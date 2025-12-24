Congress on Thackeray Alliance: राज-उद्धव युतीवर काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रीया; आम्ही कधीही मनसेशी…

ब्रिजस्टोन इंडियातर्फे शिक्षण क्षेत्रात महत्वाचं पाऊल; जैवविविधता प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सेंटरची
काँग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार म्हणाले, “जर दोन भाऊ मुंबईत एकत्र येण्याचा निर्णय घेतात, तर आम्हाला खूप आनंद होतो. जेव्हा एक कुटुंब एकत्र निवडणूक लढवते तेव्हा आम्हाला नाराज होण्याचे कोणतेही कारण नाही. पण लक्षात ठेवा, काँग्रेस कधीही मनसेसोबत युती करण्यास तयार नव्हती.”
नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना विजय वड्डेटीवार म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीच्या निकालात महाविकास आघाडीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. हे आता सर्वांना स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसने कोणत्याही युतीशिवाय निवडणुका लढवल्या. एकूण मते असोत, महापौरपदाचे उमेदवार असोत किंवा नगरसेवकांच्या जागा असोत, आम्हाला इतर दोन्ही पक्षांपेक्षा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षा काँग्रेसला जास्त जागा मिळाल्या.
“हे निकाल काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये स्थानिक निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची भावना पूर्णपणे प्रतिबिंबित करतात. दोन्ही भावांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्यास आम्हाला खरोखर आनंद आहे. आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळावे अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. आमची भूमिका नेहमीच शिवसेना ठाकरे गट (Uddhav Thackeray) आणि शरद पवार यांच्यासोबत उभी राहण्याची राहिली आहे आणि आजही तीच आहे.” असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.
“मराठी लोक महाराष्ट्रासाठी काय निर्णय घेतात हे त्यांचे काम आहे. परंतु हे खरे आहे की राज्यात मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता धोक्यात आहे. मी काँग्रेसी असलो तरी सत्य तेच आहे. मुंबई ताब्यात घेऊन गुजरातच्या ताब्यात आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ” असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.