Exclusive: निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल का...? फडणवीसांचे रोखठोक उत्तर

माजी पोलिस महासंचालक डीजीपी रश्मी शुक्ला यांनी एक अहवाल सादर केला आहे ज्यामध्ये तत्कालीन मुंबई पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांनी तुम्हाला आणि एकनाथ शिंदे यांना तुरुंगात टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. काही कारवाई केली जाणार का, असा सवाल त्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले. (BMC Election 2026)
Exclusive: २९ पैकी ‘इतक्या’ महापालिकांवर महायुतीची सत्ता येणार….; फडणवीसांनी थेट आकडाच सांगितला
रश्मी शुक्ला यांनी अहवाल सादर केलेला नाही. उलट, तीन अधिकाऱ्यांच्या एका विशेष पथकाने त्यांना तो दिला, जो गृह विभागाला सादर करण्यात आला आहे. मी प्रचारात व्यस्त होतो, त्यामुळे सध्या माझ्याकडे त्याबद्दल कोणतीही माहिती नाही. जर काही कारवाई करण्यायोग्य माहिती असेल तर आम्ही निश्चितच कारवाई करू.
गेल्या २५ वर्षात बीएमसीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची तुम्ही चौकशी कराल का? आम्ही जाणूनबुजून सूडबुद्धीने कोणतीही कारवाई करणार नाही. परंतु प्रक्रियेदरम्यान काही खुलासे झाले तर कारवाई निश्चितच केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे आव्हान आले आणि तुम्ही ठाकरे ब्रँड कसा हाताळला?असाही सवाल फडणवीस यांना विचारण्यात आला. “पाहा, राजकारणात अचानक गोष्टी बदलत नाहीत. दोन्ही भाऊ एकत्र येऊन आमच्याशी लढण्याचे श्रेय मला द्यावेच लागेल. त्यांनी ‘मराठी’ मुद्दा उपस्थित करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण हे पहिल्यांदाच नाही. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये अशा मुद्द्यांना तोंड देऊन भाजप जिंकला आहे. लोक विकासाच्या आधारे मतदान करतात. ठाकरे ब्रँडबद्दल बोलायचे झाले तर बाळासाहेब ठाकरे हा एकमेव ब्रँड होता. आता, देशात जर कोणताही ब्रँड असेल तर तो मोदी ब्रँड आहे.” असं सांगत फडणवीसांनी ठामपणे सांगितले. (Municipal Election 2026)
राजकीय भविष्य संपले आहे असे मला वाटत नाही. एखादा पक्ष किंवा नेता निवडणूक जिंकतो की हरतो हे नेत्याच्या कामावर अवलंबून असते आणि जनता त्यावरून निर्णय घेते. प्रत्येकाचे राजकारण चालू राहते आणि काहीही संपलेले नसते. तुम्ही कठोर परिश्रम करू शकता आणि पुढच्या वेळी पुनरागमन करू शकता.
राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये तुम्ही सर्व एकत्र आहात, तरीही पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईत जे घडत आहे त्यामुळे चुकीचा संदेश जात नाही का, यावरही फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले. खरं तर, आम्ही आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मागणीवरून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु महायुतीतील कोणताही पक्ष किंवा नेता मित्रपक्षांविरुद्ध किंवा त्यांच्या कोणत्याही नेत्याविरुद्ध वैयक्तिक टिप्पण्या करणार नाही यावर आमची सहमती झाली होती. तरीही, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात शिष्टाचार मोडला, तर नवी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध भाजप नेते गणेश नाईक यांनी केलेले विधानही दुर्दैवी होते.