‘बॉर्डर २’ साठी अहान शेट्टीने केले ५ किलो वजन कमी; अभिनेत्याची Transformation पाहून चाहते चकीत

बॉलीवूड चित्रपटांमध्ये प्रेक्षक केवळ कथेवरच लक्ष केंद्रित करत नाहीत तर कलाकारांच्या कठोर परिश्रमावरही लक्ष केंद्रित करतात. देशभक्तीवर चित्रपटांचा विचार केला तर पात्रांची फिटनेस, शिस्त आणि देहबोली महत्त्वाची असते, कारण पडद्यावर सैनिकाचे चित्रण करणे सोपे नसते. “बॉर्डर २” हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारणारा अभिनेता अहान शेट्टीने आयएएनएसशी एका मुलाखतीत या भूमिकेसाठीच्या त्याच्या तयारीबद्दल सांगितले.
अहान शेट्टीने ५ किलो वजन कमी केले
अहान शेट्टीने आयएएनएसला सांगितले की, “मी ‘बॉर्डर २’ मध्ये एका नेव्ही अधिकाऱ्याची भूमिका साकारत आहे. या भूमिकेसाठी मला मजबूत, चपळ आणि युद्धासाठी सज्ज शरीराची आवश्यकता होती. हा लूक साध्य करण्यासाठी मी सुमारे ५ किलो वजन कमी केले. परंतु, हे वजन कमी करणे सोपे नव्हते. त्यासाठी योग्य आहार धोरणाची आवश्यकता होती.”
तो म्हणाला, “मी माझ्या आहारात असे पदार्थ निवडले जे ऊर्जा प्रदान करतील आणि माझे स्नायू मजबूत करतील.” “मी डाईट आणि निरोगी शरीरावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आणि शरीरातील चरबी हळूहळू कमी करण्यासाठी मी माझ्या कार्बोहायड्रेटचे सेवन देखील कमी केले. माझे ध्येय फक्त सडपातळ दिसणे नव्हते, तर एका सैनिकासारखे शरीर तयार करणे होते, जे नेहमीच सक्रिय आणि तयार दिसते.”
अहान म्हणाला, “या तयारीत शिस्त सर्वात महत्त्वाची होती. माझे जेवण माझ्या प्रशिक्षण आणि शूटिंग वेळापत्रकानुसार तयार केले गेले होते. चित्रीकरणादरम्यान मला कोणतेही फसवे दिवस मिळाले नाहीत. सैनिकाच्या आयुष्यात निष्काळजीपणाला जागा नाही आणि मी हे सत्य पडद्यावर मांडू इच्छितो. जेव्हा एखादा अभिनेता त्या शिस्तीचे प्रतीक बनतो तेव्हाच त्या पात्राला खऱ्या अर्थाने सामोरे जावे लागते असे मला वाटते.”
चित्रपटाच्या शूटिंगच्या अनुभवाबद्दल बोलताना अहान शेट्टी म्हणाला, “‘बॉर्डर २’ चे चित्रीकरण पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) येथे झाले. हे ठिकाण माझ्यासाठी शिकण्याची एक उत्तम संधी होती. खऱ्या लष्करी संस्थेत प्रशिक्षण आणि शूटिंग करणे शारीरिकदृष्ट्या कठीण होते, परंतु मानसिकदृष्ट्या, या अनुभवाने मला बळकटी दिली. तेथील शिस्त, दिनचर्या आणि वातावरणाने माझा अभिनय अधिक खोलवर नेण्यास मदत केली.”
अहान शेट्टी म्हणाला, “अशा ठिकाणी काम केल्याने माझी विचार करण्याची पद्धत बदलली. मी केवळ संवाद आणि कृती शिकलो नाही तर सैनिकाची मानसिकता देखील समजून घेतली.” तुम्हाला सांगतो की, ‘बॉर्डर २’ पुढील वर्षी २३ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.