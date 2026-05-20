Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Dharashiv News : भूममधील बौद्ध विहार हल्ल्याप्रकरणी संताप; आरपीआयकडून ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत कारवाईची मागणी

भूम शहरातील भीमनगर परिसरात बौद्ध समाज व पवित्र बौद्ध विहारावर कथित हल्ला झाल्याच्या निषेधार्थ आरपीआय (खरात)च्या वतीने जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आले.

Updated On: May 20, 2026 | 07:07 PM
भूममधील बौद्ध विहार हल्ल्याप्रकरणी संताप; आरपीआयकडून ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत कारवाईची मागणी

भूममधील बौद्ध विहार हल्ल्याप्रकरणी संताप; आरपीआयकडून ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत कारवाईची मागणी

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : भूम शहरातील भीमनगर परिसरात बौद्ध समाज व पवित्र बौद्ध विहारावर झालेल्या कथित हिंसक हल्ल्याच्या निषेधार्थ आरपीआयच्या (खरात) वतीने जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली येथील जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आले. या प्रकरणी संबंधित आरोपींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, १४ मे रोजी सुमारे १५० ते २०० जणांच्या जमावाने भूमच्या भिमनगर परिसरात प्रवेश करून पवित्र बौद्ध विहार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचा परिसर तसेच समाजबांधव व महिलांवर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात दगडफेक, तोडफोड आणि गोंधळ घालण्यात आल्याने परिसरात भीतीचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या घटनेप्रकरणी आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत दंगल, धार्मिक भावना दुखावणे, महिलांवर अत्याचार, तोडफोड आणि जीवितास धोका निर्माण केल्याच्या गंभीर कलमांनुसार गुन्हे दाखल करून तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Solapur Municipality: महापालिकेत शिस्तीचा नवा अध्याय! जूनपासून 4300 अधिकारी-कर्मचारी एकाच गणवेशात दिसणार

तसेच भीमनगर परिसरातील निष्पाप बौद्ध तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले कथित खोटे गुन्हे आणि एफआयआर क्रमांक ३०३/२०२६ तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांना शासनामार्फत आर्थिक मदत व मोफत उपचार मिळावेत, नुकसानग्रस्त वाहनांचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी तसेच संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र विशेष तपास पथकाकडून (SIT) करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

याशिवाय भीमनगर परिसर, पवित्र बौद्ध विहार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला कायमस्वरूपी पोलीस संरक्षण द्यावे व परिसरात तातडीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. या निवेदनावर परिसरातील शेकडो बौद्ध बांधव व महिला भगिनींच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाने तातडीने निष्पक्ष कारवाई न केल्यास भूम येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आरपीआयचे (खरात) जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी दिला. यावेळी भीम आर्मी महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक कांबळे, महावीर गायकवाड, प्रबुद्ध गायकवाड, बाबासाहेब ओव्हाळ, निवृत्ती हौसलमल यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते, महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Sharad Pawar: “मुंबईत रंगला शिवछत्रपतींच्या विचारांचा जागर; शरद पवार आणि खासदार नीलेश लंकेंची ‘आपला मावळा’साठी मोठी घोषणा!

Web Title: Bhoom buddhist vihar attack rpi demand action under atrocity act

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : किरकोळ वादाचे भीषण रूप! पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने केला जीवघेणा हल्ला
1

Dharashiv Crime : किरकोळ वादाचे भीषण रूप! पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने केला जीवघेणा हल्ला

Bandra Demolition : वांद्रे गरीब नगर झोपडपट्टीवर कारवाईवेळी तणाव; पोलिसांवर पाणी-बादल्या फेकल्यानंतर लाठीचार्ज
2

Bandra Demolition : वांद्रे गरीब नगर झोपडपट्टीवर कारवाईवेळी तणाव; पोलिसांवर पाणी-बादल्या फेकल्यानंतर लाठीचार्ज

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा
3

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

Karjat News: 640 एकर वनजमिनीवर वाद! टोरंट प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाहावर संकट? पाली भागातील आदिवासी संतप्त
4

Karjat News: 640 एकर वनजमिनीवर वाद! टोरंट प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाहावर संकट? पाली भागातील आदिवासी संतप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

झाडूसारख्या कोरड्या केसांना मिळेल भरपूर पोषण! १० रुपयांमध्ये घरच्या घरी करा नॅचरल हेअर स्पा, केस होतील मुलायम

May 21, 2026 | 05:30 AM
Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

Pune News: बाल लसीकरणात पुणे आघाडीवर; आरोग्य विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी

May 21, 2026 | 02:35 AM
MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

MI Vs KKR Live: मुंबईने केकेआरला अक्षरश: रडवले; रायडर्सने पलटणचा 4 विकेट्सने केला पराभव

May 21, 2026 | 12:20 AM
MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

MI Vs KKR Live: 6,6,…! कॉर्बिन बॉशने भरला पलटणच्या जिवात जीव; केकेआरसमोर 148 रन्सचे टार्गेट

May 20, 2026 | 10:22 PM
‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

‘Desi Bling’ फक्त निमित्त, प्रेम झालं व्यक्त! karan kundra ने tejasswi prakash ला केले Propose

May 20, 2026 | 10:04 PM
‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

‘महाआवास अभियाना’त कोकण राज्यात प्रथम; तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाचा सन्मान

May 20, 2026 | 09:33 PM
NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

NEET पेपर लीक वादाच्या पार्श्वभूमीवर ओटीटीवर चर्चेत आलेली ‘एग्जाम’ वेब सीरिज ट्रेंडिंगमध्ये अव्वल

May 20, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM