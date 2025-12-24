Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • World Bank Officials Visited The Smart Project In Hingoli And Interacted With The Traders

हिंगोलीतील स्मार्ट प्रकल्पाला भेट; जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी साधला व्यापाऱ्यांशी संवाद

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत हिंगोलीमध्ये भेट दिली आहे. आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या व व्यापाऱ्यांशी थेट संवाद साधला.

Updated On: Dec 24, 2025 | 06:13 PM
World Bank officials visited the Smart project in Hingoli and interacted with the traders

हिंगोलीतील स्मार्ट प्रकल्पाला भेट जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded News : हिंगोली : जागतिक बँक अर्थसहाय्यित बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांना जागतिक पातळीवरील मान्यता मिळत असून, याच अनुषंगाने जागतिक बँकेच्या सल्लागार नवनी खरडे यांनी मंगळवारी हिंगोली जिल्ह्यातील स्मार्ट प्रकल्पाच्या विविध घटकांना भेट देऊन शेतकरी उत्पादक कंपन्या व व्यापाऱ्यांशी थेट संवाद साधला.

यावेळी श्री फाळेश्वर महाराज फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि., फाळेगाव ता. जि. हिंगोली येथे स्थापन करण्यात आलेल्या नाफेडच्या सोयाबीन खरेदी केंद्रास त्यांनी भेट दिली. या केंद्रामार्फत मंगळवारपर्यंत सुमारे ८ हजार क्विंटल सोयाबीनची खरेदी झाली असून अंदाजे ३ कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल होत असल्याची माहिती देण्यात आली. यासंदर्भात केंद्राच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

हे देखील वाचा : निवडणुकीनंतरही वसमत शहर घाणीच्या विळख्यात; स्वच्छता व्यवस्था कोलमडली, नागरिक त्रस्त

कंपनीमार्फत आतापर्यंत सुमारे ५० हजार मेट्रिक टन हळदीची निर्यात

या प्रसंगी जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष स्मार्ट हिंगोली कार्यालयातील नोडल अधिकारी गोविंद बंटेवाड, पुरवठा व मूल्यसाखळी तज्ज्ञ जी. एच. कच्छवे, अर्थशास्त्र तज्ज्ञ जितेश नालट, कंपनीचे संचालक मारोती वैद्य तसेच इतर संचालक उपस्थित होते. जागतिक बँकेच्या सल्लागार नवनी खरडे यांनी उपस्थित संचालकांना प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील संधी, बाजारपेठ विस्तार आणि मूल्यवर्धनाबाबत मार्गदर्शन केले.

यानंतर त्यांनी दत्तगुरु फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लि., कळमनुरी येथे भेट देऊ नहळद काढणीपासून ते हळद प्रक्रियेपर्यंतच्या कार्यपद्धतीची माहिती घेतली. यावेळी कंपनीचे संचालक गंगाधर रिंगारे यांनी कंपनीमार्फत आतापर्यंत सुमारे ५० हजार मेट्रिक टन हळदीची निर्यात करण्यात आल्याची माहिती दिली.

हे देखील वाचा : “अजेंठा कुठे आहे? ही स्वार्थाची अन् खुर्चीची युती; एकनाथ शिंदेंचे ठाकरे बंधूंवर टीकास्त्र

हिंगोली विधानसभेत पाणद रस्त्यांचा मार्ग मोकळा

विधानसभेतील शेतकरी व ग्रामस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या पानंद रस्त्यांच्या प्रश्नावर हिंगोली विधानसभेचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय अधिकारी यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत हिंगोली विधानसभेतील पानंद रस्त्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी एकूण १२६ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळून त्यांची वर्क ऑर्डरही आज रोजी पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच या विधानसभेत एकूण २७८ प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्या असून, मोठ्या प्रमाणावर पानंद रस्त्यांचे खडीकरण तसेच पुलांची कामे लवकरच मार्गी लागणार आहेत.
या कामांमुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना शेतात जाण्या-येण्यासाठी कोणतीही अडचण भासणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजनेअंतर्गत आ. तानाजीराव मुटकुळे यांनी शेतकरी वर्गाचा दीर्घकालीन प्रश्न सोडविल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी समाधान घुटुकडे, तहसीलदार भुजबळ, मुळे साहेब, बीडीओ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Web Title: World bank officials visited the smart project in hingoli and interacted with the traders

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 06:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का
1

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
2

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…
3

Nanded मध्ये ‘हिंद-दी-चादर’ शताब्दी कार्यक्रम; आरोग्य यंत्रणा सज्ज, १० लाखांहून अधिक भाविकांसाठी…

सख्खा भाऊ पक्का वैरी ! कौटुंबिक वादातून केली सख्ख्या भावाची हत्या; कुऱ्हाडीने सपासप वार केले अन्…
4

सख्खा भाऊ पक्का वैरी ! कौटुंबिक वादातून केली सख्ख्या भावाची हत्या; कुऱ्हाडीने सपासप वार केले अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

Balasaheb Thackeray Birth Anniversary : बाळासाहेब ठाकरे : मराठी माणसाच्या हक्कासाठी उभे राहणारे नेतृत्त्व

Jan 23, 2026 | 07:15 AM
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM