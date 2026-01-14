Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Will The Political Existence Of The Thackeray Brothers End After The Elections Fadnaviss Straightforward Answer

Exclusive: निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल का…? फडणवीसांचे रोखठोक उत्तर

गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये अशा मुद्द्यांना तोंड देऊन भाजप जिंकला आहे. लोक विकासाच्या आधारे मतदान करतात. ठाकरे ब्रँडबद्दल बोलायचे झाले तर बाळासाहेब ठाकरे हा एकमेव ब्रँड होता

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:07 PM
Exclusive: निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल का…? फडणवीसांचे रोखठोक उत्तर

Exclusive: निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल का...? फडणवीसांचे रोखठोक उत्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • देशात जर कोणताही ब्रँड असेल तर तो मोदी ब्रँड
  • निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपणार?
  • निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल
CM Devendra Fadnavis with Navbharat: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सह राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी उद्या मतदान प्रक्रिया तर शुक्रवारी मतमोजणी होणार आहे.या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी महापालिका निवडणुकांचा प्रचार संपला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नवभारत’शी निवडणूक प्रचारादरम्यान येणाऱ्या आव्हानांबद्दल, संभाव्य निकालांबद्दल सविस्तरपणे चर्चा केली.

माजी पोलिस महासंचालक डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी एक अहवाल सादर केला आहे ज्यामध्ये तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांनी तुम्हाला आणि एकनाथ शिंदे यांना तुरुंगात टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. काही कारवाई केली जाणार का, असा सवाल त्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले. (BMC Election 2026)

Exclusive: २९ पैकी ‘इतक्या’ महापालिकांवर महायुतीची सत्ता येणार….; फडणवीसांनी थेट आकडाच सांगितला

रश्मी शुक्ला यांनी अहवाल सादर केलेला नाही. उलट, तीन अधिकाऱ्यांच्या एका विशेष पथकाने त्यांना तो दिला, जो गृह विभागाला सादर करण्यात आला आहे. मी प्रचारात व्यस्त होतो, त्यामुळे सध्या माझ्याकडे त्याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. जर काही कारवाई करण्यायोग्य माहिती असेल तर आम्ही निश्चितच कारवाई करू.

गेल्या २५ वर्षात बीएमसीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची तुम्ही चौकशी कराल का? आम्ही जाणूनबुजून सूडबुद्धीने कोणतीही कारवाई करणार नाही. परंतु प्रक्रियेदरम्यान काही खुलासे झाले तर कारवाई निश्चितच केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे आव्हान आले आणि तुम्ही ठाकरे ब्रँड कसा हाताळला?असाही सवाल फडणवीस यांना विचारण्यात आला. “पाहा, राजकारणात अचानक गोष्टी बदलत नाहीत. दोन्ही भाऊ एकत्र येऊन आमच्याशी लढण्याचे श्रेय मला द्यावेच लागेल. त्यांनी ‘मराठी’ मुद्दा उपस्थित करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण हे पहिल्यांदाच नाही. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये अशा मुद्द्यांना तोंड देऊन भाजप जिंकला आहे. लोक विकासाच्या आधारे मतदान करतात. ठाकरे ब्रँडबद्दल बोलायचे झाले तर बाळासाहेब ठाकरे हा एकमेव ब्रँड होता. आता, देशात जर कोणताही ब्रँड असेल तर तो मोदी ब्रँड आहे.” असं सांगत फडणवीसांनी  ठामपणे सांगितले. (Municipal Election 2026)

मुस्लीम वेशात तरुणांची हरिद्वारमध्ये हुल्लडबाजी! गैर हिंदूंच्या प्रवेशांच्या वादात आणखी एक ठिणगी, Video Viral

 

निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल असे तुम्हाला वाटते का?

राजकीय भविष्य संपले आहे असे मला वाटत नाही. एखादा पक्ष किंवा नेता निवडणूक जिंकतो की हरतो हे नेत्याच्या कामावर अवलंबून असते आणि जनता त्यावरून निर्णय घेते. प्रत्येकाचे राजकारण चालू राहते आणि काहीही संपलेले नसते. तुम्ही कठोर परिश्रम करू शकता आणि पुढच्या वेळी पुनरागमन करू शकता.

अजित पवारांनी युतीचा शिष्टाचार मोडले

राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये तुम्ही सर्व एकत्र आहात, तरीही पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईत जे घडत आहे त्यामुळे चुकीचा संदेश जात नाही का, यावरही फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. खरं तर, आम्ही आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मागणीवरून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु महायुतीतील कोणताही पक्ष किंवा नेता मित्रपक्षांविरुद्ध किंवा त्यांच्या कोणत्याही नेत्याविरुद्ध वैयक्तिक टिप्पण्या करणार नाही यावर आमची सहमती झाली होती. तरीही, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात शिष्टाचार मोडला, तर नवी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध भाजप नेते गणेश नाईक यांनी केलेले विधानही दुर्दैवी होते.

 

 

Web Title: Will the political existence of the thackeray brothers end after the elections fadnaviss straightforward answer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM