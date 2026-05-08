Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

एसटी प्रवासातूनच महिलेचे दीड लाखाचे दागिने चोरीला; चालक-वाहकाने मदतीऐवजी महिलेला भररस्त्यातच…

कोमल स्वप्नील आहेर या आळेफाट्यावरून लोणी मावळ्याकडे एसटी बसने प्रवास करत होत्या. प्रवासादरम्यान त्यांच्या मागे बसलेल्या एका संशयित महिलेने शिताफीने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने तोडल्याचे सांगितले जात आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 10:58 AM
एसटी प्रवासातूनच महिलेचे दीड लाखाचे दागिने चोरीला; चालक-वाहकाने मदतीऐवजी महिलेला भररस्त्यातच...

एसटी प्रवासातूनच महिलेचे दीड लाखाचे दागिने चोरीला; चालक-वाहकाने मदतीऐवजी महिलेला भररस्त्यातच... (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

आळेफाटा : राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना आळेफाटा-लोणी मावळा मार्गावर घडली आहे. पारनेर एसटी आगाराच्या पुणे-पारनेर या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या एका महिलेचे सुमारे दीड लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले. मात्र, चोरीनंतर मदत करण्याऐवजी संबंधित महिलेलाच बसमधून भररस्त्यात उतरवून दिल्याचा आरोप चालक व वाहकावर करण्यात आला आहे.

कोमल स्वप्नील आहेर या आळेफाट्यावरून लोणी मावळ्याकडे एसटी बसने प्रवास करत होत्या. प्रवासादरम्यान त्यांच्या मागे बसलेल्या एका संशयित महिलेने शिताफीने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने तोडल्याचे सांगितले जात आहे. गळ्यातील मणी खाली पडल्याचे कळल्यानंतर कोमल आहेर यांनी हालचाल सुरु केली. चोरीला गेलेल्या दागिन्यांची किंमत सुमारे एक लाख पन्नास हजार रुपये असल्याचे समजते.

घटनेनंतर कोमल आहेर यांनी बसमध्ये आरडाओरडा करत मदतीची मागणी केली. अशा परिस्थितीत नियमानुसार बस जवळच्या पोलिस ठाण्यात नेऊन तक्रार नोंदविण्यास मदत करणे अपेक्षित असते. मात्र, चालक व वाहकाने कोणतीही मदत न करता उलट महिलेलाच बेल्हे परिसरात भररस्त्यात उतरविल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर वाहकाने त्यांच्या हातातील तिकीटही काढून घेतल्याचे पीडित महिलेने सांगितले.

Iran US Peace Deal : युद्धबंदीसाठी इराणचा ग्रीन सिग्नल ! २४ तासांत अमेरिकेला पाठवणार अंतिम प्रस्ताव, महायुद्धाचा धोका टळणार?

“तिकीट काढूनही आम्हाला मध्येच का उतरवले? चोरी झाली म्हणून मदत मिळण्याऐवजी अपमानास्पद वागणूक मिळाली,” असा संतप्त सवाल कोमल आहेर यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधित चालक व वाहकावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत असून, दागिने चोरी करणाऱ्या संशयित महिलेचा शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही प्रवासी व नागरिकांकडून केली जात आहे.

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर…

या घटनेमुळे एसटी प्रवासातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी परिवहन महामंडळाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

पत्नीचं शिर घेऊन हजर झालेल्या पतीला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा; 10 वर्षाआधीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल

Web Title: Womans jewelry worth 15 lakh stolen during st bus journey

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 10:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु
1

सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM