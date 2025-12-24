Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Washim News: शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेला आणि हक्कांना प्राधान्य द्या! जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

शेतकरी हिताच्या योजना प्रत्यक्षात वेळेत व पारदर्शकपणे राबवून कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले.

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:09 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • प्रलंबित व अपील स्वरूपातील प्रकरणांचा सविस्तर आढावा
  • विमा कंपन्यांकडून आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल लेखी स्वरूपात मागविण्यात आला
  • कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये
शासनाच्या शेतकरी हिताच्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ वेळेत, पारदर्शक पद्धतीने आणि कोणताही अडथळा न आणता पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे ठाम प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना तसेच प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अपिलीय समिती व प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची संयुक्त आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्रलंबित व अपील स्वरूपातील प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

एक नोट द्या, एक वोट द्या; पुण्यात ‘रासप’च्या इच्छुक उमेदवाराचा अनोखा प्रचार

या बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कोवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह, कृषी उपसंचालक हिना शेख, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, एआयसी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कुंभेजकर म्हणाले की, शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेतील प्रलंबित व अपील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने वितरित व्हावे, यासाठी सर्व संबंधितांनी जबाबदारीने काम करावे. यासंदर्भात विमा कंपन्यांकडून आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल लेखी स्वरूपात मागविण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी, पीक नुकसानभरपाई वितरणातील अडचणी, विमा कंपन्यांकडील कारवाईची सद्यस्थिती तसेच दाव्यांच्या निकाली काढण्यास होत असलेला विलंब यावर बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त अर्जांवर वेळेत व न्याय्य निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा होण्यास मोठा विलंब होत असल्याने हा कालावधी कमी करण्याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रकरणाबाबत ‘स्पेसिफिक रीजन’ तसेच केसनिहाय तपशील लेखी स्वरूपात सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले. नेमका स्टॅन्ड स्पष्ट न झाल्यास विहित मुदतीत अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सिन्नरला माणिकराव कोकाटेच ठरले बाजीगर! मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या सभा ठरल्या निष्प्रभ; भाजपाचा उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे, कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेती व शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणे, हा या आढावा बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. बैठकीतील सादरीकरण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह यांनी केले.

Web Title: Washim news give priority to the safety and rights of farmers

Published On: Dec 24, 2025 | 02:09 PM

