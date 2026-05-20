Weather Report : एकीकडे पावसाची चाहूल, दुसरीकडे उष्णतेचा तडाखा! राज्यात हवामानाचा दुहेरी इशारा!

Updated On: May 20, 2026 | 06:35 PM
महाराष्ट्रात पुढील काही दिवस हवामानाचा दुहेरी परिणाम पाहायला मिळणार असून राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे, तर काही भागांमध्ये उष्णतेची तीव्र लाट कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे, कोकण, मुंबई, ठाणे, पालघर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह जोरदार पाऊस पडू शकतो. काही ठिकाणी वीजांचा कडकडाट, सोसाट्याचा वारा आणि हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरींचाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. दुसरीकडे विदर्भातील नागपूर, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असून उष्णतेची लाट कायम राहू शकते.

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वातावरणीय बदलांमुळे राज्यात पावसासाठी पोषक परिस्थिती तयार होत आहे. विशेषतः दुपारनंतर वातावरणात अचानक बदल होऊन ढग दाटून येणे, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वारे वाहणे अशा घटना घडू शकतात. कोकण किनारपट्टी भागात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना समुद्रात जाताना काळजी घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुणे आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून उकाडा वाढला होता. मात्र आता वातावरणात बदल होऊन ढगाळ वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे. काही भागांत अवकाळी पावसामुळे तापमानात थोडी घट होऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्येही मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढणीस आलेल्या पिकांची आणि साठवलेल्या धान्याची योग्य काळजी घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

दुसरीकडे विदर्भातील परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. या भागात तापमान ४३ अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. उष्णतेमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागू शकतो. दुपारच्या वेळेत बाहेर पडताना डोके झाकणे, पुरेसे पाणी पिणे आणि उष्माघातापासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक काळजी घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामानिमित्त बाहेर राहणाऱ्या लोकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.

बदलत्या हवामानाचा परिणाम आरोग्यावरही होताना दिसत आहे. उकाडा आणि अचानक पडणारा पाऊस यामुळे सर्दी, ताप, घशाचे विकार आणि व्हायरल संसर्गाचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी स्वच्छ पाणी पिणे, बाहेरील अन्नपदार्थ टाळणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, हवामान विभागाने काही भागांमध्ये वीजांसह पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने नागरिकांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि सुरक्षित ठिकाणी राहावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. राज्यात एकीकडे पावसाची चाहूल लागली असली तरी दुसरीकडे उष्णतेचा तडाखा कायम असल्याने नागरिकांना दोन्ही परिस्थितींना सामोरे जावे लागत आहे.

झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

