Mumbai News: उष्णतेचा हृदयावर वाढता परिणाम? मुंबईत मध्यमवयीन पुरुषांमध्ये हार्ट अटॅक प्रकरणांत चिंताजनक वाढ

मुंबई : मुंबईत तापमान वाढत असताना वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, मुंबई सेंट्रल येथील हृदयरोग तज्ज्ञांनी विशेषतः मध्यमवयीन पुरुषांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्यांच्या आपत्कालीन रुग्णसंख्येत चिंताजनक वाढ नोंदवली आहे. जीवनशैलीशी संबंधित जोखमीची कारणे असलेल्या रुग्णांमध्ये ही वाढ अधिक दिसून येत आहे.
मार्च आणि एप्रिल 2026 दरम्यान रुग्णालयात एकूण 32 प्रायमरी अँजिओप्लास्टी (PAMI) प्रक्रिया करण्यात आल्या. यापैकी मोठ्या प्रमाणातील रुग्णांवर कन्सल्टंट इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. परीन सांगोई यांनी उपचार केले. या वाढत्या प्रकरणांमधून उष्णता, शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) आणि आधीपासून असलेले आजार हे हृदयविकाराचे महत्त्वाचे ट्रिगर ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
एकूण PAMI प्रकरणे – 32 (मार्च : 15 एप्रिल : 17)
परीन सांगोई यांनी हाताळलेली प्रकरणे – 20 (मार्च : 8 एप्रिल : 12)
वयोगट प्रामुख्याने – 40 ते 65 वर्षे
लिंगानुसार प्रवृत्ती – बहुतांश पुरुष रुग्ण
सामान्य जोखमीची कारणे – मधुमेह, उच्च रक्तदाब, धूम्रपान, ताणतणाव
हंगामी कारणे – उष्णता, डिहायड्रेशन, थकवा
डॉ. परीन सांगोई म्हणाले, “उन्हाळा हा हृदयासाठी अनेक जोखमी घेऊन येतो, विशेषतः जास्त वेळ काम करणारे, ताणतणावाखाली असणारे आणि शरीरात पाण्याची कमतरता भासणारे व्यावसायिक यांच्यासाठी. आधीपासून जोखमीची कारणे असलेल्या मध्यमवयीन पुरुषांमध्ये तीव्र हृदयविकाराचे झटके वाढताना स्पष्टपणे दिसत आहेत.”
उच्च तापमानामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, ज्यामुळे रक्त घट्ट होते आणि रक्ताच्या गाठी तयार होण्याचा धोका वाढतो. याशिवाय शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी हृदयाला अधिक मेहनत करावी लागते, त्यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.
* डिहायड्रेशनमुळे रक्त घट्ट होऊन रक्ताच्या गाठींचा धोका वाढतो
* इलेक्ट्रोलाइट असंतुलनामुळे हृदयाच्या ठोक्यांवर परिणाम होतो
* उष्णतेमुळे हृदयगती आणि रक्तदाबात चढ-उतार होतात
* बाहेर काम करणे आणि थकवा यामुळे हृदयावर अतिरिक्त ताण येतो
* अपुरी पाण्याची मात्रा आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजार धोका वाढवतात
डॉ. सांगोई यांनी 30 ते 60 वयोगटातील पुरुषांना, विशेषतः मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा तणावपूर्ण जीवनशैली असणाऱ्यांना उन्हाळ्यात विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. छातीत अस्वस्थता, असामान्य थकवा, जास्त घाम येणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे यांसारख्या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नये. “गोल्डन अवर”मध्ये तातडीने वैद्यकीय उपचार घेतल्यास जीव वाचू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.
