखेच्या अध्यक्षा डॉ. मंगला आहिवळे, सचिव डॉ. लता पाटील,राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ सतिश बाबर तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचार थांबवण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
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यावेळी डॉ. सागर चक्के, डॉ.संगीता सुरवसे,डॉ.अरविंद सुरवसे,डॉ. मदन जाधव,डॉ.आशा बाबर , डॉ. जे. एस. कात्रे, डॉ. एम. डी. मेनबुदले डॉ. वन्नम एल. जे,डॉ.संदीप गोळे,डॉ. गजानन गव्हाणे, डॉ. रमेश तायडे , डॉ. राहुल पोतदार , डॉ. सचिन जाधव, डॉ. गजेंद्र पाटील, डॉ.शिवानी जमदाडे,डॉ.शिवाजी कदम,डॉ.निलम भोसले.डॉ.आनंद भोसले, डॉ. पंकज पिसाळ, डॉ. मीनाक्षी जाधव,दिपक बागडे संतोष निकम,डॉ. मनीषा निकम, डॉ.नवल जाधव, डॉ.सिद्धांत कद्दू,डॉ.ऋचा कद्दू केदारे,यांच्यासह विविध वैद्यकीय संघटनांचे पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्सेस, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट व केमिस्ट प्रतिनिधी उपस्थित होते.