BLS इंटरनॅशनलची आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी; महसूल, नफा आणि ईबीआयटीडीएमध्ये मोठी वाढ

बीएलएस इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत सर्व प्रमुख आर्थिक निकषांवर मजबूत वाढ नोंदवली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 07:06 PM
बीएलएस इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस लिमिटेडने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी करत सर्व प्रमुख आर्थिक निकषांवर उल्लेखनीय वाढ नोंदवली आहे. कंपनीने ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या वर्षाचे आणि चौथ्या तिमाहीचे लेखापरीक्षित एकत्रित आर्थिक निकाल जाहीर केले असून महसूल, ईबीआयटीडीए आणि निव्वळ नफा या तिन्ही आघाड्यांवर मजबूत वाढ दिसून आली आहे. कंपनीचा कार्यसंचालनांमधून मिळणारा महसूल आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये २,९९८ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ईबीआयटीडीए ८१९ कोटी रुपयांवर पोहोचला असून त्यात ३०.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर निव्वळ नफा ७२४ कोटी रुपये राहिला असून त्यात ३४.१ टक्क्यांची वार्षिक वाढ दिसून आली आहे. या मजबूत कामगिरीमुळे कंपनीने भागधारकांसाठी प्रति शेअर ०.५ रुपयांच्या अंतिम लाभांशाची शिफारस केली असून एकूण लाभांश अंदाजे १०३ कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे.

कंपनीच्या व्हिसा आणि कॉन्सुलर सर्व्हिसेस व्यवसायाने स्थिर वाढ कायम ठेवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये या विभागाचा महसूल १,८४० कोटी रुपयांवर पोहोचला असून अर्जांच्या संख्येत वाढ आणि सेल्फ-मॅनेज्ड सेंटर मॉडेलमुळे नफ्यात सुधारणा झाली आहे. ईबीआयटीडीए मार्जिनही ४० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले आहे, जे या विभागाच्या कार्यक्षमतेचे संकेत देतात. दरम्यान डिजिटल सर्व्हिसेस व्यवसायानेही मोठी झेप घेत महसूलात दुप्पटहून अधिक वाढ नोंदवली आहे, ज्यामागे नवीन अधिग्रहण आणि तंत्रज्ञान आधारित सेवांचा विस्तार हे प्रमुख घटक ठरले आहेत.

चौथ्या तिमाहीतही कंपनीची कामगिरी मजबूत राहिली. महसूल ८१४ कोटी रुपये, ईबीआयटीडीए २०४ कोटी रुपये आणि निव्वळ नफा १८७ कोटी रुपये इतका राहिला. या काळात व्हिसा अर्ज प्रक्रिया आणि डिजिटल सेवा या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वाढ झाली असून ऑपरेशनल कार्यक्षमतेत सुधारणा दिसून आली.

कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने मजबूत वाढ दर्शवली असून महसूल, नफा आणि ईबीआयटीडीएमध्ये दुहेरी अंकी वाढ कायम ठेवली आहे. नवीन देशांमध्ये व्हिसा सेवा केंद्रांचा विस्तार, एआय-आधारित डिजिटल उपायांचा अवलंब आणि जागतिक भागीदारी वाढवणे या धोरणांमुळे कंपनीचा व्यवसाय अधिक बळकट झाला आहे. पुढील काळात सरकारी भागीदारी मजबूत करणे, तंत्रज्ञानाधारित सेवा वाढवणे आणि शाश्वत वाढ साध्य करणे यावर कंपनीचा भर राहणार आहे.

