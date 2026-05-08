पत्नीचं शिर घेऊन हजर झालेल्या पतीला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा; 10 वर्षाआधीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल

कात्रज भागात दहा वर्षांपुर्वी घडलेल्या पत्नीच्या निर्घुन हत्या आणि तिचे मुंडके हातात घेऊन रस्त्याने पायी जाऊन पोलिस ठाण्यात हजर होणाऱ्या पतीला पुणे सत्र न्यायालयाने जन्मठेप व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 12:30 AM
पुणे : पुण्यातील कात्रज भागात दहा वर्षांपुर्वी घडलेल्या पत्नीच्या निर्घुन हत्या आणि तिचे मुंडके हातात घेऊन रस्त्याने पायी जाऊन पोलिस ठाण्यात हजर होणाऱ्या पतीला पुणे सत्र न्यायालयाने जन्मठेप व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीचे मुंडके, हात आणि पाय कुऱ्हाडीने तोडून तिची निर्घृण हत्या केली होती. दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जोशी यांनी हा आदेश दिला आहे.

 

रामचंद्र शेहू चव्हाण (वय ७४, रा. गंगा ओशियन पार्क सोसायटीसमोर, कात्रज) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याने पत्नी सोनाबाई रामचंद्र चव्हाण (वय ५५) यांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली होती. २०१५ मध्ये ही घटना घडली होती.

सरकारी वकील प्रेमकुमार अगरवाल यांनी या प्रकरणात एकूण २४ साक्षीदार तपासले. यात आरोपीची सून सुनीता चव्हाण ही मुख्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होती. तिने डोळ्यांदेखत आपल्या सासूवर झालेला हल्ला पाहिला होता. याशिवाय, शेजारच्या इमारतीमधील रहिवाशाने आपल्या बाल्कनीतून ही घटना पाहिली होती. तसेच, रस्त्याने जाणाऱ्या एका व्यक्तीने आरोपी कापलेले मुंडके घेऊन जात असतानाचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला होता. विशेष म्हणजे, हा साक्षीदार नोकरीनिमित्त जपानमध्ये असतानाही, न्यायालयाने जपानमधून त्याची साक्ष नोंदवून घेतली. एक ५ वर्षांच्या चिमुरडीही ‘अण्णा’ (आरोपी) ला ओळखले.

आरोपीने न्यायालयात असा बचाव केला होता की, हा गुन्हा दुसऱ्या कोणीतरी केला असून, आपण केवळ भीतीपोटी मुंडके आणि कुऱ्हाड घेऊन पोलिस ठाण्यात जात होतो. न्यायालयाने आरोपीचा बचाव फेटाळून लावत त्याला दोषी ठरवले.

काय आहे प्रकरण?

ही घटना ९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सकाळी ११ च्या सुमारास भारती विद्यापीठ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील एका मोकळ्या जागेत घडली होती. आरोपी रामचंद्र चव्हाण हा सुरक्षारक्षक (वॉचमन) म्हणून काम करायचा. पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय असल्याने त्यांच्यात सतत वाद व्हायचे. घटनेच्या दिवशी आरोपीने आपल्या पत्नीवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. त्याने केवळ तिची हत्याच केली नाही, तर तिचे मुंडके, दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय शरीरापासून वेगळे केले. नंतर आरोपी पत्नीचे कापलेले मुंडके आणि कुऱ्हाड घेऊन रस्त्यावरून चालत निघाला होता, ज्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.

‘बायकोला मारले’ कबुली न्यायालयात सिद्ध

घटनेनंतर आरोपी एका हातात मुंडके (त्यातून रक्त गळत असलेले) व दुसऱ्या हातात कुऱ्हाड घेऊन चालला होता. त्यावेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका महिलेने आरोपीला विचारले की ‘ अण्णा कुठे बकरू कापले? त्यावेळी आरोपी म्हणाला, ‘ बायकोला मारले’. आरोपीने महिलेला दिलेला कबुलीजबाब सरकारी पक्षाने न्यायालयात सिद्ध केला.

Published On: May 08, 2026 | 12:30 AM

