महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’ अजित पवार यांच्या निधनाने सिनेविश्वात शोककळा; कालकाकारांनी वाहिली श्रद्धांजली

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले आहे. या बातमीने सर्वांना धक्का बसला आहे. संपूर्ण सिनेमा विश्वातही शोककळा पसरली आहे. रितेश देशमुखपासून ते राहुल वैद्यपर्यंत सर्वांनी दुःख व्यक्त केले आहे

Updated On: Jan 28, 2026 | 12:33 PM
  • महाराष्ट्राचे लाडके ‘दादा’ अजित पवार यांचे निधन
  • सिनेविश्वात पसरली शोककळा
  • कालकाकारांनी वाहिली श्रद्धांजली
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज २८ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले आहे. महाराष्ट्रातील बारामती येथे विमान अपघातात त्यांचे दुर्दैवी अपघात झाला. लँडिंग दरम्यान ही दुर्घटना घडली असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या निधनामुळे आता संपूर्ण सिनेविश्वात शोककळा पसरली आहे. गायक राहुल वैद्य यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्यासोबतचा एक जुना फोटो शेअर केला आणि शोक व्यक्त केला. तर महाराष्ट्राचा भाऊ रितेश देशमुख देखील असह्य आहेत. त्याने देखील सोशल मीडियावर आपले दुःख व्यक्त केले आहे.

अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड

रितेश देशमुख यांनी अजित पवारांचा फोटो शेअर केला आणि त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टेटसवर लिहिले, “आपण अजितदादा यांना अपघातात गमावल्याचे ऐकून खूप दुःख झाले. महाराष्ट्रातील सर्वात उत्साही नेत्यांपैकी एक, त्यांना कामाच्या अभावाची अजिबात सहनशीलता नव्हती. त्यांनी त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांना पुढे जाण्यासाठी सतत प्रेरणा दिली. त्यांनी कधीही शब्दांची उधळपट्टी केली नाही. त्यांची बुद्धी अतुलनीय होती आणि राज्यभर त्यांचे खूप प्रेम होते. त्यांच्या अचानक जाण्याने एक मोठे नुकसान झाले आहे आणि एक पोकळी निर्माण झाली आहे जी भरून निघू शकत नाही.” मला त्यांच्याशी अनेक वेळा बोलण्याची संधी मिळाली आणि त्यांनी माझ्यावर दाखवलेली दया मी नेहमीच लक्षात ठेवेन. पवार कुटुंब, त्यांच्या प्रियजनांना आणि त्यांच्या लाखो समर्थकांना माझ्या मनापासून संवेदना.’ असे लिहून रितेश यांनी ही पोस्ट शेअर केली आहे.

अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा

तसेच बॉलीवूड गायक राहुल वैद्य यांनी अजित पवारांसोबतचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये दोघेही कॅमेऱ्यासमोर पोज देत आहेत. राहुल यांनी फोटोला कॅप्शन दिले आहे, “खूपच धक्कादायक. दादा, शांती लाभो. ओम शांती.” असे लिहून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. तसेच मराठी कलाकारांनी देखील त्यांना सोशल मीडियाद्वारे श्रद्धांजली वाहिली आहे. ज्यामध्ये, मेघा धाडे, आनंदी जोशी, सोबोध भावे, आदेश बांदेकर, गायिका आर्या आंबेकर, किशोरी शहाणे, विशाल निकम आणि उत्कर्ष शिंदे यांसारख्या आणखी कलाकारांचा समावेश आहे.

अजित पवार बारामतीला जात होते

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बुधवारी सकाळी पुणे जिल्ह्यात झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाला. उपमुख्यमंत्री सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांदरम्यान एका जाहीर सभेला उपस्थित राहण्यासाठी मुंबईहून बारामतीला जात होते. बारामतीजवळ उतरताना त्यांचे विमान कोसळले. सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 12:29 PM

Jan 28, 2026 | 12:29 PM
