Weight Loss Tips: जिमशिवायही होईल वजन कमी! दररोजच्या ‘या’ हेल्दी सवयी ठरतील गेमचेंजर

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण
जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल, तर तुम्ही तुमच्या दिवसाची सुरुवात कॉफी किंवा चहाने नव्हे, तर प्रोटीनने केली पाहिजे. यासाठी, तुमच्या नाश्त्यामध्ये अंडी, दही, दूध, चीज किंवा डाळी यांसारख्या प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा. यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते आणि पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटते.
जेवणापूर्वी १५-२० मिनिटे एक ग्लास पाणी पिणे फायदेशीर ठरते. यामुळे शरीर हायड्रेटेड राहण्यास मदत होते आणि अति खाणे कमी होऊ शकते. तसेच पचनासाठी देखील हे फायदेशीर ठरते.
वजन कमी करण्यासाठी दिवसभर पायऱ्या चढणे, थोडं चालणं किंवा अधूनमधून स्ट्रेचिंग करणे यांसारख्या छोट्या-छोट्या हालचालींनी शरीर अॅक्टिव्ह ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. एकाच ठिकाणी जास्त वेळ बसून राहिल्यास शरीरात चरबीचे प्रमाण वाढते.
काही लोक गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात स्नॅक्स खातात, ज्यामुळे त्यांचे वजन झपाट्याने वाढू शकते. काहीही खाण्यापूर्वी एक मिनिट विचार करा की खरंच तुम्हाला भूक लागली आहे किंवा फक्त क्रेव्हिंग झाली आहे. यामुळे शरीराला आवश्यकता नसतानाही अतिप्रमाणात खाणं कंट्रोल केले जाऊ शकते.
वजन कमी करण्यासाठी हेल्दी पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे दररोजच्या आहारात फळे, ड्रायफ्रुट्स किंवा पौष्टिक पदार्थ खा. तसेच हे पदार्थ तुम्हाला सहज दिसतील अशा ठिकाणी ठेवा. यामुळे अनहेल्दी पदार्थ खाण्याऐवजी हेल्दी पदार्थ खाण्याची सवय लागेल.
काही लोकांना खूप घाईने जेवण्याची सवय असते, जी एक अनहेल्दी सवय मानली जाते. वजन कमी करण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सावकाश जेवणे आणि अन्न नीट चावून खाणे. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि पोट लवकर भरण्यास मदत होते.
जेवणानंतर १० मिनिटे वॉक करणे शरीरासाठी फायदेशीर मानले जाते. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीर अॅक्टिव्ह राहते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश