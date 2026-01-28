महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’ अजित पवार यांच्या निधनाने सिनेविश्वात शोककळा; कालकाकारांनी वाहिली श्रद्धांजली

अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड
रितेश देशमुख यांनी अजित पवारांचा फोटो शेअर केला आणि त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टेटसवर लिहिले, “आपण अजितदादा यांना अपघातात गमावल्याचे ऐकून खूप दुःख झाले. महाराष्ट्रातील सर्वात उत्साही नेत्यांपैकी एक, त्यांना कामाच्या अभावाची अजिबात सहनशीलता नव्हती. त्यांनी त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांना पुढे जाण्यासाठी सतत प्रेरणा दिली. त्यांनी कधीही शब्दांची उधळपट्टी केली नाही. त्यांची बुद्धी अतुलनीय होती आणि राज्यभर त्यांचे खूप प्रेम होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने एक मोठे नुकसान झाले आहे आणि एक पोकळी निर्माण झाली आहे जी भरून निघू शकत नाही.” मला त्यांच्याशी अनेक वेळा बोलण्याची संधी मिळाली आणि त्यांनी माझ्यावर दाखवलेली दया मी नेहमीच लक्षात ठेवेन. पवार कुटुंब, त्यांच्या प्रियजनांना आणि त्यांच्या लाखो समर्थकांना माझ्या मनापासून संवेदना.’ असे लिहून रितेश यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.
तसेच बॉलीवूड गायक राहुल वैद्य यांनी अजित पवारांसोबतचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये दोघेही कॅमेऱ्यासमोर पोज देत आहेत. राहुल यांनी फोटोला कॅप्शन दिले आहे, “खूपच धक्कादायक. दादा, शांती लाभो. ओम शांती.” असे लिहून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. तसेच मराठी कलाकारांनी देखील त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली आहे. ज्यामध्ये, मेघा धाडे, आनंदी जोशी, सोबोध भावे, आदेश बांदेकर, गायिका आर्या आंबेकर, किशोरी शहाणे, विशाल निकम आणि उत्कर्ष शिंदे यांसारख्या आणखी कलाकारांचा समावेश आहे.
अजित पवार बारामतीला जात होते
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बुधवारी सकाळी पुणे जिल्ह्यात झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. उपमुख्यमंत्री सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांदरम्यान एका जाहीर सभेला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईहून बारामतीला जात होते. बारामतीजवळ उतरताना त्यांचे विमान कोसळले. सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला आहे.