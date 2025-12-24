Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Congress on Thackeray Alliance: राज-उद्धव युतीवर काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रीया; आम्ही कधीही मनसेशी…

"मराठी लोक महाराष्ट्रासाठी काय निर्णय घेतात हे त्यांचे काम आहे. परंतु हे खरे आहे की राज्यात मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता धोक्यात आहे. मी काँग्रेसी असलो तरी सत्य तेच आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 04:11 PM
  • ठाकरे बंधुंची १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीपूर्वी युतीची घोषणा
  • आम्हाला नाराज होण्याचे कोणतेही कारण नाही – वड्डेटीवार
  • ‘काँग्रेस कार्यकर्ते स्वतंत्रपणे लढू इच्छितात’
Congress on Thackeray Alliance: महाराष्ट्रात अखेर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात राजकीय युतीची घोषणा झाली. बुधवारी (२४ डिसेंबर) दोन्ही ठाकरे बंधुंनी १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीपूर्वी युतीची घोषणा केली. यामुळे शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. उद्धव ठाकरे हे विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीचाही भाग आहेत, ज्यामध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे. अशातच काँग्रेसने (Congress) ठाकरे बंधुंच्या युतीवर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली आहे.

ब्रिजस्टोन इंडियातर्फे शिक्षण क्षेत्रात महत्वाचं पाऊल; जैवविविधता प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सेंटरची

आम्हाला नाराज होण्याचे कोणतेही कारण नाही – वड्डेटीवार

काँग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार म्हणाले, “जर दोन भाऊ मुंबईत एकत्र येण्याचा निर्णय घेतात, तर आम्हाला खूप आनंद होतो. जेव्हा एक कुटुंब एकत्र निवडणूक लढवते तेव्हा आम्हाला नाराज होण्याचे कोणतेही कारण नाही. पण लक्षात ठेवा, काँग्रेस कधीही मनसेसोबत युती करण्यास तयार नव्हती.”

महानगरपालिका निवडणुकीत आम्हाला जास्त यश मिळाले – वड्डेटीवार

नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना विजय वड्डेटीवार म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीच्या निकालात महाविकास आघाडीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. हे आता सर्वांना स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसने कोणत्याही युतीशिवाय निवडणुका लढवल्या. एकूण मते असोत, महापौरपदाचे उमेदवार असोत किंवा नगरसेवकांच्या जागा असोत, आम्हाला इतर दोन्ही पक्षांपेक्षा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षा काँग्रेसला जास्त जागा मिळाल्या.

Thackeray Brothers Alliance :”माझ्याकडे यांचे असंख्य व्हिडिओ आहेत..! राज ठाकरे करणार महायुतीची

‘काँग्रेस कार्यकर्ते स्वतंत्रपणे लढू इच्छितात’

“हे निकाल काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये स्थानिक निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची भावना पूर्णपणे प्रतिबिंबित करतात. दोन्ही भावांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्यास आम्हाला खरोखर आनंद आहे. आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळावे अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. आमची भूमिका नेहमीच शिवसेना ठाकरे गट (Uddhav Thackeray) आणि शरद पवार यांच्यासोबत उभी राहण्याची राहिली आहे आणि आजही तीच आहे.” असंही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

महाराष्ट्र ताब्यात घेण्याचे षड्यंत्र – वड्डेटीवार

“मराठी लोक महाराष्ट्रासाठी काय निर्णय घेतात हे त्यांचे काम आहे. परंतु हे खरे आहे की राज्यात मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता धोक्यात आहे. मी काँग्रेसी असलो तरी सत्य तेच आहे. मुंबई ताब्यात घेऊन गुजरातच्या ताब्यात आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ” असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला.

 

Published On: Dec 24, 2025 | 04:11 PM

