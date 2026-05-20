Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीग (TPL) यांनी तीन वर्षांच्या ऐतिहासिक भागीदारीची घोषणा केली असून, किया इंडिया आता लीगची एक्सक्लुझिव्ह स्पॉन्सर असणार आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 07:20 PM
किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) यांनी आज एका ऐतिहासिक तीन वर्षांच्या सहयोगाची घोषणा केली आहे, ज्यांतर्गत किया इंडिया या लीगची एक्सक्लुझिव्ह स्पॉन्सर म्हणून जोडले गेली आहे. किया इंडियाचा टेनिस क्षेत्रातील प्रदीर्घ जागतिक वारसा आणि भारतातील या खेळाभोवती असलेली टीपीएलची वाढती परिसंस्था एकत्र आणणारा हा सहयोग टेनिसचे महत्त्व व व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि देशभरातील नवीन पिढीला प्रेरित करण्यासाठीच्या सामायिक उद्दिष्टावर आधारित आहे.

हा बहु-वर्षीय करार भारतातील टेनिसमधील एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरला आहे. या कराराच्या माध्यमातून जगातील आघाडीचा ऑटोमोटिव्ह ब्रँड अशा एका स्वदेशी चळवळीशी जोडला गेला आहे, जी आपल्या लीग आणि अॅपच्या माध्यमातून देशातील टेनिसचा इतिहास नव्याने लिहीत आहे.

ऑस्ट्रेलियन ओपनसोबत सहयोगाच्‍या माध्‍यमातून जवळपास २५ वर्षांचा जागतिक टेनिस वारसा लाभलेल्या किया इंडियाने नेहमी तरुणांवर केंद्रित आणि प्रत्‍यक्ष सहभागाला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांद्वारे या खेळाभोवती अर्थपूर्ण अनुभव निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. टीपीएलसोबत या सहयोगामधून भारतातील समकालीन क्रीडा संस्कृतीला आकार देणाऱ्या आधुनिक क्रीडा मंचांना पाठिंबा देण्याप्रती किया इंडियाची निरंतर कटिबद्धता दिसून येते.

RTO India: फक्त 100 रुपयांच्या निष्काळजीपणामुळे बसणार 10,000 रुपयांचा फटका; गाडी असेल तर ‘हा’ नियम आत्ताच वाचा

किया इंडियाचे सीनियर व्हाईस प्रेसिडेंट – सेल्स आणि मार्केटिंग, अतुल सूद म्हणाले, “किया इंडियामध्ये आमचा विश्वास आहे की, खेळांमध्ये आकांक्षांना प्रेरित करण्याची आणि अर्थपूर्ण सांस्कृतिक बंध निर्माण करण्याची ताकद असते. टेनिस खेळ आपल्या तरुण ऊर्जा, जागतिक आकर्षण आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळे आमच्या ब्रँडच्या तत्त्वज्ञानाशी तंतोतंत जुळणारा आहे. टेनिस प्रीमियर लीगसोबत आमचा सहयोग भारतातील नवीन पिढीच्या प्रेक्षकांसाठी टेनिस अधिक मनोरंजक आणि सुसंगत बनवण्याच्या सामायिक उद्दिष्टाला सादर करतो. टीपीएलची वाढती परिसंस्था आणि तळागाळातील स्तरावर असलेला त्यांचा भर यांच्या माध्यमातून या खेळातील वाढता सहभाग, लोकांमधील वाढती उत्सुकता आणि गुणवान खेळाडूंच्या विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.”

टेनिस प्रीमियर लीगचे सह-संस्थापक, कुणाल ठाकूर म्हणाले, “किया इंडियासोबत हा सहयोग आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे. गेल्या काही वर्षांत, आम्ही आमच्या अॅप, लीग आणि रेस टू गोल्ड सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून तळागाळात प्रबळ परिसंस्था निर्माण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. किया इंडियासारख्या जागतिक ब्रँडने आमच्या या उद्दिष्टाला ओळखणे आणि त्याला पाठिंबा देणे, यामुळे आम्‍हाला आमच्या प्रयत्‍नांना अधिक मोठ्या प्रमाणावर नेण्याचा आणि भारतातील टेनिसच्या भविष्यावर खऱ्या अर्थाने सकारात्मक प्रभाव पाडण्याचा आत्मविश्वास मिळाला आहे.”

टेनिस प्रीमियर लीगचे सह-संस्थापक मृणाल जैन म्हणाले “टीपीएलने नेहमी परिपूर्ण टेनिस परिसंस्था निर्माण करण्यावर विश्वास ठेवला आहे, ज्यामध्ये तरुण प्रतिभा शोधण्यापासून ते त्यांना सर्वोच्‍च पातळीवर एक व्यासपीठ मिळवून देण्यापर्यंतच्या गोष्टींचा समावेश आहे. किया इंडियासोबत सहयोग करण्‍यासह आम्ही प्रायोजक मिळवला आहे, तसेच आम्‍हाला भारतासाठी चॅम्पियन्स (विजेते) घडवण्याच्या आमच्या उद्दिष्टाला पाठिंबा देणारा दीर्घकालीन भागीदार मिळाला आहे.”

या बहु-वर्षीय सहयोगाचा भाग म्हणून, किया इंडिया टेनिस प्रीमियर लीगच्या संपूर्ण परिसंस्थेशी जोडली जाईल, ज्यामध्ये टीपीएल अॅप आणि सर्व ८ फ्रँचायझी टीम्सच्या जर्सीवर मुख्य स्‍पॉन्‍सर म्हणून किया इंडियाचे नाव समाविष्ट असेल. हा सहयोग या खेळाभोवती नागरिकांचा अधिक सहभाग आणि उत्साह वाढवण्याच्या किया इंडियाच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे, तसेच टीपीएलच्या तळागाळातील उपक्रमांना अधिक दृढ करेल, ज्यांनी देशभरात स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आणि उदयोन्मुख टेनिसपटू शोधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत, टीपीएलने आपल्या ‘रेस टू गोल्ड स्कॉलरशिप’ या प्रमुख उपक्रमाच्या माध्यमातून भारतातील ८० हून अधिक तरुण टेनिसपटूंना पाठबळ दिले आहे. आता किया इंडियासोबत सहयोगाने या उद्दिष्टाचा आणखी विस्तार केला जात आहे, तसेच येत्या काही वर्षांत आणखी १२० हून अधिक तरुण खेळाडूंना सक्षम करण्याचे ध्येय आहे. याद्वारे २०३६ च्या ऑलिम्पिकमध्ये देशासाठी पदके जिंकू शकतील अशा ऑलिम्पिक-स्तरीय प्रतिभावान खेळाडूंना घडवण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. टीपीएलचा तळागाळातील खेळाडूंवर असलेला फोकस आणि या खेळाची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन किया इंडिया या सहयोगाकडे भारतातील टेनिसमधील रस वाढवण्यासाठी आणि वाढता विस्तार, रचना व शाश्वत गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या खेळाच्या दीर्घकालीन विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मंच म्हणून पाहते.

Skoda Epiq ची ग्लोबल एंट्री! मिळणार दमदार रेंज, ADAS आणि प्रीमियम फीचर्स… जाणून घ्या किंमत

Web Title: Kia india tennis premier league three year partnership india tennis growth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा
1

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

Fuel Saving Tips : दरमहा वाचतील हजारो रुपये! कार चालवताना फक्त ‘या’ ५ गोष्टी करा; पेट्रोल-डिझेलचा खर्च होईल कमी
2

Fuel Saving Tips : दरमहा वाचतील हजारो रुपये! कार चालवताना फक्त ‘या’ ५ गोष्टी करा; पेट्रोल-डिझेलचा खर्च होईल कमी

Chemist Strike: देशभरात आज औषध विक्रेत्यांचा संप; 15 लाख केमिस्ट्स राहणार बंद, तुमच्या राज्यातील स्थिती काय?
3

Chemist Strike: देशभरात आज औषध विक्रेत्यांचा संप; 15 लाख केमिस्ट्स राहणार बंद, तुमच्या राज्यातील स्थिती काय?

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स
4

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

Kia India : किया इंडिया आणि टेनिस प्रीमियर लीगची मोठी भागीदारी; भारतातील टेनिसला मिळणार नवी चालना

May 20, 2026 | 07:20 PM
Weight Loss Tips: जिमशिवायही होईल वजन कमी! दररोजच्या ‘या’ हेल्दी सवयी ठरतील गेमचेंजर

Weight Loss Tips: जिमशिवायही होईल वजन कमी! दररोजच्या ‘या’ हेल्दी सवयी ठरतील गेमचेंजर

May 20, 2026 | 07:09 PM
Dharashiv News : भूममधील बौद्ध विहार हल्ल्याप्रकरणी संताप; आरपीआयकडून ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत कारवाईची मागणी

Dharashiv News : भूममधील बौद्ध विहार हल्ल्याप्रकरणी संताप; आरपीआयकडून ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत कारवाईची मागणी

May 20, 2026 | 07:07 PM
BLS इंटरनॅशनलची आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी; महसूल, नफा आणि ईबीआयटीडीएमध्ये मोठी वाढ

BLS इंटरनॅशनलची आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये दमदार कामगिरी; महसूल, नफा आणि ईबीआयटीडीएमध्ये मोठी वाढ

May 20, 2026 | 07:06 PM
MI Vs KKR Live: लढाई आरपारची! KRR ला क्वालिफाय करण्यासाठी रहाणे सज्ज; टॉस जिंकून थेट…

MI Vs KKR Live: लढाई आरपारची! KRR ला क्वालिफाय करण्यासाठी रहाणे सज्ज; टॉस जिंकून थेट…

May 20, 2026 | 07:02 PM
बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…

बापरे काय हा प्रकार! Blinkit-Zepto वरुन Melody चॉकलेट झालं Out of Stock, मोदींनी मेलोनी यांना दिलेल्या भेटीनंतर…

May 20, 2026 | 07:02 PM
IND Vs AFG: अफगाणिस्तानविरुद्ध BCCI ने दिली ‘या’ नवीन चेहऱ्यांना संधी, दिग्गज खेळाडूंचा पत्ता कट

IND Vs AFG: अफगाणिस्तानविरुद्ध BCCI ने दिली ‘या’ नवीन चेहऱ्यांना संधी, दिग्गज खेळाडूंचा पत्ता कट

May 20, 2026 | 06:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM